Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima: hora y dónde ver el debut del club Pijao en la fase 2 de la Copa Libertadores 2026

Deportes Tolima iniciará en febrero su participación en la Copa LIbertadores, desde la segunda fase previa - crédito Colprensa

Deportivo Táchira y Deportes Tolima se enfrentan este jueves 19 de febrero en el estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal por la fase II de la Copa Libertadores 2026, una serie que podría marcar el regreso del equipo colombiano a la fase de grupos del torneo, instancia que no disputa desde 2022.

El ganador de esta llave luchará en la siguiente ronda contra el vencedor entre O’Higgins de Chile y Bahía de Brasil, en busca de un lugar en el cuadro principal de la competición continental.

El reciente antecedente entre ambos clubes se remonta a 2007, cuando el conjunto visitante se llevó la victoria. En total, será el séptimo choque en torneos oficiales entre Deportivo Táchira y Deportes Tolima, y el cuarto que se disputa en territorio venezolano. La última vez que se vieron las caras en San Cristóbal, el triunfo fue para el equipo colombiano, que supo aprovechar la localía en ediciones previas de este enfrentamiento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La cita de ida está pactada para las 7:30 p. m. (hora de Colombia), con una expectativa de estadio repleto, ya que Pueblo Nuevo cuenta con capacidad para 38.000 aficionados y se han tomado medidas para garantizar la asistencia tanto de hinchas locales como visitantes. Se ha habilitado la tribuna Norte especialmente para los seguidores visitantes, respondiendo a los requerimientos del torneo.

Deportes Tolima llega al duelo de la Copa Libertadores siendo tercero en la tabla de la Liga y con reciente victoria ante Once Caldas - crédito Deportes Tolima

El encuentro será dirigido por el árbitro uruguayo Hernán Heras y se podrá ver en Colombia a través de la señal principal de Espn, así como por la plataforma de streaming Disney+ para suscriptores.

El ganador del cruce entre Táchira y Tolima enfrentará en la siguiente fase a quien resulte victorioso entre O’Higgins y Bahía, equipos que abrirán su serie el miércoles previo en el estadio El Teniente de Rancagua. El cuadro chileno retorna a la Copa Libertadores tras una ausencia de 12 años, mientras que el brasileño llega invicto y con una racha de once partidos sin perder, datos que aumentan el atractivo de un eventual enfrentamiento futuro.

Presente de Deportivo Táchira y Deportes Tolima

Lucas González es el entrenador de Deportes Tolima en el primer semestre del 2026 - crédito Deportes Tolima

Deportivo Táchira llega a este partido tras superar a The Strongest de Bolivia en la fase anterior, imponiéndose en la definición por penales. Dirigido por el uruguayo Álvaro Recoba, el conjunto venezolano confía en la experiencia de jugadores como Luis Daniel ‘Cariaco’ González para continuar su avance en el certamen. No obstante, su campaña local no ha sido ideal: suman apenas cuatro puntos sobre nueve posibles en la liga venezolana.

Tolima, por su parte, debuta en esta edición de la Copa tras una complicada eliminación a manos de FBC Melgar en 2025. El equipo dirigido por Lucas González llega motivado luego de vencer 2-1 a Once Caldas en su certamen doméstico, resultado que quebró una serie negativa de cuatro partidos sin ganar. Actualmente, Tolima ocupa el tercer puesto de la Liga BetPlay 2026-I, a dos unidades del líder, y tiene como objetivo acceder de nuevo a la fase de grupos tras su ausencia desde hace cuatro años.

Las posibles formaciones y apuestas tácticas

Luis Sandoval, Juan Pablo Torres y el portero Neto Volpi son algunos de los jugadores que serían titulares con Deportes Tolima - crédito Deportes Tolima

Las alineaciones iniciales serían las siguientes: Por el lado local, Deportivo Táchira formaría con Jesús Camargo; Delvin Alfonzo, Guillermo Fratta, Juan Sánchez, Lautaro Lusnig; Agustín Pérez, Carlos Calzadilla; Carlos Sosa, Adalberto Peñaranda, Jairo Villalpando; Rodrigo Pollero. El banquillo táctico estará a cargo de Álvaro Recoba.

Tolima pondría en campo a Neto Volpi; Cristian Arrieta, Juan José Mera, Anderson Angulo, Júnior Hernández; Bryan Rovira, Juan Pablo Nieto; Edwar López, ‘Tatay’ Torres, Kelvin Flórez; Adrián Parra, bajo la orientación técnica de Lucas González.

Kelvin Flórez, destacado en el último partido del conjunto colombiano, y Luis ‘Cariaco’ González, referente tachirense, aparecen como figuras a seguir durante los noventa minutos iniciales de la llave.