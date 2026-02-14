Giro inesperado en la lesión de Luis Javier Suárez con el Sporting de Lisboa: esto se sabe del goleador

Luis Javier Suárez aún no puede volver a jugar, mientras se recupera de una lesión muscular - crédito Sporting CP

Luis Javier Suárez genera preocupación en la selección Colombia y el Sporting de Lisboa por su lesión, sufrida en el compromiso ante el Porto en la Primeira Liga, faltando un poco más de un mes para los compromisos amistosos contra Francia y Croacia en Estados Unidos.

Sin embargo, se conoció nueva información sobre la dolencia del goleador cafetero, después de que muchos medios alertaran sobre la situación del jugador y el tiempo que tardaría en recuperarse, incluso dejándolo en duda para la convocatoria de la Tricolor en territorio norteamericano.

Por el momento, el jugador solo se perderá un partido, a la espera de su evolución para definir las semanas que le quedarían para volver a las canchas, pues Sporting lo necesita para seguir en la pelea por el título de liga y en la Champions League, de cara a los octavos de final.

La realidad de Luis Javier Suárez

El diario portugués A Bola dio a conocer la situación de la lesión del delantero cafetero, resaltando primero que “en Colombia, la alarma se disparó debido a la selección nacional y el mundial, torneo en el que jugarán contra Portugal en el Grupo K. Las noticias del otro lado del Atlántico sobre una lesión de ligamentos en la rodilla de Luis Suárez también comenzaban a causar impacto y preocupación”.

“El delantero de 28 años, máximo goleador del Sporting y pieza clave en la táctica del equipo de Rui Borges, según nuestras fuentes, únicamente se encuentra lidiando con una sobrecarga muscular, por lo que la sanción que debe cumplir en esta 22ª jornada del campeonato le viene realmente bien para gestionar su carga de trabajo“, agregó.

El medio local también señaló que la carga de partidos de Suárez, por la lesión de otro compañero en el ataque, le causaron mucho desgaste y por eso salió con dolencias del encuentro frente al Porto, pero que afortunadamente no es nada grave y sería cuestión de días su recuperación.

“Este cansancio se vio agravado aún más por la lesión de Ioannidis, que no juega desde la semifinal de la Copa de la Liga (1-2 ante el Vitória de Guimarães el 6 de enero), lo que convirtió al colombiano en el único delantero disponible en la plantilla, sin un compañero para la rotación –jugó todos los minutos en los últimos 12 partidos en los que participó“.

El portal web finalizó al decir que “por tanto, Luis Suárez no jugará este domingo, pero todo indica que estará disponible para la convocatoria del técnico para el encuentro de visitante ante el Moreirense del día 21, por la jornada 23 de la Liga”.

Respira la Tricolor

El delantero Luis Javier Suárez evitó una lesión que hubiera puesto en duda su participación con la selección Colombia en la próxima Copa del Mundo, lo que representa un alivio para el cuerpo técnico nacional porque lo tiene en los planes para los amistosos de preparación en marzo.

Durante la actual temporada, el goleador ha registrado 25 tantos en 34 partidos con el Sporting de Lisboa, aportando en la Primeira Liga, la Copa de Portugal y la Champions League. Este rendimiento ha posicionado al equipo de Rui Borges como escolta del FC Porto, con aspiraciones de conseguir el título portugués por tercer año consecutivo.

Con 28 años, Luis Javier Suárez afronta la recta final de la campaña concentrado en mantener su rendimiento y cuidar su condición física, dado que es considerado el principal candidato a ocupar el puesto de delantero centro en la Selección Colombia para el máximo torneo internacional de selecciones.