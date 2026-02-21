Deportes

Atlético Nacional definió el futuro del técnico Diego Arias: esto pasará después de la Copa Sudamericana

El club atraviesa una etapa en la que está obligado a ganar la Liga BetPlay y llegar a la fase de grupos del certamen internacional contra Millonarios

Guardar
Diego Arias lleva un partido
Diego Arias lleva un partido dirigido por Atlético Nacional en 2025, que fue ante Unión Magdalena - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional volvió a sufrir por las críticas al técnico Diego Arias, pese a llevar al equipo al título de Copa Colombia 2025, pues sigue en deuda en la Liga BetPlay y ahora con la obligación de hacer una buena campaña en la Copa Sudamericana 2026, arrancando en fase previa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El director deportivo confirmó si Arias continuará en el mando de los verdes, sobre todo en caso de quedar eliminado frente a Millonarios, el rival en el partido único para alcanzar la fase de grupos del certamen internacional, el 4 de marzo en el estadio Atanasio Girardot.

¿Qué pasará con el técnico de Nacional?

La continuidad de Diego Arias como técnico de Atlético Nacional fue confirmada por el gerente deportivo, Gustavo Fermani, que despejó los rumores sobre su posible salida antes del duelo ante Millonarios por la fase previa de la Copa Sudamericana. Aunque el club ha manifestado su respaldo institucional, la afición mantiene inquietudes sobre el futuro del banquillo, un debate que trasciende el resultado inmediato.

En declaraciones a Win Sports, el argentino aseguró que el club “no está ni sondeando ni en búsqueda de un jugador”, y subrayó que la gestión diaria del entrenador cuenta con plena confianza de la dirigencia. El directivo puntualizó que siempre existen alternativas disponibles por responsabilidad institucional, aunque no hay una búsqueda activa de reemplazos.

Diego Arias empezó como técnico
Diego Arias empezó como técnico de Nacional en septiembre de 2025 y ahora es entrenador en propiedad - crédito Atlético Nacional

La designación de Arias como técnico desde 2025 generó escepticismo en parte de la afición. Su llegada, con limitada experiencia y tras la salida del anterior director técnico, despertó dudas sobre su capacidad para liderar al club en retos internacionales como la Copa Sudamericana.

El propio Fermani reconoció que las altas exigencias del club motivan evaluaciones constantes, pero reiteró que el respaldo hacia Arias se fundamenta en su labor diaria y en la flexibilidad de una “nómina tan amplia” para ajustar propuestas tácticas en cada partido, además destacó que Arias puede adaptar esquemas según los desafíos específicos de cada encuentro y afirmó que el cuerpo técnico explora nuevas posibilidades y mantiene un diálogo permanente.

Atlético Nacional lleva tres triunfos
Atlético Nacional lleva tres triunfos en la Liga BetPlay y otros tres juegos aplazados - crédito Atlético Nacional

Renovación en la camiseta verde

El club también atraviesa una etapa institucional fortalecida tras la renovación del acuerdo de patrocinio técnico con Nike, una asociación clave para su estrategia de marca y desarrollo organizacional. Esta relación, establecida en 2013, ha sido fundamental para los logros deportivos y la consolidación de la imagen del club en Colombia y Sudamérica.

Sebastián Arango Botero, presidente de Atlético Nacional, calificó a la marca estadounidense como “un aliado estratégico que ha entendido nuestra historia, nuestra gente y nuestra manera de vivir el fútbol”, y manifestó satisfacción por mantener la alianza a largo plazo.

Atlético Nacional llegó a un
Atlético Nacional llegó a un acuerdo para renovar con la marca Nike para la confección de sus camisetas - crédito Atlético Nacional

La renovación permitirá iniciar una nueva etapa enfocada en la innovación, el desarrollo institucional y la ampliación de proyectos sociales y culturales que refuercen el vínculo con la comunidad verdolaga. También prevé la llegada de indumentaria de última generación, que combinará tecnología y tradición para optimizar el rendimiento y la identidad del club.

El primer gran reto internacional de Atlético Nacional será el 4 de marzo en el estadio Atanasio Girardot, cuando enfrentará a Millonarios por la fase previa de la Copa Sudamericana en partido único, una instancia donde solo uno avanzará, lo que convierte el encuentro en una prueba crucial para el equipo y la gestión de Arias.

Aunque los interrogantes en torno a la dirección técnica persisten, la directiva mantiene su respaldo al proceso de Arias y reitera que la valoración del proyecto se realiza con perspectiva institucional, más allá de los resultados inmediatos en el escenario internacional.

Temas Relacionados

Atlético NacionalDiego AriasDiego Arias NacionalGustavo FermaniAtlético Nacional técnicoCopa SudamericanaColombia-Deportes

Más Noticias

Jorge Carrascal, uno de los señalados en Flamengo por la derrota frente a Lanús en la Recopa

Los brasileños perdieron la ida de la serie en Argentina, el volante colombiano no aportó lo suficiente y el técnico aseguró que afectó la confianza de sus compañeros

Jorge Carrascal, uno de los

James Rodríguez y las superestrellas con las que competirá en la MLS: desde Messi hasta Thomas Müller

El colombiano del Minnesota United tendrá en frente rivales de máximo calibre en su aventura en el fútbol de los Estados Unidos

James Rodríguez y las superestrellas

Santa Fe y Junior tienen fecha para conocer a sus rivales en la Copa Libertadores: cuándo será el sorteo de la fase de grupos

Los dos conjuntos colombianos esperan que se definan los clasificados desde las fases previas, en las que se encuentran también Tolima y Medellín

Santa Fe y Junior tienen

Selección Colombia ya tiene fecha y rival para su último amistoso antes de la Copa Mundo 2026: inédito equipo

El combinado nacional tendrá dos juegos entre mayo y junio, uno de ellos en Estados Unidos y contra otro de los participantes en el certamen de la FIFA

Selección Colombia ya tiene fecha

Junior fue protagonista durante evento del Gobierno Petro en Barranquilla: ministro del Trabajo se puso la camiseta

El jefe de la cartera, Antonio Sanguino, apareció con la vestimenta de los tiburones como parte de una gira sobre la formalización laboral en distintas regiones

Junior fue protagonista durante evento
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Indignación por la respuesta de

Indignación por la respuesta de la UNP a alcalde que denunció amenazas por parte de las disidencias de las Farc

Condenado exjefe paramilitar alias Botalón: había sido designado gestor de paz por Gustavo Petro

Hallan muerta a Constanza, conocida como la “abuela de todas las travestis” y referente histórica del movimiento trans en Bogotá

Violencia en Cauca y Arauca: Ejército frustró atentado con cilindros bomba y repelió el ataque a un vehículo blindado

Clan del Golfo subió las cuotas de extorsión en Toledo, Antioquia, en medio de la reanudación de los diálogos de paz con el Gobierno

ENTRETENIMIENTO

Juanda Caribe quedó envuelto en

Juanda Caribe quedó envuelto en polémica por presuntos mensajes comprometedores fuera de ‘La casa de los famosos Colombia’

Kike Santander de ‘A Otro Nivel’, el cerebro detrás de los mayores éxitos del pop latino: estas son algunas de sus composiciones más celebradas

Karina García, Kris R, Blessd y Altafulla coincidieron en los Premios lo Nuestro 2026: ¿hubo reencuentro?

Johanna Fadul festejó la salida de Maiker Smith y se despachó contra los que la llaman racista: “Yo no soy una mala persona”

La verdad detrás de los ‘therians’ vistos en TransMilenio: “Ustedes son los Perros Criollos”

Deportes

Jorge Carrascal, uno de los

Jorge Carrascal, uno de los señalados en Flamengo por la derrota frente a Lanús en la Recopa

James Rodríguez y las superestrellas con las que competirá en la MLS: desde Messi hasta Thomas Müller

Santa Fe y Junior tienen fecha para conocer a sus rivales en la Copa Libertadores: cuándo será el sorteo de la fase de grupos

Selección Colombia ya tiene fecha y rival para su último amistoso antes de la Copa Mundo 2026: inédito equipo

Junior fue protagonista durante evento del Gobierno Petro en Barranquilla: ministro del Trabajo se puso la camiseta