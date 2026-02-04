Atlético Nacional presentó la plantilla oficial para el primer semestre de 2026 con jóvenes talentos y jugadores de selección

El equipo verdolaga afronta la Liga colombiana y la Copa Sudamericana con una nómina renovada que combina experiencia internacional y juventud - crédito Montaje Johan Largo/Infobae-Atlético Nacional/X

El Atlético Nacional presentó oficialmente la plantilla de jugadores que defenderá los colores verdolagas en el primer semestre de 2026, con el objetivo de pelear por el título en la Liga colombiana y buscar protagonismo internacional en la Copa Sudamericana.

El anuncio, realizado por los canales oficiales del club, confirma una nómina renovada tras la salida de varios futbolistas y la llegada de refuerzos de peso, así como la consolidación de figuras provenientes de la cantera.

Salidas, llegadas y la confirmación de pilares

En el cierre del mercado, Atlético Nacional confirmó la desvinculación de jugadores como Camilo Cándido, Billy Arce, Joan Castro, Facundo Batista, Andrés Salazar, Marino Hinestroza, Luis Marquínez y Emilio Aristizábal, este último en negociaciones para sumarse al Independiente Santa Fe. Frente a esto, la dirigencia y el cuerpo técnico, encabezado por Diego Arias, trabajaron en el armado de un grupo que combine experiencia, proyección y talento joven.

Alfredo Morelos ratificó su permanencia en Nacional tras rechazar ofertas del extranjero, consolidándose como referente ofensivo del club - crédito Atlético Nacional/X

Uno de los movimientos más destacados es la permanencia de Alfredo Morelos, delantero que se ha consolidado como referente del ataque paisa y quien rechazó ofertas del exterior para continuar en el club.

Al plantel se suman refuerzos como el delantero Cristian ‘Chicho’ Arango, el portero Kevin Castaño, el lateral argentino Milton Casco, el defensor Samuel Velásquez y los extremos Nicolás Rodríguez y Eduard Bello (venezolano). La directiva también apostó por la consolidación de talentos emergentes y formados en la cantera.

Plantilla oficial de Atlético Nacional, primer semestre 2026

La nómina verdolaga para la temporada incluye a:

David Ospina (1)

Harlen Castillo (15)

Kevin Cataño (44)

Edimer Zea (34)

William Tesillo (16)

Simón García (28)

César Haydar (4)

Fabio Martínez (37)

Andrés Román (6)

Milton Casco (20) (argentino)

Samuel Velásquez (33)

Juan Bauzá (30) (argentino)

Marlos Moreno (7)

Nicolás Rodríguez (13)

Juan Rosa (24)

Andrés Sarmiento (29)

Eduard Bello (18)

Dairon Asprilla (27)

Alfredo Morelos (9)

Cristian ‘Chicho’ Arango (17)

Cristian Uribe (5)

R. García (36)

Felipe Marín (14)

Juan Manuel Zapata (80)

Elkin Rivero (26)

Jorman Campuzano (21)

Mateus Uribe (8)

Jesús Chinchia (32)

Matías Lozano (36)

Xavy Ríos (31)

Edwin Cardona (10)

Juan Manuel Rengifo (19)

La plantilla incluye el regreso de David Ospina y la incorporación de piezas clave como Kevin Castaño, Samuel Velásquez y Eduard Bello para el semestre - crédito Atlético Nacional/X

La plantilla destaca por la combinación de experiencia internacional, liderazgo en el campo y la energía de jugadores formados en las divisiones menores, lo que permite a Nacional contar con variantes tácticas y una base sólida para afrontar el exigente calendario de 2026.

Preparación y bajas para el clásico ante América

En la previa al compromiso frente al América de Cali por la cuarta fecha de la Liga, el plantel profesional de Atlético Nacional realizó su jornada de entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento, bajo la supervisión del preparador físico Didier Aguilar.

El grupo inició con activación muscular y luego se dividió en rondos y ejercicios tácticos en espacios reducidos, además de trabajos específicos de definición y juegos de posición, buscando consolidar la estructura planteada por el cuerpo técnico.

El partido, programado para las 8:00 p. m. del miércoles 4 de febrero en el estadio Atanasio Girardot, será el clásico número 132 en casa y el encuentro 265 en el historial general entre ambos equipos en Liga. Nacional afrontará el duelo con bajas sensibles, ya que David Ospina estará ausente por una lesión muscular en su pierna derecha, cuyo tiempo de recuperación dependerá del resultado de los exámenes médicos.

El probable once titular frente a América de Cali cuenta con la experiencia de Harlen Castillo, Simón García, William Tesillo, Edwin Cardona y Alfredo Morelos - crédito Atlético Nacional/X

Tampoco estarán disponibles Cristian ‘Chicho’ Arango, que aún no puede ser inscrito para este partido por trámites administrativos, ni Jorman Campuzano, que se encuentra en etapa final de readaptación tras una lesión sufrida en el cierre del torneo Clausura 2025.

Ante estas ausencias, el probable once titular para enfrentar al América sería: Harlen Castillo; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Milton Casco; Juan Manuel Zapata, Mateus Uribe; Marlos Moreno, Edwin Cardona, Andrés Sarmiento; Alfredo Morelos.