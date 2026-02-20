Luis Díaz confesó que la charla con Vincent Kompany fue decisiva para unirse al Bayern Múnich

Luis Díaz ha entendido el juego que implementa Vincent Kompany con Bayern Múnich - crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

Luis Díaz sigue siendo noticia en el fútbol alemán, no solo por su rendimiento con el Bayern Múnich, sino también por los detalles que empiezan a conocerse sobre cómo fue seducido para dejar la Premier League y sumarse al club bávaro.

El extremo colombiano, en entrevista con el medio inglés Sky Sports, reveló que la influencia de su entrenador, el belga Vincent Kompany, fue determinante en su decisión de cambiar de liga y asumir el reto en la Bundesliga.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El jugador de la selección Colombia, que ha sido titular habitual desde su llegada y se ha consolidado como uno de los referentes del ataque junto a Harry Kane, compartió que la integración al plantel y la adaptación al entorno alemán han sido mucho más fluidas gracias al respaldo de Kompany.

“Desde el primer día, Kompany fue increíble. Me ayudó a sentirme parte del grupo rápidamente y eso se ha visto en la cancha”, señaló el guajiro, que partido tras partido ha demostrado su peso en la ofensiva bávara.

La charla con Kompany antes de aterrizar en Múnich

Kompany no oculta las habilidades que tiene Luis Díaz a la hora de atacar a los rivales - crédito Heiko Becker/REUTERS

El colombiano contó que antes de oficializarse el fichaje tuvo una conversación telefónica con Kompany, en la que el técnico le detalló su visión y el rol que esperaba para él en el Bayern Múnich.

“Me explicó lo que pensaba de mí, lo que quería en el equipo y el papel que me veía cumpliendo. Esa claridad fue clave. Incluso después de llegar, nos sentamos a hablar de fútbol, pero también de temas personales y familiares, que para mí son fundamentales”, dijo el nacido en La Guajira, sobre todo sobre su familia que son su motor para jugar partido tras partido.

El extremo valoró la cercanía y la filosofía de trabajo de su entrenador: “Siento que voy a seguir creciendo. Con Kompany se aprende mucho sobre el juego. Le gusta la intensidad, el carácter, el compromiso de todos en tareas defensivas y ofensivas. Es un enfoque colectivo, donde cada detalle cuenta para que el equipo funcione”.

La visión de Kompany sobre el Tricolor y su impacto en el conjunto teutón

Como entrenador del Bayern Múnich obtuvo la Bundesliga de 2024-2025 - crédito Heiko Becker/REUTERS

El propio Kompany no ha ocultado su admiración por el colombiano. Para el entrenador, Lucho es un jugador impredecible, capaz de desequilibrar en el área y aprovechar cualquier situación para generar peligro.

“Luis Díaz tiene esa creatividad caótica en los últimos metros. Es un futbolista que no se detiene a pensar demasiado, actúa por instinto y eso lo hace muy difícil de marcar”, ha comentado el belga a los medios de comunicación.

Además de su capacidad ofensiva, el entrenador belga ha subrayado la inteligencia táctica del ex Liverpool y su facilidad para adaptarse a diferentes escenarios de partido, destacando cómo el colombiano se siente cómodo en medio del caos y puede sacar ventaja de situaciones complejas dentro del campo.

Elogió a Harry Kane y Michael Olise: una sociedad letal en ataque

Los compañeros de Luis Díaz han sido fundamentales para ser la delantera con más goles en la Bundesliga - crédito Michaela Stache/REUTERS

La sociedad ofensiva entre Luis Díaz y Harry Kane ha sido una de las claves del éxito del Bayern esta temporada. Entre ambos suman más de 60 goles en todas las competencias, alternando protagonismo en la Bundesliga, la Champions League y la Copa de Alemania.

El atacante que juega por la banda izquierda no escatima elogios para su compañero inglés: “Harry lo hace todo bien. Me impresiona su forma de trabajar, cómo se mueve para el equipo, cómo baja a recibir, cómo exige el balón y su capacidad para marcar en cualquier momento. Es un delantero completo, una verdadera máquina”.

Sobre Michael Olise, cono quien ha hecho dupla tanto para asistir y anotar, el cafetero resaltó la calidad técnica y el aporte colectivo del británico-francés: “En el uno contra uno es letal, tiene un talento que marca diferencias. Aunque es un tipo tranquilo fuera de la cancha, dentro del campo es muy comunicativo, aporta ideas y detalles, y siempre está dispuesto a corregir y ayudar en la organización defensiva. Jugar con compañeros así te hace crecer y te da confianza para asumir nuevos retos”.