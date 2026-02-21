Santa Fe vs. Junior: hora y dónde ver el partidazo por la fecha 8 de la Liga BetPlay

La Liga BetPlay continúa su camino a lo que serán las finales, y en Bogotá se vivirá un partido que siempre será considerado como un clásico por los amantes del fútbol.
Independiente Santa Fe con la necesidad de volver a la victoria, y salir de la mala racha de resultados, recibirá a Junior de Barranquilla motivado y con el objetivo de defender el título como campeón del fútbol colombiano.
Tiburones y Cardenales se volverán a ver en Bogotá
El partido se jugará el 22 de febrero de 2026 en el estadio El Campín a partir de las 4:00 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver en exclusiva a través de la pantalla de Win + Fútbol y la aplicación digital de Win Play.
El árbitro del partido será el antioqueño Wilmar Roldán.
Cómo vienen ambos equipos al encuentro
Santa Fe
El 17 de febrero de 2026, Independiente Santa Fe cayó en condición de visitante por 3-1 ante Jaguares de Córdoba, en el estadio Jaraguay de Montería.
El doblete de Andrés Rentería y el gol de Jader Maza, permitieron que el equipo cordobés sumara puntos claves que les permitiera alejarse del descenso.
De esta forma, el equipo dirigido por Pablo Repetto acumuló 3 partidos sin victorias, ya que la última vez que consiguió el triunfo fue el 31 de enero de 2026, en la victoria ante Boyacá Chicó por 1-0 en el estadio La Independencia de Tunja.
A continuación, así viene el cuadro Cardenal en sus últimos cinco partidos:
- 17 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: Jaguares de Córdoba 3-1 Santa Fe
- 13 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: América de Cali 1-0 Santa Fe
- 7 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: Fortaleza 1-1 Santa Fe
- 31 de enero de 2026 - Liga BetPlay: Boyacá Chicó 0-1 Santa Fe
- 28 de enero de 2026 - Liga BetPlay: Santa Fe 2-2 Pereira
Junior
El 18 de febrero de 2026, Junior de Barranquilla ganó por 2-1 en el estadio Romelio Martínez al América de Cali.
Con los goles de Luis Fernando Muriel de tiro penal al minuto 7, el equipo dirigido por Alfredo Arias comenzó con el triunfo, pero Yeison Guzmán al 28 empató de forma parcial el partido.
En medio de lo que fue la polémica por el arbitraje del juez central Ferney Trujillo, el “Tiburón” ganó en la última jugada del partido, tras el tiro penal que convirtió en gol Teófilo Gutiérrez al 90+12 de tiro penal.
A continuación, así viene en sus últimos cinco partidos del Junior:
- 18 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: Junior 2-1 América de Cali
- 12 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: Once Caldas 2-1 Junior
- 7 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: Junior 3-0 Boyacá Chicó
- 2 de febrero de 2026 - Liga BetPlay: Deportivo Pereira 2-3 Junior
- 25 de enero de 2026 - Liga BetPlay: Millonarios 1-2 Junior
En lo que se refiere al último partido que jugaron, hay que ir al 21 de enero de 2026, cuando Santa Fe ganó por 3-0 ante Junior y se coronó como quinta vez como campeón de la Superliga BetPlay.
Las anotaciones de Ewil Murillo al 5, de Hugo Rodallega al 45+3 y de Nahuel Bustos al 90+4, permitió que el uruguayo Pablo Repetto conquistara su primer título en el fútbol colombiano.
Así quedaron los últimos cinco partidos entre sí
- 21 de enero de 2026 - Superliga BetPlay: Santa Fe 3-0 Junior
- 15 de enero de 2026 - Superliga BetPlay: Junior 1-1 Santa Fe
- 29 de octubre de 2025- Liga BetPlay: Junior 1-2 Santa Fe
- 10 de mayo de 2025 - Liga BetPlay: Santa Fe 2-1 Junior
- 1 de septiembre de 2024 - Liga BetPlay: Junior 1-1 Santa Fe