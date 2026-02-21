Atlético Nacional definió el futuro del técnico Diego Arias: esto pasará después de la Copa Sudamericana

Diego Arias lleva un partido dirigido por Atlético Nacional en 2025, que fue ante Unión Magdalena - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional volvió a sufrir por las críticas al técnico Diego Arias, pese a llevar al equipo al título de Copa Colombia 2025, pues sigue en deuda en la Liga BetPlay y ahora con la obligación de hacer una buena campaña en la Copa Sudamericana 2026, arrancando en fase previa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El director deportivo confirmó si Arias continuará en el mando de los verdes, sobre todo en caso de quedar eliminado frente a Millonarios, el rival en el partido único para alcanzar la fase de grupos del certamen internacional, el 4 de marzo en el estadio Atanasio Girardot.

¿Qué pasará con el técnico de Nacional?

La continuidad de Diego Arias como técnico de Atlético Nacional fue confirmada por el gerente deportivo, Gustavo Fermani, que despejó los rumores sobre su posible salida antes del duelo ante Millonarios por la fase previa de la Copa Sudamericana. Aunque el club ha manifestado su respaldo institucional, la afición mantiene inquietudes sobre el futuro del banquillo, un debate que trasciende el resultado inmediato.

En declaraciones a Win Sports, el argentino aseguró que el club “no está ni sondeando ni en búsqueda de un jugador”, y subrayó que la gestión diaria del entrenador cuenta con plena confianza de la dirigencia. El directivo puntualizó que siempre existen alternativas disponibles por responsabilidad institucional, aunque no hay una búsqueda activa de reemplazos.

Diego Arias empezó como técnico de Nacional en septiembre de 2025 y ahora es entrenador en propiedad - crédito Atlético Nacional

La designación de Arias como técnico desde 2025 generó escepticismo en parte de la afición. Su llegada, con limitada experiencia y tras la salida del anterior director técnico, despertó dudas sobre su capacidad para liderar al club en retos internacionales como la Copa Sudamericana.

El propio Fermani reconoció que las altas exigencias del club motivan evaluaciones constantes, pero reiteró que el respaldo hacia Arias se fundamenta en su labor diaria y en la flexibilidad de una “nómina tan amplia” para ajustar propuestas tácticas en cada partido, además destacó que Arias puede adaptar esquemas según los desafíos específicos de cada encuentro y afirmó que el cuerpo técnico explora nuevas posibilidades y mantiene un diálogo permanente.

Atlético Nacional lleva tres triunfos en la Liga BetPlay y otros tres juegos aplazados - crédito Atlético Nacional

Renovación en la camiseta verde

El club también atraviesa una etapa institucional fortalecida tras la renovación del acuerdo de patrocinio técnico con Nike, una asociación clave para su estrategia de marca y desarrollo organizacional. Esta relación, establecida en 2013, ha sido fundamental para los logros deportivos y la consolidación de la imagen del club en Colombia y Sudamérica.

Sebastián Arango Botero, presidente de Atlético Nacional, calificó a la marca estadounidense como “un aliado estratégico que ha entendido nuestra historia, nuestra gente y nuestra manera de vivir el fútbol”, y manifestó satisfacción por mantener la alianza a largo plazo.

Atlético Nacional llegó a un acuerdo para renovar con la marca Nike para la confección de sus camisetas - crédito Atlético Nacional

La renovación permitirá iniciar una nueva etapa enfocada en la innovación, el desarrollo institucional y la ampliación de proyectos sociales y culturales que refuercen el vínculo con la comunidad verdolaga. También prevé la llegada de indumentaria de última generación, que combinará tecnología y tradición para optimizar el rendimiento y la identidad del club.

El primer gran reto internacional de Atlético Nacional será el 4 de marzo en el estadio Atanasio Girardot, cuando enfrentará a Millonarios por la fase previa de la Copa Sudamericana en partido único, una instancia donde solo uno avanzará, lo que convierte el encuentro en una prueba crucial para el equipo y la gestión de Arias.

Aunque los interrogantes en torno a la dirección técnica persisten, la directiva mantiene su respaldo al proceso de Arias y reitera que la valoración del proyecto se realiza con perspectiva institucional, más allá de los resultados inmediatos en el escenario internacional.