James Rodríguez es oficialmente nuevo jugador del Minnesota United: así presentó el equipo al colombiano

El oriundo de Cúcuta, capitán de la selección Colombia, tendrá una nueva aventura en la MLS (Major League Soccer de Estados Unidos)

El colombiano jugará en la
El colombiano jugará en la MLS para la temporada 2026 antes del Mundial de Norteamérica - crédito Luisa González / REUTERS

El 6 de febrero de 2026 se confirmó oficialmente la llegada de James Rodríguez como nuevo refuerzo del Minnesota United.

En un video que publicó las redes sociales del cuadro nortamericano, que participa en la Conferencia Oeste de la MLS de Estados Unidos, se dio a fin a los rumores de la prensa deportiva, confirmando la noticia de su llegada a “The Loons” (Los Briones en Español).

Con este video se confirmó la llegada del exvolante del Club León de México - crédito @mnufc / Instagram

Con un video publicado en Instagram se ve al volante colombiano ingresando al estadio Allianz Field, de St. Paul, Minnesota, admirando la panorámica del complejo deportivo.

Es importante recordar que, el de febrero de 2026, el periodista Fabrizio Romano, especializado en el mercado de fichajes a nivel internacional, confirmó que el volante de 34 años llegó a un acuerdo verbal con el Minnesota United, llegando en condición de agente libre al equipo de la MLS.

“¡James Rodríguez a Minnesota United, allá vamos! Acuerdo verbal firmado para la estrella colombiana. Está listo para fichar por la MLS como agente libre, mientras se ultiman los detalles antes de la firma oficial. James, listo para una nueva etapa", dijo Romano.

James Rodríguez y su nuevo equipo de la MLS: desde la foto en el avión hasta el contrato que tendrá con Minnesota United

El especialista en derecho deportivo
El especialista en derecho deportivo explicó los detalles del contrato de James Rodríguez con el Minnesota United - crédito @mbeesellares / X

El 4 de febrero de 2026, el especialista en derecho deportivo

Según información difundida por Marcelo Bee Sellares, la contratación cumple íntegramente el Convenio Colectivo (CBA) de la MLS, que regula aspectos como derechos laborales, salarios mínimos y composición de plantillas.

“Impacto económico: alto salario real para el jugador. Impacto presupuestario controlado para el club. Sin comprometer cupos DP (jugadores designados, 3 por franquicia) ni estructura futura. Es una operación de alto impacto deportivo y comercial, bajo riesgo financiero y perfectamente alineada con las reglas del CBA vigente en la MLS”, destacó el analista de derechos deportivos.

Historia del Minnesota United y colombianos que han pasado por el cuadro norteamericano

Minnesota United contó con Carlos
Minnesota United contó con Carlos Darwin Quintero - crédito Abe Arredondo / Imagn Images

El Minnesota United FC inició su historia en 2010, bajo el nombre de NSC Minnesota Stars, como heredero del Minnesota Thunder.

Desde sus inicios, la institución demostró una estructura sólida, logrando el campeonato de la NASL en 2011. Este éxito inicial cimentó los valores de orden, comunidad y competitividad que hoy definen al club. En 2013 adoptó su denominación actual y el símbolo distintivo del somormujo —ave emblemática del estado—, reforzando su identidad local. La MLS le otorgó la franquicia en 2015, permitiendo su ingreso en la liga principal estadounidense en 2017.

El estadio Allianz Field, sede de Minnesota United desde 2019, se destaca gracias a su diseño innovador y atmósfera envolvente. Su capacidad es de aproximadamente 19.400 espectadores, con la posibilidad de ampliar hasta 24.474 asientos.

Localizado en Saint Paul, este recinto fue concebido para privilegiar el acceso en transporte público y la experiencia del fanático, con detalles como la tribuna sur “Wonderwall” —núcleo de los hinchas más pasionales— y una fachada iluminada con tecnología LED. El Allianz Field alberga también partidos de la selección de Estados Unidos y eventos exclusivos como el MLS All-Star Game. Entre sus medidas, implementa una política de entrada con bolsas transparentes y áreas dedicadas al traslado mediante aplicaciones.

El inicio del Minnesota United en la MLS expuso la fragilidad de un plantel en construcción. Su primer partido, celebrado el 3 de marzo de 2017 frente al Portland Timbers en Jeld-Wen Field, terminó 5-1 a favor de los locales, con anotaciones de Lawrence Olum, dos de Diego Valeri de penalti y dos de Fanendo Adi en el tiempo añadido.

El primer gol en la historia del club en la máxima categoría fue obra de Christian Ramírez al minuto 79. Aquellas primeras temporadas evidenciaron las dificultades defensivas y el proceso de consolidación, mientras el equipo jugaba en el TCF Bank Stadium antes de mudarse definitivamente a su estadio actua

En cuanto a rivalidades, el Minnesota United ha desarrollado enfrentamientos especialmente intensos dentro de la conferencia oeste y con equipos que comparten pasado reciente en la expansión de la MLS. Con FC Dallas existe una competencia marcada, sustentada en partidos igualados y duelos definitorios desde 2017. Los choques con Colorado Rapids mantienen una tensión constante y una pelea equilibrada.

Por su parte, la relación con Atlanta United adquiere tintes especiales: ambas franquicias debutaron en la MLS en 2017, y su primer enfrentamiento, bajo una intensa nevada, concluyó con un 6-1 para Atlanta. Además, se midieron en la final de la U.S. Open Cup 2019, donde Atlanta volvió a imponerse por 2-1, el 27 de agosto de ese año, afianzando la significación de estos encuentros para ambas hinchadas.

Cuando podría debutar James Rodríguez

El colombiano habría definido su
El colombiano habría definido su futuro deportivo, según la información que entregó Fabrizio Romano - crédito Luisa González / REUTERS - logos-world.net

El cuadro del Medio Oeste de Estados Unidos jugará dos amistosos frente al Sporting Kansas el 7 de febrero de 2026 a partir de las 4:30 p. m. y ante el DC United el 11 de febrero de 2026 a las 3:30 p. m.

El debut oficial en la MLS se dará el 21 de febrero de 2026 a partir de las 8:30 p. m., cuando visiten al Austin FC en el estadio Q2.

