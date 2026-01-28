Polémica celebración de futbolista en el clásico entre Cúcuta y Bucaramanga: generó molestia en la hinchada presente en el General Santander

Después de cinco años, el clásico del oriente colombiano se volvió a disputar en la primera división de la Liga BetPlay - crédito Schneyder Mendoza / Colprensa

El 27 de enero de 2026 se vivió un vibrante empate 2-2 entre Cúcuta y Atlético Bucaramanga en el estadio General Santander.

Pero el duelo quedó marcado por una serie de incidentes que pusieron en tela de juicio la seguridad del evento y la conducta de algunos aficionados del Cúcuta Deportivo. Desde el comienzo del partido, y durante lo que fue el encuentro, el gol de Kevin Londoño causó molestias en los espectadores presentes en el estadio General Santander.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Cúcuta y Atlético Bucaramanga protagonizaron un partido de infarto - crédito Schneyder Mendoza / Colprensa

El segundo gol del Atlético Bucaramanga llegó al minuto 71 de partido, tras una buena asistencia de Emerson Batalla (refuerzo para la temporada 2026 del cuadro Leopardo), con un centro que le quedó al delantero Kevin Londoño, que sacó un derechazo potente al arco defendido por el argentino Federico Abadía.

Con este tanto, los dirigidos por Leonel Álvarez empataban el clásico, y allí fue cuando el autor del gol sacó una máscara del héroe animado: el Hombre Araña, pero en versión amarilla, haciendo alusión a los colores del cuadro santandereano.

Esta fue la polémica celebración del futbolista de Atlético Bucaramanga - crédito @winsports / X

Allí los fanáticos del Cúcuta Deportivo comenzaron a expresar su molestia a la hora de celebrar, y allí los fanáticos comenzaron a arrojar botellas y objetos en contra del jugador.

En ese momento, el juez central Luis Delgado amonestó al jugador y los futbolistas del Cúcuta Deportivo, encabezados por Jonathan Agudelo y Mauricio Duarte (capitán del equipo), fueron a encarar al jugador para reclamar por la celebración.