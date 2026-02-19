Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima - EN VIVO: siga aquí al Piajo en el partido de ida de la fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores

Deportes Tolima realizó el reconocimiento del campo de juego del Polideportivo Pueblo Nuevo un día antes del partido - crédito Deportes Tolima
Bienvenidos al minuto a minuto del partido de ida del Deportes Tolima ante Deportivo Tachira, en el estadio Pueblo Nuevo de la ciudad venezolana de Tachira. El cuadro colombiano jugará su primer partido de la Copa Conmebol Libertadores 2026 y deberá ganar la serie para estar un paso más cerca de la fase de grupos o de asegurar su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores.
El partido está programado para las 7:30 p. m. y aquí podrá seguir todas las incidencias de la previa, el partido y el post partido del conjunto colombiano.
Así llegan Deportes Tolima y Deportivo Tachira al duelo de Copa Libertadores
Lucas González es el entrenador de Deportes Tolima en el primer semestre del 2026 - crédito Deportes Tolima
Tolima afronta su primer partido en la actual edición de la Copa tras cuatro años de ausencia en la fase de grupos. Impulsado por una reciente victoria por 2-1 ante Once Caldas, el equipo dirigido por Lucas González rompió una racha negativa de cuatro jornadas sin triunfos en la Liga BetPlay 2026-I, donde se encuentra en tercer lugar a dos puntos del líder.
Luego de imponerse ante The Strongest de Bolivia en la fase previa mediante una definición por penales, Deportivo Táchira avanza en el certamen internacional bajo las órdenes de Álvaro Recoba. La plantilla venezolana confía en nombres como Luis Daniel ‘Cariaco’ González para sostener sus aspiraciones continentales, aunque en la liga local registra únicamente cuatro puntos en nueve posibles.
Ficha del partido
Deportivo Tachira vs. Deportes Tolima - Partido de ida de la fase 2 de la Copa Conmebol Libertadores 2026
Lugar: estadio Pueblo Nuevo - Tachira, Venezuela
Fecha y hora: jueves 19 de febrero - 7:30 p. m. hora colombiana
Transmisión: ESPN y Disney +.
Posible alineación de Deportivo Tachira: Jesús Camargo; Delvin Alfonzo, Guillermo Fratta, Juan Sánchez, Lautaro Lusnig; Agustín Pérez, Carlos Calzadilla; Carlos Sosa, Adalberto Peñaranda, Jairo Villalpando; Rodrigo Pollero.
D. T de Deportivo Tachira: Álvaro Recoba.
Posible alineaciónde Deportes Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Juan José Mera, Anderson Angulo, Júnior Hernández; Bryan Rovira, Juan Pablo Nieto; Edwar López, ‘Tatay’ Torres, Kelvin Flórez; Adrián Parra.