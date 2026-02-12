Deportes

Colombia ya conoce a su rival en la Copa Davis tras la serie ante Marruecos: volverá a jugar en condición de visitante

Después del duelo que el equipo de Alejandro Falla protagonizó en el Club Union Sportive Marocaine de Casablanca, la delegación nacional volverá a jugar en septiembre de 2026

Tras la apasionante serie que jugó la "Tricolor" ante Marruecos en Casablanca, ahora tendrá que visitar Europa - crédito Federación Colombiana de Tenis

Tras la vibrante serie que jugó la selección Colombia, liderada por su capitán Alejandro Falla, además del intenso partido que jugó Nicolás Mejía ante el marroquí Reda Bennani (número 565 del ranking ATP a nivel mundial), el 12 de febrero de 2026 se definió el próxmo rival que tendrá la Tricolor.

A la espera de lo que será la ciudad, las bolas y el tipo de superficie en la que jugarán, Colombia se medirá en septiembre de 2026 ante Países Bajos en condición de visitante.

En los duelos más destacados del torneo de tenis se encuentra el partido que jugará Argentina frente a Turquía- crédito @DavisCup / X

El sorteo, que se llevó a cabo el 12 de febrero de 2026 en las oficinas de la ITF (Federación Internacional de Tenis), ubicadas en Londres, determinaron que a la selección nacional le tocaría jugar con una de las trece cabezas de serie plantadas.

A continuación, estos eran los países que estaban ubicados y que podían ser los rivales, según su orden:

  1. Australia
  2. Argentina
  3. Países Bajos
  4. Hungría
  5. Brasil
  6. Finlandia
  7. Dinamarca
  8. Serbia
  9. Eslovaquia
  10. Jaoón
  11. Noruega
  12. Suecia
  13. Perú

Tras el sorteo de las cabezas de serie, donde Colombia esperaba definir su suerte junto a naciones como Grecia, Suiza, Turquía, Paraguay y Polonia, así quedaron los emparejamientos en el grupo mundial I:

  • Australia (anfitriona) vs. Polonia
  • Argentina (anfitriona) vs. Turquía
  • Países Bajos (anfitriona) vs. Colombia
  • Luxemburgo (anfitriona) vs. Hungría
  • Brasil (anfitriona) vs. Suiza
  • Finalndia (anfitriona) vs. Mónaco
  • Serbia (anfitriona) vs. Lituania
  • Eslovaquia (anfitriona) vs. Grecia
  • Nueva Zelanda (anfitriona) vs. Japón
  • Noruega (anfitriona) vs. China
  • China Taipei (anfitriona) vs. Suecia
  • Perú (anfitriona) vs. Paraguay
  • Dinamarca (anfitriona) vs. Bulgaria

Las sensaciones de Alejandro Falla, capitán de la selección Colombia tras conocer el rival

El capitán del equipo nacional explicó lo que significará la serie ante el equipo neerlandés - crédito Colsanitas

Después de conocer a su rival, Alejandro Falla, capitán de la selección Colombia habló sobre la importancia de lo que será el duelo ante los europeos, recordando que son rivales de jerarquía y que actualmente se encuentran entre los 100 mejores del circuito de tenis a nivel masculino:

“Nos tocó contra Países Bajos, de visitante. Fue un sorteo difícil. Enfrentaremos a un rival que tiene tres jugadores en el top-100 actualmente (Tallon Griekspoor en el puesto 27, Botic Van de Zandschulp en la casilla 65 y Jesper de Jong en la ubicación 86) y será una confrontación sumamente complicada”, explicó.

Y aunque reconoció el nivel de sus rivales, Falla se mostró optimista de cara a los meses de preparación que tendrán sus rivales para cuando llegue el duelo que estaría programado para septiembre de 2026:

“Hay tiempo para llegar bien preparados y para que nuestros jugadores lleguen en un mejor ranking con los torneos que jugarán de aquí hasta septiembre. Esperemos a ver qué condiciones nos ponen, la superficie, el tipo de bolas y en qué lugar jugaremos. Hay que prepararnos de la mejor manera para afrontar este reto”, agregó el capitán de la selección Colombia.

Así fue la apasionante serie entre Colombia y Marruecos: desde la celebración polémica de Nicolás Mejía hasta la lluvia de botellas por parte del público

Nicolás Mejía es la raqueta
Nicolás Mejía es la raqueta número 1 de Colombia tras la mala racha de Daniel Galán - crédito Fedecoltenis

La reciente clasificación de Colombia al Grupo Mundial I de la Copa Davis no solo supuso una victoria representativa en el ámbito deportivo, sino que también evidenció un ambiente de extrema hostilidad en Casablanca, donde el tenista Nicolás Mejía denunció amenazas de muerte contra él y su madre tras asegurar el punto decisivo de la serie, según relató a Minuto60.

Estas agresiones han puesto en foco la seguridad de los deportistas durante competencias internacionales y la tensión que puede generar la rivalidad entre países.

Los jugadores y el staff técnico fueron retirados del estadio en compañía de autoridades de la ITF - crédito Andrés Vargas-Match Tenis

Tras la conclusión del enfrentamiento, los integrantes de la delegación colombiana, así como sus delegados, fueron agredidos físicamente durante su retiro de la cancha. Aficionados locales arrojaron botellas y diversos objetos contra el plantel sudamericano, mientras los gritos e insultos contra Mejía aumentaban debido a su celebración en el centro del campo después de obtener la victoria definitiva. Los intentos del personal organizador por contener la situación no lograron evitar la violencia desencadenada en las tribunas.

Durante el duelo, Mejía superó al número uno local, Reda Bennani, con parciales de 6-1, 4-6 y 6-1, asegurando para Colombia un triunfo global de 3-1 ante Marruecos. Este resultado, obtenido en el Union Sportive Marocaine Tennis Club, le permitirá al seleccionado nacional disputar en septiembre la fase previa de los duelos clasificatorios de 2027.

En declaraciones recogidas por Minuto60, Mejía narró con precisión los altos niveles de hostigamiento que enfrentó a lo largo del partido y tras la victoria.

“Todo el partido era insultándome y gritándome en la cara. Me decían que yo era familiar de Pablo Escobar, que cómo estaba la cocaína, que iban a matar a mi familia, que iban a violar a mi mamá”.

A continuación, así quedaron los partidos de la serie ante Marruecos

  • Partido 1 - Reda Bennani vs. Adria Soriano: 7-6 (tie-break 7-4) y 7-5 en 1 hora y 50 minutos a favor de Bennani
  • Partido 2 - Taha Baadi vs. Nicolás Mejía: 3-6, 2-6 en 1 hora y 19 minutos a favor de Mejía
  • Partido 3 - Karim Bennani junto a Younes Lalami vs. Nicolás Barrientos junto a Juan Sebastián Gómez: 6-7 (tie break 5-7) y 6-7 (tie break 3-7) en 1 hora y 55 minutos a favor de los colombianos
  • Partido 4 - Reda Bennani vs. Nicolás Mejía: 1-6, 6-4, 2-6 en 2 horas y 35 minutos a favor de Mejía

