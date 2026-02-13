Esta es la situación de Cristian “Chicho” Arango en Atlético Nacional: el técnico explicó su ausencia

Cristian Chicho Arango sigue entrenando con Atlético Nacional, a la espera de su debut en la Liga BetPlay - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional sigue ganando en la Liga BetPlay y de qué manera, goleando a Fortaleza por 4-1 en la sexta jornada y entrando al grupo de los ocho primeros con nueve unidades en tres juegos, además de que tiene otros tres compromisos aplazados, por lo que puede aspirar al liderato.

Cristian “Chicho” Arango llegó como figura, pero aún no debuta con los verdes, pese a que fue presentado el 31 de enero y sigue a la espera de que el técnico Diego Arias dé el visto bueno para una convocatoria y que sume sus primeros minutos con la camiseta de los antioqueños.

Justamente, el entrenador explicó la razón de que el atacante continúe en trabajos y su situación, resaltando que cuenta con una plantilla amplia para afrontar la Liga BetPlay y próximamente, la fase previa de la Copa Sudamericana, enfrentando a Millonarios el 4 de marzo en Medellín.

“Cada día evaluamos”

El atacante llegó desde el Real Salt Lake como una de las principales figuras en el fútbol colombiano para 2026, incluso aceptó la rebaja de su salario en buena parte para firmar contrato con los verdes a préstamo hasta diciembre, cumpliendo uno de sus sueños en su carrera.

El técnico Diego Arias aseguró que “Chicho” Arango sigue en preparación para debutar en Atlético Nacional, pese a que cumplirá 15 días en trabajos y los aficionados ya quieren verlo en acción, dada su experiencia y que venía de una buena temporada en Estados Unidos.

“Chicho se está preparando y vemos un profesional muy dispuesto en los entrenamientos. Consideramos que era lo mejor que sumara otras tres sesiones antes del partido”, señaló el entrenador en rueda de prensa tras el partido ante Fortaleza, el jueves 12 de febrero.

Arias también explicó que, por el momento, mantiene a Arango fuera hasta que esté en condiciones, confía en los jugadores que tiene actualmente y no se apura en la adaptación de “Chicho”, al que le tiene mucha admiración por su recorrido y lo que puede aportar.

“Las decisiones tienen que ver con el tipo de partido que se va a jugar, tiene que ver con nuestro equipo, sabemos de la calidad de nuestra plantilla, es importante que todos los jugadores tengan la oportunidad de jugar, cada día evaluamos para saber cuál sería el mejor once de nosotros”, afirmó.

“Tenemos calidad y cantidad”

De otro lado, el entrenador de Atlético Nacional destacó que la plantilla tiene muchas variantes para usar a lo largo de la temporada, para destacar en liga, copa y la Copa Sudamericana, pues el objetivo de la dirigencia es conseguir la estrella y un trofeo internacional.

“El cambio no es por cambiar. En cada partido evaluamos qué once nos representa mejor. Tenemos calidad y cantidad. Es nuestra responsabilidad mantener a la mayoría con ritmo”, mencionó el técnico sobre la nómina y las sustituciones para sacar adelante la goleada por 4-1 en el Atanasio Girardot.

Arias, que venía de ser campeón de la Copa Colombia 2025, destacó que quienes no quedan en convocatoria, tendrán oportunidad en los siguientes juegos del campeonato: “Solo pueden iniciar once y entrar cinco. Algunos quedarán afuera, pero todas las decisiones son para hacer crecer al equipo”.

El próximo partido de Atlético Nacional será frente a Deportivo Cali, el domingo 15 de febrero en el estadio de Palmaseca, siendo la segunda salida ante un club histórico y del Valle del Cauca, con el objetivo de sumar la cuarta victoria que lo acerque al liderato que tiene actualmente Internacional de Bogotá con 13 puntos en seis presentaciones de la Liga BetPlay.