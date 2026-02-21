Santa Fe vs. Junior: hora y dónde ver el partidazo por la fecha 8 de la Liga BetPlay

Santa Fe viene de una crisis de resultados en las últimas fechas- crédito Cristian Bayona/Colprensa

La Liga BetPlay continúa su camino a lo que serán las finales, y en Bogotá se vivirá un partido que siempre será considerado como un clásico por los amantes del fútbol.

Independiente Santa Fe con la necesidad de volver a la victoria, y salir de la mala racha de resultados, recibirá a Junior de Barranquilla motivado y con el objetivo de defender el título como campeón del fútbol colombiano.

Tiburones y Cardenales se volverán a ver en Bogotá

Junior tomó un segundo aire tras vencer al América de Cali entre semana- crédito Cristian Bayona/Colprensa

El partido se jugará el 22 de febrero de 2026 en el estadio El Campín a partir de las 4:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva a través de la pantalla de Win + Fútbol y la aplicación digital de Win Play.

El árbitro del partido será el antioqueño Wilmar Roldán.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Santa Fe

El cuadro felino derrotó al Supercampeón de Colombia en condición de local-crédito Andrés Felipe López/Colprensa

El 17 de febrero de 2026, Independiente Santa Fe cayó en condición de visitante por 3-1 ante Jaguares de Córdoba, en el estadio Jaraguay de Montería.

El doblete de Andrés Rentería y el gol de Jader Maza, permitieron que el equipo cordobés sumara puntos claves que les permitiera alejarse del descenso.

De esta forma, el equipo dirigido por Pablo Repetto acumuló 3 partidos sin victorias, ya que la última vez que consiguió el triunfo fue el 31 de enero de 2026, en la victoria ante Boyacá Chicó por 1-0 en el estadio La Independencia de Tunja.

A continuación, así viene el cuadro Cardenal en sus últimos cinco partidos:

17 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: Jaguares de Córdoba 3-1 Santa Fe

13 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: América de Cali 1-0 Santa Fe

7 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: Fortaleza 1-1 Santa Fe

31 de enero de 2026 - Liga BetPlay: Boyacá Chicó 0-1 Santa Fe

28 de enero de 2026 - Liga BetPlay: Santa Fe 2-2 Pereira

Junior

El equipo barranquillero venció al cuadro rojo, reeditando lo que fue el partido por los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II, en donde se coronó como campeón por décimo primera vez en su historia-crédito Jairo Cassiani/Colprensa

El 18 de febrero de 2026, Junior de Barranquilla ganó por 2-1 en el estadio Romelio Martínez al América de Cali.

Con los goles de Luis Fernando Muriel de tiro penal al minuto 7, el equipo dirigido por Alfredo Arias comenzó con el triunfo, pero Yeison Guzmán al 28 empató de forma parcial el partido.

En medio de lo que fue la polémica por el arbitraje del juez central Ferney Trujillo, el “Tiburón” ganó en la última jugada del partido, tras el tiro penal que convirtió en gol Teófilo Gutiérrez al 90+12 de tiro penal.

A continuación, así viene en sus últimos cinco partidos del Junior:

18 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: Junior 2-1 América de Cali

12 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: Once Caldas 2-1 Junior

7 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: Junior 3-0 Boyacá Chicó

2 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: Deportivo Pereira 2-3 Junior

25 de enero de 2026 - Liga BetPlay: Millonarios 1-2 Junior

Santa Fe mostró mucha superioridad en el compromiso de vuelta y mostró las falencias de Junior, sobre todo en defensa -crédito Cristian Bayona/Colprensa

En lo que se refiere al último partido que jugaron, hay que ir al 21 de enero de 2026, cuando Santa Fe ganó por 3-0 ante Junior y se coronó como quinta vez como campeón de la Superliga BetPlay.

Las anotaciones de Ewil Murillo al 5, de Hugo Rodallega al 45+3 y de Nahuel Bustos al 90+4, permitió que el uruguayo Pablo Repetto conquistara su primer título en el fútbol colombiano.

Así quedaron los últimos cinco partidos entre sí

21 de enero de 2026 - Superliga BetPlay: Santa Fe 3-0 Junior

15 de enero de 2026 - Superliga BetPlay: Junior 1-1 Santa Fe

29 de octubre de 2025- Liga BetPlay: Junior 1-2 Santa Fe

10 de mayo de 2025 - Liga BetPlay: Santa Fe 2-1 Junior

1 de septiembre de 2024 - Liga BetPlay: Junior 1-1 Santa Fe