Periodista deportivo Nicolás Samper se enojó tras la salida de Hernán Torres de Millonarios: “Pobre y paupérrimo”

La derrota de Millonarios por 2-1 frente al Deportivo Pasto por la fecha 3 de la Liga BetPlay hizo que la salida de Hernán Torres fuera un hecho.

A través de un comunicado de prensa, el cuadro Embajador comunicó la decisión oficial de despedir al ibaguereño de 61 años.

Una de las voces de la prensa que se hizo notar tras lo ocurrido fue la del periodista Nicolás Samper, que, como es habitual en sus conceptos y opiniones, es contundente.

En la edición del programa Espn F90 emitida el 28 de enero de 2026, el periodista habló sobre la salida de Torres, y allí calificó lo siguiente:

“En 21 partidos, desde que llegó Hernán Torres, el mejor partido de Millonarios en cuanto a juego, dinámica y variantes fue un 3-0 ante Junior que no dirigió él, lo dirigió Carlos Giraldo. Tú ves todos los partidos de Hernán Torres; de los 21 que dirigió, solo ganó 6 con Millonarios. Es un balance pobre, paupérrimo, precario. Es malísimo. O sea, Torres hoy no tiene defensa, no tiene ningún tipo de defensa. Porque, insisto, si uno viera algún tipo de respuesta espiritual, de respuesta táctica, de idea, de manera de jugar, pero Millonarios en serio es un barco a la deriva, un trineo que cae por una rampa”, dijo.