Millonarios tendría a su elegido para la dirección técnica: de quién se trata

El argentino se consolidó en el Universitario del Perú como uno de los entrenadores más regulares en la liga de dicho país - crédito Sebastian Castañeda / REUTERS

Millonarios cerró el capítulo de Hernán Torres (quien estuvo por segunda vez en el cuadro azul), el 28 de enero de 2026 tras la derrota ante el Deportivo Pasto.

Después de la derrota en el estadio Departamental La Libertad, el cuadro azul anunció el despido del técnico tolimense de 61 años, en medio de una crisis de resultados e inconformismo por parte de la hinchada azul.

En este contexto, en las últimas horas se conocieron los posibles candidatos para sentarse en la dirección técnica del Azul, y sonaron nombres como el de Rafael Dudamel y los argentinos Gustavo Álvarez y Julio Vaccari.

Merlo explicó que Fabián Bustos estaría en el radar de Millonarios - crédito @CLMerlo / X

La prensa deportiva tanto en Argentina como en Colombia informaron que habría negociaciones avanzadas por parte de la directiva con Fabián Bustos, actual entrenador del Universitario de Deportes, equipo de la Liga 1 de Perú.

Así se informó por parte de César Luis Merlo, periodista especializado en fichajes, el 29 de enero de 2026:

“[EXCLUSIVO] Millonarios tiene negociaciones muy avanzadas para que Fabián Bustos sea el nuevo entrenador del equipo, en reemplazo de Hernán Torres. Las charlas se encuentran en la etapa final para fichar al DT, campeón con Universitario y Barcelona y Delfín“, explicó.

Uno de los periodistas que sigue la actualidad de Millonarios también confirmó el interés de Millonarios por Fabián Bustos - crédito @guilloarango / X

Después de conocerse el rumor sobre una posible llegada de Bustos, en Colombia, Guillermo Arango, periodista de Win Sports y Deportes RCN, junto a Carlos Alemán, confirmaron en un principio lo que Merlo informó en exclusiva:

“Fabián Bustos (56) es el candidato número para dirigir a Millonarios. Se espera en las próximas horas el acuerdo final para que viaje a Bogotá. El DT argentino dirigió Olimpia, Barcelona de Guayaquil, Universitario y Delfín", informó Arango.

Perfil de Fabián Bustos: ganador en Ecuador y Perú

Fabián Bustos también tuvo experiencia en el fútbol brasileño - crédito Carla Carniel / REUTERS

Oriundo de Córdoba, Argentina, y con una carrera modesta en el fútbol profesional, ya que pasó por equipos del ascenso de su país (San Lorenzo de Córdoba, Argentino de Marcos Juárez, Almirante Brown, Lanús, Belgrano, Deportivo Morón, Juventud Antoniana, Atlético Tucumán, Cipolletti), Bustos tuvo una regularidad importante, que le permitió llegar a Ecuador en el 2000.

Allí, Bustos jugó en Deportivo Quito, Manta, Macará, Deportivo Saquisilí, y duró cuatro años en el vecino país, hasta regresar de nuevo al ascenso argentino.

Sus últimos equipos como El Porvenir y Estudiantes de Buenos Aires fueron el punto de partida para dejar la carrera como futbolista y comenzar su camino como director técnico.

Comienzos en la dirección técnica

Fabián Bustos se destacó por su trayectoria en Ecuador - crédito Carla Carniel / REUTERS

Fue a partir del 2011 que comenzó su carrera en la línea técnica, siendo Ecuador uno de los países más influyentes para comenzar a dirigir.

Con una experiencia importante como asistente técnico de Fabiá Nardozza en el ascenso argentino (Sarmiento de Junín, Club El Porvenir, Acassuso), Bustos tuvo la posibilidad de llegar al Manta en 2009.

A partir de allí, hizo una larga carrera en el vecino país en clubes como Deportivo Quito, Imbabura, Macará, Técnico Universitario y LDU Portoviejo, antes de alcanzar los logros que definieron su prestigio. Aunque su éxito ha sido rotundo en Ecuador y Perú, no pudo replicar esos resultados en Brasil ni en Paraguay.

El argentino alcanzó el reconocimiento más destacado en Ecuador, donde condujo a Delfín desde 2015. Primero, obtuvo el ascenso tras conquistar la Serie B.

Luego, en 2019, llevó al club a su primer y único título nacional: la liga ecuatoriana, venciendo en la final a Liga de Quito. Esta consagración histórica consolidó su reputación como entrenador y le abrió la puerta para firmar en 2020 con Barcelona, donde sumó otro título nacional al superar en la final a su clásico rival, nuevamente Liga de Quito. Aquel 29 de diciembre, Barcelona celebró la vuelta olímpica en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, un escenario de recuerdos adversos para el club.

Bustos también condujo a Barcelona a la semifinal de la CONMEBOL Libertadores en 2021. Bajo su mando, el equipo lideró un grupo que incluyó a Boca Juniors y Santos, eliminó a Vélez y Fluminense, pero se despidió ante Flamengo en semifinales.

Su trayectoria internacional incluye un paso complejo por Santos FC en Brasil, al que llegó en 2022 sin poder completar la temporada, y una posterior experiencia fallida en el propio Barcelona.

En junio de 2023, el club ecuatoriano quedó fuera de la Libertadores en la fase de grupos, y su derrota en el Clásico del Astillero ante Emelec selló su salida. La relación con la afición terminó deteriorada, expresándose en cánticos de “fuera Bustos” en el propio estadio Monumental.

Ya en 2023, Fabián Bustos tomó el mando de América MG, con la misión de que el equipo eludiera el descenso en el Brasileirao, objetivo que finalmente no logró. Al año siguiente, asumió la dirección técnica de Universitario en Perú, club con el que conquistó el bicampeonato de la Liga 1, mostrando nuevamente su capacidad para alcanzar títulos nacionales con equipos de gran tradición.

A continuación, este es el palmarés que ganó como director técnico:

Serie B de Ecuador 2015 con Delfín S.C.

Serie A de Ecuador 2019 con Delfin S.C.

Serie A de Ecuador 2020 con Barcelona S.C.

Primera División del Perú 2024 con Universitario

Torneo Apertura 2024 con Universitario

Torneo Clausura con Universitario