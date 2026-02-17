Richard Ríos volvió a jugar con el Benfica y protagonizó polémica jugada con Vinicius Jr. en la Champions League

El colombiano fue derribado por el brasileño al borde del área, y no recibió la doble amarilla, hecho severamente cuestionado por jugadores y cuerpo técnico del equipo portugués - crédito ESPN

En una reedición del duelo entre Benfica y Real Madrid, esta vez por los playoffs de la Champions League, el colombiano Richard Ríos volvió a ver minutos con las Águilas.

El volante de contención entró a los 74 minutos de juego tomando el lugar de Rafa Silva. Aunque cumplió un rendimiento correcto, no pudo evitar la derrota por 1-0 ante el conjunto merengue, con un golazo de Vinicius Jr., marcado como el protagonista del juego disputado en el estadio Da Luz de Lisboa.

Richard Ríos volvió a las canchas para disputar los últimos 15 minutos en el partido que Benfica perdió ante Real Madrid por los playoffs de la UEFA Champions League - crédito Pedro Nunes/REUTERS

Ríos ingresó con el marcador en contra y buscó darle orden a la mitad para buscar el empate. Completó 11 pases de 12 intentados; dos de ellos en el área rival, y ganó sus dos duelos individuales. Pese a ello, se hizo evidente la falta de ritmo a la hora de presionar sin balón.

No obstante, fue otra jugada la que marcó el partido del colombiano. A pocos minutos del final, el volante recibió una entrada por atrás de Vinicius, al borde del área merengue.

El árbitro Françoix Lexetier pitó la infracción, pero no expulsó al brasileño, que ya se encontraba amonestado, hecho que generó protestas de los jugadores de Benfica y del entrenador Jose Mourinho, quienes consideraban que debió recibir la segunda tarjeta amarilla. Lexetier no modificó su instrucción y expulsó al propio Mourinho por las protestas, motivo por el que no podrá sentarse en el banquillo en el juego de vuelta.

Los jugadores de Benfica protestaron y exigieron la expulsión de Vinicius, pero el árbitro Francois Letexier no le sacó la doble amarilla al brasileño - crédito Pedro Nunes/REUTERS

Benfica intentó alcanzar el empate y forzar una definición heroica como en el partido que ambos clubes disputaron en la liguilla, pero esto no sucedió.

El encuentro de vuelta se disputará el próximo miércoles 25 de febrero en el estadio Santiago Bernabéu. Un empate le basta a los dirigidos por Álvaro Arbeloa para asegurar su tiquete a los octavos de final.

Vinicius Jr. convirtió un golazo y denunció comentarios racistas en su contra

Antes del ingreso de Richard Ríos al campo, el partido estaba en una fase picante luego de un notable remate cruzado de Vinicius con el que batió a Anatoli Trobin para abrir el marcador, al minuto 48.

El brasileño celebró con su habitual baile en el córner, algo que el árbitro Lexetier interpretó como una provocación a la parcialidad del Benfica, por lo que recibió tarjeta amarilla. La celebración también provocó protestas de los jugadores del Benfica, quienes rodearon a Vinicius para expresar su descontento.

Cuando se disponían a realizar el saque desde el medio, el brasileño denunció insultos racistas provenientes del jugador argentino Gianluca Prestianni, por lo que Letexier aplicó el gesto oficial de cruzar los brazos en “X” para activar el protocolo antirracista de la UEFA justo después de que Vinicius corriera hacia él para denunciar los supuestos insultos racistas por parte del jugador de Benfica.

El protocolo estipula que el árbitro paralice el juego y consulte con los delegados de la UEFA y los responsables de ambos clubes, lo que genera un compás de espera e incertidumbre para futbolistas y público. Además, contempla la emisión de mensajes a través de la megafonía del estadio, recordando la necesidad de “mantener un comportamiento respetuoso”.

Durante el episodio, los jugadores permanecieron agrupados en el centro del campo mientras técnicos y árbitros mantenían conversaciones con la organización cerca de 10 minutos. En ese lapso se produjeron roces entre Kylian Mbappé y Nicolás Otamendi, pero no pasaron a mayores.

Finalmente, Lexetier autorizó la reanudación del compromiso. Sin embargo, cabe señalar que el supuesto comentario racista de Prestianni no pudo comprobarse en la transmisión televisiva, debido a que el jugador se cubrió la boca con la camiseta y no se escuchó ni se vio con claridad lo que dijo.