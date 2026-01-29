La historia oculta: James Rodríguez fue ofrecido a un club sudamericano, pero la economía del equipo no alcanzó

James Rodríguez se encuentra sin equipo tras su salida de León de México - crédito AFP

La novela sobre el futuro de James Rodríguez sigue sumando capítulos, mientras el mediocampista colombiano continúa sin definir su próximo equipo. En las últimas semanas, diversos medios han informado sobre ofertas provenientes de distintos países del continente americano, incluyendo el supuesto interés de Millonarios Fútbol Club, que generó expectativas entre la hinchada bogotana. Sin embargo, la historia se ha tornado aún más compleja con la aparición de versiones desde Ecuador y Estados Unidos.

En un primer momento, trascendió que el ex Real Madrid habría rechazado una propuesta formal desde Ecuador. Sin embargo, David Álvarez, presidente de la Comisión de Fútbol del Barcelona de Guayaquil, aclaró que la situación fue distinta.

“A mí me ofrecieron a James Rodríguez. Se hablaba de 3 millones de dólares. Es real, pero Barcelona no tenía que poner todo. Barcelona tenía que poner un poco menos de lo que cuesta Darío Benedetto (reciente refuerzo), por ejemplo. Simplemente son decisiones que se toman con la gerencia deportiva, entre esas el cuerpo técnico”, señaló el directivo en declaraciones a Radio Diblu.

Álvarez sostuvo que la llegada de James no dependía únicamente del club ecuatoriano, ya que había otros factores y partes involucradas en la negociación. El dirigente reconoció que el colombiano fue ofrecido “hace mucho tiempo” y que el tema se filtró en redes sociales, pero subrayó que la economía del club –con un presupuesto estimado entre cinco y seis millones de dólares– no permitía asumir la totalidad de la operación.

Expectativa por la MLS y la postura de James

Mientras tanto, la posibilidad de que James Rodríguez llegue en la Major League Soccer (MLS) vuelve a cobrar fuerza. El periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports, afirmó que si hay interés desde la liga norteamericana.

“A mí me contaron que la MLS quiere que James juegue este año en su liga”, afirmó, abriendo la puerta a un posible desembarco en Estados Unidos.

Su colega Eduardo Luis añadió que el número ’10′ de la selección Colombia se siente “incómodo” por los rumores en su país, especialmente por la supuesta oferta de Millonarios, y que su prioridad sigue siendo continuar su carrera en el exterior, “descartando” por ahora un retorno al fútbol colombiano.

Las condiciones que busca James Rodríguez para firmar

El futuro del cucuteño no depende únicamente de lo económico, aunque se estima que percibía cerca de cinco millones de dólares anuales en su último contrato con el León de México. Según el periodista César Augusto Londoño, de Caracol Radio, el mediocampista tiene tres condiciones clave antes de aceptar una nueva propuesta.

En primer lugar, prioriza un entorno competitivo que le ofrezca continuidad y minutos de calidad, pensando en llegar en el mejor estado posible al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. En segundo lugar, exige un manejo adecuado de las cargas físicas, para controlar las secuelas de la lesión de sóleo que lo afectó en el pasado, aunque actualmente no le ha generado molestias.

Finalmente, el ex Mónaco valora el estilo de vida, la seguridad y la infraestructura del club y el país al que llegue, factores que considera esenciales para su bienestar personal y profesional.

El entorno de la selección Colombia, liderado por Néstor Lorenzo, sigue con atención cada movimiento del volante, consciente de la importancia de que llegue en plenitud al que podría ser su última Copa del Mundo. La Tricolor sueña con superar el histórico paso a cuartos de final en Brasil 2014 y los octavos logrados en Rusia 2018, pero para ello necesita a su capitán en óptimas condiciones tanto en lo físico como en lo futbolístico, por lo que deberá empezar a entrenar con el que sería su nueva escuadra.