Deportes

Desde México llegó oferta por Guillermo Paiva: Junior tomó decisión sobre el futuro del paraguayo

El atacante ya sabe lo que es ser campeón con el equipo Tiburón

Guardar
Guillermo Paiva quedó campeón con
Guillermo Paiva quedó campeón con Junior en el segundo semestre de la Liga BetPlay 2025 - crédito Junior FC

El viernes 6 de marzo de 2026 es la fecha límite para que los clubes de la Liga BetPlay inscriban sus 25 jugadores ante la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor). Con solo un mes por delante, los equipos aceleran negociaciones y ajustes en sus plantillas, buscando conformar grupos competitivos para enfrentar los retos de la temporada.

Uno de los clubes que más se ha movido en este mercado es Junior de Barranquilla. El Tiburón, flamante campeón del segundo semestre de 2025, tendrá el desafío de defender su título en la liga local y, al mismo tiempo, afrontar la exigente fase de grupos de la Copa Libertadores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El técnico Alfredo Arias, consciente de la doble competencia, ha priorizado la construcción de una plantilla amplia y equilibrada. Sin embargo, en las últimas horas surgió la noticia de que el delantero paraguayo Guillermo Paiva podría dejar el club antes del cierre del mercado.

Atlas de México, donde está el arquero colombiano Camilo Vargas, habría manifestado interés en el atacante de 28 años, buscando reforzar su frente de ataque. No obstante, el periodista Felipe Sierra en su cuenta de X informó que la oferta presentada por el equipo mexicano no convenció a la dirigencia barranquillera.

¿Por qué Junior rechazó la oferta por Paiva y qué condiciones aceptaría?

Guillermo Paiva está en la
Guillermo Paiva está en la órbita de Atlas de México para aportar sus goles en el fútbol de ese país - crédito @JuniorClubSA/Atlas

Según Sierra, Junior declinó la propuesta de Atlas, ya que solo considerará ofertas que se acerquen al valor que tendrían en mente: “El Tiburón solo analizará propuestas que ronden en el total de la operación de tres millones de dólares”.

Esta cifra no es casual. El club costeño ejecutó la opción de compra ante Olimpia de Paraguay, asegurando los derechos deportivos de Paiva por tres temporadas, y no está dispuesto a liberar a uno de sus referentes ofensivos por menos de esa suma.

Desde la directiva y el cuerpo técnico, la postura es clara: Paiva es una pieza clave en el ataque, especialmente para hacer dupla con el refuerzo estrella Luis Fernando Muriel.

El timonel Arias considera al paraguayo un jugador versátil, capaz de aportar tanto en la definición como en la generación de juego, y su salida solo se contemplaría si la oferta resulta realmente beneficiosa para Junior con el fin de encontrar su posible reemplazo.

Para Atlas, la búsqueda de un delantero es necesaria tras la salida del atacante serbio Djuka a Monterrey. Sin embargo, el factor económico y el hecho de que Paiva esté afianzado en el proyecto de Junior complicarían la operación.

Además, el club barranquillero cuenta con la experiencia de Teófilo Gutiérrez y la inminente recuperación de Carlos Bacca como alternativas para el frente de ataque.

El rendimiento de Guillermo Paiva en Junior

Guillermo Paiva quedó subcampeón de
Guillermo Paiva quedó subcampeón de la Superliga BetPlay ante Santa Fe - crédito Junior FC

Paiva llegó a Barranquilla tras su paso por Colo Colo de Chile, donde disputó 44 partidos y anotó cinco goles, cifras que generaron dudas iniciales entre la hinchada tiburona. No obstante, el delantero guaraní ha respondido en la cancha: en 55 partidos con Junior lleva 12 goles y ha brindado siete asistencias, siendo pieza clave en la obtención del título más reciente ante Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué.

Los objetivos de Junior para el semestre: Liga y Copa Libertadores

El cuadro barranquillero quiere defender
El cuadro barranquillero quiere defender el título como campeones de Colombia -crédito Jairo Cassiani/Colprensa

Con el cierre del mercado a la vista, Junior de Barranquilla tiene dos metas prioritarias: clasificar a la siguiente fase de la Liga BetPlay y llegar, al menos, a los octavos de final de la Copa Libertadores, no solo pensando en la gloria, sino en el dinero que ganarían por acceder a esas instancias.

Para el equipo dirigido por Arias, la competencia doméstica es fundamental para asegurar protagonismo y regularidad, mientras que el torneo continental representa la oportunidad de consolidar el proyecto internacional y medir fuerzas ante los mejores de Sudamérica.

Temas Relacionados

JuniorJunior de BarranquillaGuillermo PaivaAtlasMéxicoFútbol ColombianoLiga BetPlayColombia-Deportes

Más Noticias

Asesinado Santiago Gallón Henao, narcotraficante vinculado al crimen de Andrés Escobar

El crimen del empresario y caballista, antiguo socio de Pablo Escobar y vinculado a la Lista Clinton, se habría registrado en Valle de Toluca, México

Asesinado Santiago Gallón Henao, narcotraficante

Omar Pérez tranquilizó a la hinchada con un mensaje optimista tras su infarto: “Con dolor, pero mejorando”

El argentino es referente, campeón e ídolo de Independiente Santa Fe

Omar Pérez tranquilizó a la

Ultiman detalles para el regreso de Jhon Arias a Brasil: habría preacuerdo con el campeón de la Libertadores

El colombiano busca reencontrar su mejor nivel, con el objetivo de ganarse un cupo para la Copa del Mundo FIFA 2026

Ultiman detalles para el regreso

Luis Díaz envió un mensaje de apoyo a Christian González antes del Super Bowl: “Espero celebrar contigo”

El esquinero de los New England Patriots de ascendencia colombiana quedó sorprendido con las palabras que le dedicó el atacante del Bayern Múnich a días del partido ante Seattle Seahawks

Luis Díaz envió un mensaje

Martha Bayona, figura del ciclismo de pista, recibió duro golpe por parte de la UCI por violar las normas antidopaje

La pedalista participó en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016

Martha Bayona, figura del ciclismo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

ELN secuestró a médico y

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

Ministerio de Defensa ofreció millonaria recompensa por información sobre el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos

Petro ordenó ubicar a integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos tras atentado en Arauca: “Se brindará todo el apoyo”

Video muestra el ataque mortal contra escoltas en Arauca: ministro del Interior reportó que el senador está en ‘shock’

Dos escoltas del senador Jairo Castellanos murieron en violento ataque armado en Arauca: reportan que el político está bien

ENTRETENIMIENTO

Lejos de las canchas, Teófilo

Lejos de las canchas, Teófilo Gutiérrez sorprendió a Barranquilla a ritmo de champeta

Manuela González anunció que está tomando clases de batería y ya mostró sus primeros avances: “¿Y por qué no?”

Juliana Calderón habló del vínculo que tuvo con el primo de Yeison Jiménez antes del accidente: presentía que iba a morir

Shakira fue confirmada como acto musical del Gran Premio de Arabia Saudi de la Fórmula 1

Humorista de ‘Sábados Felices’ reveló por qué salió del programa después de 30 años: “Se cumplió un ciclo”

Deportes

Mundial de Inglaterra 1966: el

Mundial de Inglaterra 1966: el día que Eusébio y Portugal superaron a la sorprendente Corea del Norte en Goodison Park

Omar Pérez tranquilizó a la hinchada con un mensaje optimista tras su infarto: “Con dolor, pero mejorando”

Ultiman detalles para el regreso de Jhon Arias a Brasil: habría preacuerdo con el campeón de la Libertadores

Luis Díaz envió un mensaje de apoyo a Christian González antes del Super Bowl: “Espero celebrar contigo”

Martha Bayona, figura del ciclismo de pista, recibió duro golpe por parte de la UCI por violar las normas antidopaje