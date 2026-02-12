Las lecciones financieras de James Rodríguez: siete clubes en seis años y una tendencia de terminar contratos

En los últimos años, Rodríguez solo ha tenido regularidad con la selección Colombia - crédito Reuters

Luego de terminar su contrato con el Club León, a falta de cuatro meses para que comience la Copa del Mundo, James Rodríguez fue presentado como nuevo jugador de Minnesota United, equipo de la conferencia oeste de la MLS en Estados Unidos.

La llegada del colombiano al fútbol norteamericano ha generado opiniones divididas entre los que consideran que el mediocampista aún podría jugar en una liga de primer nivel y los que piensan que el final de su carrera está cerca.

Respecto a la posibilidad de jugar en el fútbol colombiano, Rodríguez declaró que considera que no es el momento para hacerlo, además de que la diferencia del salario ofrecido por Minnesota y el límite que tienen los equipos en el FPC es amplio.

Debido a esa situación, Valora Analitik publicó un informe en el que analizó las decisiones que ha tomado el cafetero durante su carrera a nivel financiero con los contratos que firmó en los 12 equipos para los que ha jugado.

En primer lugar, el medio especializado mencionó que Rodríguez, con 34 años, ha jugado en siete equipos en los últimos seis años, lo que consideran una muestra del declive en cuanto a expectativas y proyección que ha tenido la carrera del “10″.

Para argumentar la postura, recordaron que en 2014, cuando fue goleador del Mundial Brasil 2014, el colombiano fue transferido a cambio de 75 millones de euros desde Mónaco hasta Real Madrid.

En ese momento, el mediocampista firmó un contrato de varios años que le permitió estar cedido en clubes como Bayern Múnich, hasta que en 2020 terminó el acuerdo y comenzó a tener pasos efímeros por otros equipos.

El primero de ellos fue en Everton de Inglaterra, en donde rescindió el vínculo contractual tras una temporada para firmar un contrato de dos años con Al Rayan de Qatar.

En la península tuvo un salario similar al que tenía en Europa, pero su adaptación no fue la mejor y en menos de un año volvió al Viejo Continente con Olympiacos, en donde también rescindió su contrato antes de finalizar el tiempo pactado.

En Sao Paulo y Rayo Vallecano se registró algo similar: Rodríguez llegó como figura internacional, pero en menos de una temporada terminó saliendo por la puerta de atrás, en ambos casos rescindiendo su contrato.

Antes de Minnesota, James Rodríguez jugó un año en México, en donde los directivos de León aceptaron firmar un acuerdo con el futbolista por dos temporadas, puesto que querían evitar el riesgo de perder dinero en caso de que el capitán de la selección Colombia no se adaptara, lo que finalmente se registró.

El medio mencionó que entre 2014 y 2019 Rodríguez jugó en dos clubes con contrato estable y por cifras millonarias; desde entonces, hasta la actualidad, ha pasado por siete equipos en los que su salario iba condicionado a primas por permanencia y bonos por objetivos.

“En menos de una década, James transitó de los contratos más altos de Europa a acuerdos cortos en ligas con estructuras económicas distintas. Su llegada a la MLS no solo es un movimiento deportivo; es también el capítulo más reciente de una carrera donde cada decisión ha tenido impacto directo en sus finanzas", se lee en el informe citado.

Como muestra de la poca confianza que tienen los directivos ligados al fútbol en la actualidad por el colombiano, Valora Analitik recordó que James Rodríguez está avaluado, según TransferMarkt, en dos millones de euros, cifra completamente alejada de la que se tenía sobre su proyección en el mercado 12 años atrás.

“En Minnesota aterriza en un modelo distinto. La MLS opera con tope salarial y mecanismos como el “Designated Player”, que permite superar el límite en casos específicos. Es un esquema más rígido que el de Europa, donde los salarios no están centralmente regulados“.