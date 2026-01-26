James Rodríguez rechazó al Júnior, pero le dio un regalo a Fuad Char

James Rodríguez podría llegar al fútbol colombiano en los próximos meses - crédito Junior FC

La reciente decisión de James Rodríguez de declinar la oferta del Junior de Barranquilla provocó revuelo en el fútbol colombiano, no solo por el desenlace deportivo, sino por el gesto inesperado que tuvo con Fuad Char, máximo accionista del club, al entregarle un obsequio tras comunicarle su negativa a firmar con la institución.

En palabras de Char, recogidas durante una entrevista para el programa Medio Tiempo del canal Win Sports, el directivo expresó su decepción ante el desenlace de la gestión: “No, no, no, porque cogió un viejito como yo, me hizo viajar a Medellín porque le iba a ratificar nuestra oferta, le estábamos ofreciendo esta vida y la otra. Y allá cuando llego, ya me tenía un representante nuevo y me dijo que no se podía. No, eso es un capítulo para el olvido”.

Con esta declaración, evidenció el impacto personal que tuvo la reunión, en la que, según narró, Junior ya había preparado una inversión considerable para cumplir las exigencias del futbolista, estimadas en $3 millones de dólares de salario.

El capitán de la selección Colombia se mostró confiado antes del sorteo de la fase de grupos - crédito Bavaria

La versión sobre cómo se dio el encuentro añade aún más matices a la situación. De acuerdo con Eduardo Luis López, narrador conocido por su cercanía a Rodríguez, el jugador optó por mantener la cita pactada con Char en su domicilio, a pesar de que ya se había decantado por una oferta del fútbol mexicano, más lucrativa y con la oportunidad de disputar el Mundial de Clubes.

López explicó: “La iba a analizar, pero ya después de que habían cuadrado una cita con don Fuad, llegó la oferta de México, que era mucha más plata, obviamente, y el Mundial de Clubes. James tomó la decisión de no cancelarle la cita a Don Fuad, lo recibió en su casa, le dio una botella de vino por cortesía para atenderlo, pero ya tenían decidido que iba a ir a otro equipo. ¿Me entienden? Eso fue lo que él quiso hacer, pero se tomó como que le hizo perder la ida. Él dijo: ‘Le cancelo la cita o lo atiendo bien’”.

Esto se sabe de la posible llegada de James Rodríguez a Millonarios

El último partido de James Rodríguez fue con la selección Colombia el 19 de noviembre, desde entonces son dos meses sin competencia - crédito FCF

El interés de Millonarios FC por el fichaje de James Rodríguez ha alcanzado una nueva fase: según el periodista Julio Sánchez Cristo, el Grupo Amber Capital, propietario de Azul y Blanco S. A., estaría dispuesto a aportar los recursos económicos solicitados por el capitán de la selección Colombia y su representante para convertirlo en la nueva incorporación del club capitalino.

Este movimiento podría emular el impacto mediático y futbolístico que tuvo la llegada de Radamel Falcao García, una operación que transformó el entorno del fútbol colombiano. El monto exigido por James Rodríguez supone una operación sin precedentes para la dirigencia azul, con cifras que rebasan todo antecedente en la historia reciente de la Liga BetPlay.

En medio de la expectativa por esta posible negociación, la actualidad deportiva de Millonarios atraviesa un periodo complejo. El Junior de Barranquilla derrotó por 2-1 al conjunto embajador en el estadio El Campín, rompiendo una racha de siete años sin triunfos en Bogotá y profundizando la crisis de resultados bajo la dirección técnica de Hernán Torres.

James Rodríguez lidera a la selección Colombia en su preparación para el amistoso ante Nueva Zelanda en Florida - crédito FCF

El componente financiero se ha transformado en el eje del debate. Durante su paso por el León de México, James Rodríguez recibió un salario cercano a USD 5 millones anuales, ubicándose entre las remuneraciones más altas de la liga mexicana en 2025. Además, según información publicada por Valora Analitik, percibía bonos adicionales de USD 2 millones por año, lo que implicaba una carga considerable para el club, que debió hacerse cargo incluso de la rescisión del contrato con el Rayo Vallecano. Hasta la fecha, ningún club colombiano había asumido una inversión de esas dimensiones.

Para igualar las condiciones económicas de James Rodríguez en México, Millonarios debería disponer de una base mensual superior a 2.000 millones de pesos (aproximadamente USD 530.000), sin incluir premios ni incentivos por rendimiento. Este nivel de exigencia financiera marca un hecho inédito en el fútbol profesional colombiano y solo podría concretarse con la participación de patrocinadores relevantes, como ocurrió en las llegadas de Juan Fernando Quintero a América o Luis Fernando Muriel al Junior, donde el respaldo empresarial fue crucial.