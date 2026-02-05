Deportes

Así fue la presentación de Cristian “Chicho” Arango como nuevo jugador de Atlético Nacional

Tras su presentación, Cristian Arango aseguró que llega con máximas expectativas y ganas de trabajar, dejando claro que su prioridad es aportar goles y sueños en la búsqueda de una nueva final para Atlético Nacional

Así fue el momento cuando el Verde presentó a sus nuevas fichas para la temporada 2026 - crédito Atlético Nacional / YouTube

El delantero Cristian “Chicho” Arango inició una nueva etapa en Atlético Nacional con la determinación de cumplir el objetivo que comparte con la hinchada: levantar un trofeo. Presentado oficialmente este jueves, Arango manifestó ante los medios de comunicación, en la rueda de prensa llevada a cabo en la sede deportiva de Guarne, el 5 de febrero de 2026, su anhelo de conquistar un campeonato y el profundo significado personal de vestir los colores del club antioqueño.

Además habló sobre lo que podría ser la sociedad con el delantero Alfredo Morelos, que también fue presentado de forma oficial como nuevo jugador de Atlético Nacional, tras ser adquirido su pase al Santos de Brasil.

Tras un paso por el
Tras un paso por el fútbol de Estados Unidos, el atacante regresó para cumplir su sueño - crédito @chichoarango / Instagram

En la rueda de prensa, Fernando Calle, periodista de Caracol Radio, le consultó a Arango sobre la capacidad y complemento en el ataque que tendrá con Alfredo Morelos en el campo de juego, y el exjugador del San José Earthquakes no dudó en decir que se puede llegar a hacer un buen complemento entre ambos:

Los dos podemos aprovechar las virtudes del otro. Cuando el Búfalo salga a recibir, yo puedo estar más arriba y viceversa. Quiero hacer brillar a mis compañeros. La idea es competir al máximo nivel y que Atlético Nacional gane. Hay que aprovechar las virtudes de mis compañeros y con el Búfalo podemos armar una dupla letal al frente", explicó.

Por otra parte, Arango explicó que su llegada al “Verdolaga” representa un sueño cumplido para él, además de explicar que también fue un anhelo familiar que esperó por muchos años:

“Era un anhelo de muchos años, que gracias al presidente y a Fermani se concretó en el 2026. También era un deseo familiar poder vestir esta camiseta, es un sueño cumplido que tenía desde niño, y espero tomarlo como se merece: con la mayor responsabilidad que representa tener la camiseta de Atlético Nacional y espero cumplir con las expectativas”,. dijo.

