Deportes

Polémica celebración de futbolista en el clásico entre Cúcuta y Bucaramanga: generó molestia en la hinchada presente en el General Santander

El clásico ante Atlético Bucaramanga terminó empatado, pero la alegría por el retorno del Cúcuta a la liga se vio empañada por incidentes en el General Santander y el pedido de cordura de Leonel Álvarez

Guardar
Después de cinco años, el
Después de cinco años, el clásico del oriente colombiano se volvió a disputar en la primera división de la Liga BetPlay - crédito Schneyder Mendoza / Colprensa

El 27 de enero de 2026 se vivió un vibrante empate 2-2 entre Cúcuta y Atlético Bucaramanga en el estadio General Santander.

Pero el duelo quedó marcado por una serie de incidentes que pusieron en tela de juicio la seguridad del evento y la conducta de algunos aficionados del Cúcuta Deportivo. Desde el comienzo del partido, y durante lo que fue el encuentro, el gol de Kevin Londoño causó molestias en los espectadores presentes en el estadio General Santander.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cúcuta y Atlético Bucaramanga protagonizaron
Cúcuta y Atlético Bucaramanga protagonizaron un partido de infarto - crédito Schneyder Mendoza / Colprensa

El segundo gol del Atlético Bucaramanga llegó al minuto 71 de partido, tras una buena asistencia de Emerson Batalla (refuerzo para la temporada 2026 del cuadro Leopardo), con un centro que le quedó al delantero Kevin Londoño, que sacó un derechazo potente al arco defendido por el argentino Federico Abadía.

Con este tanto, los dirigidos por Leonel Álvarez empataban el clásico, y allí fue cuando el autor del gol sacó una máscara del héroe animado: el Hombre Araña, pero en versión amarilla, haciendo alusión a los colores del cuadro santandereano.

Esta fue la polémica celebración del futbolista de Atlético Bucaramanga - crédito @winsports / X

Allí los fanáticos del Cúcuta Deportivo comenzaron a expresar su molestia a la hora de celebrar, y allí los fanáticos comenzaron a arrojar botellas y objetos en contra del jugador.

En ese momento, el juez central Luis Delgado amonestó al jugador y los futbolistas del Cúcuta Deportivo, encabezados por Jonathan Agudelo y Mauricio Duarte (capitán del equipo), fueron a encarar al jugador para reclamar por la celebración.

Temas Relacionados

Atlético BucaramangaCúcuta DeportivoKevin LondoñoCúcuta vs. Atlético BucaramangaLiga BetPlayColombia-Deportes

Más Noticias

PSV vs. Bayern Múnich - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 8 de la fase de liga en la Uefa Champions League

Luis Díaz ya tiene asegurado su cupo a los octavos de final de la Liga de Campeones, mientras que clubes como el Benfica de Richard Ríos podría quedar eliminado de la competencia

PSV vs. Bayern Múnich -

La nueva polémica de Leonel Álvarez sobre el ambiente en el estadio General Santander: un técnico sin filtro

El Clásico del Oriente finalizó en empate, marcando el regreso de un enfrentamiento que no se jugaba en la primera división desde el descenso de Cúcuta Deportivo en 2020

La nueva polémica de Leonel

Jhon Jader Durán podría dar la sorpresa en el mercado de invierno: clubes europeos estarían interesados en el colombiano

El delantero del Fenerbahçe turco habría despertado interés en algunos clubes en la recta final del mercado de traspasos, a pesar de su discreto desempeño en su club

Jhon Jader Durán podría dar

Marino Hinestroza firmó con Vasco da Gama tras una negociación que dejó fuera a Boca Juniors

El jugador firmó con su nuevo club hasta diciembre de 2029 y jugará la Copa Sudamericana

Marino Hinestroza firmó con Vasco

Atlético Nacional concretó la llegada de ‘Chicho’ Arango: estas son las condiciones del acuerdo

El delantero volvería al fútbol colombiano después de cinco años de su salida de Millonarios

Atlético Nacional concretó la llegada
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Capturaron a alias el Mocho,

Capturaron a alias el Mocho, cabecilla de las disidencias vinculado al asesinato de un patrullero en Jamundí

Violento ataque con explosivos lanzados desde drones: reportan un muerto y más de 14 heridos en El Plateado, Cauca

Advierten sobre el deterioro de la seguridad y el abandono estatal en Briceño: familias permanecen confinadas tras 24 horas de enfrentamientos armados

Una región atrapada entre las balas: Comunidad de Vista Hermosa quedó en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y las disidencias

La violenta cadena de homicidios en siete años contra una familia en Neiva, Huila: la última víctima, una joven de 22 años

ENTRETENIMIENTO

El Jefe impuso contundente castigo

El Jefe impuso contundente castigo en ‘La casa de los famosos Colombia’ y envió a participante al calabozo: “Esto no se puede hacer”

Sergio Arevalo, exprotagonista de Novela, sorprendió en redes sociales con una nueva profesión: “Está como los buenos vinos”

‘Desafío Siglo XXI’: Gamma salió victorioso y optó por darle consejos a sus rivales ante su mala racha

El experimento urbano más ambicioso de Asia: colombiano reveló cómo es vivir en la ciudad más tecnológica de Corea del Sur

Sara Corrales ya tiene planeado cómo dará a luz a su hija, Mila: esto dijo la actriz en sus redes sociales

Deportes

PSV vs. Bayern Múnich -

PSV vs. Bayern Múnich - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 8 de la fase de liga en la Uefa Champions League

La nueva polémica de Leonel Álvarez sobre el ambiente en el estadio General Santander: un técnico sin filtro

Jhon Jader Durán podría dar la sorpresa en el mercado de invierno: clubes europeos estarían interesados en el colombiano

Marino Hinestroza firmó con Vasco da Gama tras una negociación que dejó fuera a Boca Juniors

Atlético Nacional concretó la llegada de ‘Chicho’ Arango: estas son las condiciones del acuerdo