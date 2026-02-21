Deportes

Santa Fe vs. Junior: hora y dónde ver el partidazo por la fecha 8 de la Liga BetPlay

“Leones” y “Tiburones” volverán a reeditar lo que fue la final de la Superliga que vio como ganador al cuadro bogotano

Guardar
Santa Fe viene de una
Santa Fe viene de una crisis de resultados en las últimas fechas- crédito Cristian Bayona/Colprensa

La Liga BetPlay continúa su camino a lo que serán las finales, y en Bogotá se vivirá un partido que siempre será considerado como un clásico por los amantes del fútbol.

Independiente Santa Fe con la necesidad de volver a la victoria, y salir de la mala racha de resultados, recibirá a Junior de Barranquilla motivado y con el objetivo de defender el título como campeón del fútbol colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Tiburones y Cardenales se volverán a ver en Bogotá

Junior tomó un segundo aire
Junior tomó un segundo aire tras vencer al América de Cali entre semana- crédito Cristian Bayona/Colprensa

El partido se jugará el 22 de febrero de 2026 en el estadio El Campín a partir de las 4:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva a través de la pantalla de Win + Fútbol y la aplicación digital de Win Play.

El árbitro del partido será el antioqueño Wilmar Roldán.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Santa Fe

El cuadro felino derrotó al
El cuadro felino derrotó al Supercampeón de Colombia en condición de local-crédito Andrés Felipe López/Colprensa

El 17 de febrero de 2026, Independiente Santa Fe cayó en condición de visitante por 3-1 ante Jaguares de Córdoba, en el estadio Jaraguay de Montería.

El doblete de Andrés Rentería y el gol de Jader Maza, permitieron que el equipo cordobés sumara puntos claves que les permitiera alejarse del descenso.

De esta forma, el equipo dirigido por Pablo Repetto acumuló 3 partidos sin victorias, ya que la última vez que consiguió el triunfo fue el 31 de enero de 2026, en la victoria ante Boyacá Chicó por 1-0 en el estadio La Independencia de Tunja.

A continuación, así viene el cuadro Cardenal en sus últimos cinco partidos:

  • 17 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: Jaguares de Córdoba 3-1 Santa Fe
  • 13 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: América de Cali 1-0 Santa Fe
  • 7 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: Fortaleza 1-1 Santa Fe
  • 31 de enero de 2026 - Liga BetPlay: Boyacá Chicó 0-1 Santa Fe
  • 28 de enero de 2026 - Liga BetPlay: Santa Fe 2-2 Pereira

Junior

El equipo barranquillero venció al
El equipo barranquillero venció al cuadro rojo, reeditando lo que fue el partido por los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II, en donde se coronó como campeón por décimo primera vez en su historia-crédito Jairo Cassiani/Colprensa

El 18 de febrero de 2026, Junior de Barranquilla ganó por 2-1 en el estadio Romelio Martínez al América de Cali.

Con los goles de Luis Fernando Muriel de tiro penal al minuto 7, el equipo dirigido por Alfredo Arias comenzó con el triunfo, pero Yeison Guzmán al 28 empató de forma parcial el partido.

En medio de lo que fue la polémica por el arbitraje del juez central Ferney Trujillo, el “Tiburón” ganó en la última jugada del partido, tras el tiro penal que convirtió en gol Teófilo Gutiérrez al 90+12 de tiro penal.

A continuación, así viene en sus últimos cinco partidos del Junior:

  • 18 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: Junior 2-1 América de Cali
  • 12 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: Once Caldas 2-1 Junior
  • 7 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: Junior 3-0 Boyacá Chicó
  • 2 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: Deportivo Pereira 2-3 Junior
  • 25 de enero de 2026 - Liga BetPlay: Millonarios 1-2 Junior
Santa Fe mostró mucha superioridad
Santa Fe mostró mucha superioridad en el compromiso de vuelta y mostró las falencias de Junior, sobre todo en defensa -crédito Cristian Bayona/Colprensa

En lo que se refiere al último partido que jugaron, hay que ir al 21 de enero de 2026, cuando Santa Fe ganó por 3-0 ante Junior y se coronó como quinta vez como campeón de la Superliga BetPlay.

Las anotaciones de Ewil Murillo al 5, de Hugo Rodallega al 45+3 y de Nahuel Bustos al 90+4, permitió que el uruguayo Pablo Repetto conquistara su primer título en el fútbol colombiano.

Así quedaron los últimos cinco partidos entre sí

  • 21 de enero de 2026 - Superliga BetPlay: Santa Fe 3-0 Junior
  • 15 de enero de 2026 - Superliga BetPlay: Junior 1-1 Santa Fe
  • 29 de octubre de 2025- Liga BetPlay: Junior 1-2 Santa Fe
  • 10 de mayo de 2025 - Liga BetPlay: Santa Fe 2-1 Junior
  • 1 de septiembre de 2024 - Liga BetPlay: Junior 1-1 Santa Fe

Temas Relacionados

Santa FeSanta Fe vs. JuniorJunior de BarranquillaLiga BetPlayColombia-Deportes

Más Noticias

Figura de Independiente Medellín arremete en contra la Copa Libertadores: “Los equipos viven castigados”

Didier Moreno expresó su inconformidad por la seguidilla de partidos y la falta de apoyo institucional para reprogramar encuentros entre Liga BetPlay y el torneo internacional

Figura de Independiente Medellín arremete

Javier Hernández Bonnet propuso solución al posible retorno de Falcao a la selección Colombia: “Hagan un homenaje”

Tras el rumor de un posible llamado para el Mundial de 2026, el comentarista de fútbol reaccionó a la noticia que sacudió a la opinión pública nacional

Javier Hernández Bonnet propuso solución

Fuerte denuncia del Deportivo Pereira en contra de Jonathan Risueño: “Escupir a otra persona es una falta de respeto”

Al final del partido en el estadio Centenario, se vivieron situaciones tensas tanto entre los cuerpos técnicos como con la hinchada local

Fuerte denuncia del Deportivo Pereira

Cúcuta Deportivo recibió sanción tras los disturbios ocasionados por sus hinchas en el clásico ante Bucaramanga

La medida llega luego de los hechos violentos ocurridos, que terminaron con una víctima fatal y generó alarma en las autoridades futbolísticas del Norte de Santander

Cúcuta Deportivo recibió sanción tras

Bayern Múnich ganó un partidazo: 3-2 ante Eintracht Frankfurt por la fecha 23 de la Bundesliga con Luis Díaz como titular

El equipo dirigido por Vincent Kompany ganó en un partido apasionante con doblete de Harry Kane y gol de Aleksandar Pavlović

Bayern Múnich ganó un partidazo:
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan la retención ilegal de

Reportan la retención ilegal de una caravana indígena que se movilizaba a Cúcuta, Norte de Santander

Indignación por la respuesta de la UNP a alcalde que denunció amenazas por parte de las disidencias de las Farc

Condenado exjefe paramilitar alias Botalón: había sido designado gestor de paz por Gustavo Petro

Hallan muerta a Constanza, conocida como la “abuela de todas las travestis” y referente histórica del movimiento trans en Bogotá

Violencia en Cauca y Arauca: Ejército frustró atentado con cilindros bomba y repelió el ataque a un vehículo blindado

ENTRETENIMIENTO

Artistas y personalidades colombianas reaccionan

Artistas y personalidades colombianas reaccionan a la muerte de Willie Colón: enviaron mensajes a la leyenda de la salsa

Española se mudó a Colombia, probó un desodorante local y revolucionó las redes con su reacción

Violeta Bergonzi estalla en redes tras amenazas por video sarcástico: “No puedo creer que me toque aclarar que mis hijos no son therians”

Karol G habría filtrado una nueva canción para celebrar la soltería: así suena el tema

Hermana de Mabel Cartagena denunció que sus hijos fueron maltratados en pleno Carnaval de Barranquilla: esta es la historia

Deportes

Javier Hernández Bonnet propuso solución

Javier Hernández Bonnet propuso solución al posible retorno de Falcao a la selección Colombia: “Hagan un homenaje”

Fuerte denuncia del Deportivo Pereira en contra de Jonathan Risueño: “Escupir a otra persona es una falta de respeto”

Del arco a la prisión: Víctor Hugo Centurión se entregó a la Policía, esta es la relación del exfutbolista del Deportivo Cali con Sebastián Marset

Cúcuta Deportivo recibió sanción tras los disturbios ocasionados por sus hinchas en el clásico ante Bucaramanga

Bayern Múnich ganó un partidazo: 3-2 ante Eintracht Frankfurt por la fecha 23 de la Bundesliga con Luis Díaz como titular