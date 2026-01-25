Director deportivo de Millonarios da nuevos detalles de la posible llegada de James Rodríguez: “Ojalá que exista alguna posibilidad”

James Rodríguez no juega a nivel de clubes desde el mes de noviembre del 2025 - crédito FCF

La posibilidad de ver a James Rodríguez con la camiseta de Millonarios ha cobrado fuerza en los últimos días, mientras el mediocampista de 34 años continúa sin equipo tras finalizar su vínculo con León en diciembre de 2025.

En medio de la expectativa sobre el futuro del capitán de la Selección Colombia y con la mira de los clubes puesta en el mercado actual, el director deportivo Ariel Michaloutsos manifestó que las puertas del club están abiertas para su llegada, aunque advirtió que la decisión no depende exclusivamente de la institución.

Según indicó Michaloutsos en diálogo con Caracol Radio, “Ojalá que exista alguna posibilidad, pero no te puedo hablar al respecto en estos momentos. Antes de mi llegada creo que ya se había dado un contacto”.

El interés por James Rodríguez no es reciente. Desde hace varios meses se han registrado acercamientos, los cuales fueron reiterados por el propio presidente Enrique Camacho. Aunque la situación del volante sigue en incertidumbre, el club no descarta su incorporación para afrontar la temporada 2026 y el Mundial.

James Rodríguez es jugador libre tras su paso por el Club León de México en el 2025 - crédito FCF

Michaloutsos explicó a Caracol Radio que la posible llegada de James se asemejaría al impacto generado por Radamel Falcao García en el club y en el fútbol colombiano. “Al igual que cuando fue lo de Radamel, que para mí es importantísimo para Millonarios, el fútbol colombiano, el club en sí, las divisiones inferiores, sería algo similar, pero bueno, las puertas están abiertas. No depende únicamente del club, sería una gran noticia, pero no tengo hoy la certeza de absolutamente nada de eso”, subrayó.

El director deportivo aclaró además que no ha conversado con el técnico Hernán Torres al respecto: “No he hablado con Hernán de eso”. Michaloutsos enfatizó que la dirección deportiva busca fortalecer el plantel con jugadores de experiencia, rendimiento actual y potencial de crecimiento, pero también enfrenta un límite de cupos para extranjeros.

Durante este primer semestre de 2026, Millonarios ha realizado importantes movimientos de plantilla. El club incorporó a ocho futbolistas: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo, Rodrigo Ureña, Falcao García, Rodrigo Contreras y Édgar Elizalde. Michaloutsos atribuyó estos movimientos a la necesidad de hacer cambios profundos en el plantel, aunque proyecta que, en el futuro, las contrataciones sean más selectivas y estratégicas.

Ariel Michaloutsos llegó a Millonarios con el objetivo de reformar toda la manera como se venía armando el equipo - crédito Captura de video Millonarios FC

Al referirse a los requisitos para nuevas incorporaciones, Michaloutsos dijo a Caracol Radio que “el jugador que venga a Millonarios tiene que tener experiencia, una buena trayectoria y cierto potencial a futuro”. Añadió que actualmente los cupos de extranjeros están completos, por lo que las últimas vacantes deberán cubrirse con futbolistas del medio local si surge alguna opción convincente.

Consultado sobre varios nombres, Michaloutsos mencionó casos como el de Brayan Campaz, que militó en Estados Unidos el año previo, y Sander Navarro, resaltando que el club permanece atento a las oportunidades que pueda ofrecer el mercado colombiano en los próximos días.

En cuanto a las figuras del vestuario, el director deportivo resaltó el liderazgo de jugadores como Rodrigo Contreras, Rodrigo Ureña y Mackalister Silva, pero hizo una mención especial sobre Falcao García.

James Rodríguez volvió a figurar con la selección Colombia, pese a que no tiene club para 2026 - crédito FCF

Indicó que “el tema de Falcao es una imagen para todo el mundo de lo que tiene que ser un profesional e internamente también, de contagiar ese profesionalismo a los jóvenes, esas ganas de estar y que tiene de estar en el club, a la hora de elegir a Millonarios nuevamente, hace que todo el club se enaltezca. Es algo muy importante que todos tenemos que disfrutar y ayudarlo para que las cosas le salgan bien”, subrayó Michaloutsos en Caracol Radio.

La estrategia de Millonarios para el presente ciclo se orienta hacia la continuidad de un trabajo institucional fortalecido, con énfasis en la dirección deportiva y el desarrollo de métodos a mediano y largo plazo. “La dirección deportiva es el pilar más importante a la hora de poder elegir futbolistas y, con el tiempo, poder desarrollar un método que le permita al club poder conformar buenos planteles”, explicó Michaloutsos a Caracol Radio.