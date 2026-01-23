Deportes

Proponen el método Maradona para que James Rodríguez llegue a punto para la Copa del Mundo

Luego de terminar su contrato con León, el “10″ de la Tricolor se entrena en solitario, sin que se conozca nada sobre su futuro

James buscará jugar su tercer
James buscará jugar su tercer mundial en 2026 - crédito Reuters

A falta de menos de seis meses para que comience la Copa del Mundo de 2026, la preocupación más importante que tiene el cuerpo técnico de la selección Colombia, liderado por el argentino Néstor Lorenzo, es el presente de James Rodríguez.

Actualmente, el capitán de la Tricolor no tiene club, y aunque se ha mostrado en un buen estado físico en sus redes sociales, el “10″ no juega un partido oficial desde el 8 de noviembre de 2025.

En medio de la incertidumbre, se ha afirmado que Rodríguez tiene ofertas de varios clubes en América del Sur, además de la oportunidad de firmar con dos equipos de la MLS en América del Norte, pero ninguna de las posibilidades se ha concretado.

Recuerdan el método Maradona en 1994

James Rodríguez sigue sin equipo
James Rodríguez sigue sin equipo a falta de pocos meses para que comience la Copa del Mundo - crédito AFP/ColecciónPelusa

Ante la incertidumbre que existe en torno a lo que serán los meses previos de James Rodríguez para la Copa del Mundo, en redes sociales han recordado que el colombiano no sería la primera figura de una selección del continente en llegar a una cita orbital sin equipo.

Precisamente, para recordar un caso similar, hay que mencionar el último mundial que se desarrolló en América del Norte, más específicamente en Estados Unidos durante 1994, cuando Diego Armando Maradona terminó contrato con Newell’s Old Boys.

Tras ganar la copa en 1986 y ser subcampeón en 1990, Maradona seguía siendo la gran figura y referente de Argentina, por lo que Alfio “Coco” Basile aceptó que el “10″ se preparara por su cuenta para ser convocado al mundial.

Así llegó Maradona a Estados Unidos 1994

El "10" de Argentina se
El "10" de Argentina se preparó de manera independiente y sin equipo para el mundial de Estados Unidos 1994 - crédito Colección Pelusa

El exNapoli decidió iniciar una puesta a punto intensiva junto a su preparador físico Fernando Signorini; para ello se aisló en un campo de La Pampa y llevó a cabo un programa de entrenamiento con el objetivo de bajar de peso lejos de la atención pública. En pocos días logró reducir varios kilos y mejorar notablemente su condición física.

Durante ese semestre, Maradona también participó en partidos amistosos para recuperar ritmo competitivo e integrarse al equipo nacional. Disputó encuentros con la Albiceleste ante Ecuador, Croacia e Israel.

El proceso no estuvo exento de polémicas. En abril de 1994, Maradona fue denunciado por disparar un rifle de aire comprimido contra periodistas afuera de su casa, lo que generó consecuencias legales y mediáticas.

A pesar de los contratiempos, Maradona fue convocado por Alfio Basile e integró la lista definitiva para el mundial. Tuvo actuaciones destacadas en los primeros partidos, incluido un gol contra Grecia y una celebración que quedó registrada en la memoria colectiva. Su participación terminó abruptamente por el resultado positivo en un control antidopaje por efedrina, lo que provocó su expulsión de la competencia y el fin de su carrera en la selección.

James Rodríguez sigue preparándose para
James Rodríguez sigue preparándose para lo que será la temporada 2026, a pesar de no tener equipo - crédito @jamesdrodriguez / X

Al igual que pasa actualmente con James Rodríguez en Colombia, en más de una ocasión se cuestionó que un jugador sin equipo o con poca regularidad fuera convocado a la selección, dejando fuera a otros deportistas con mejor presente.

A falta de pocos días para que termine el tiempo de inscribir jugadores para los equipos de Conmebol y para que concluya el mercado de invierno en Europa, la opción con límite más extenso que le queda a James Rodríguez es la MLS, que se disputará a partir del 21 de febrero.

Entre los clubes de Estados Unidos que habrían preguntado condiciones para contratar a James Rodríguez están Austin FC, de Texas, y Orlando City, en la Florida. Mientras tanto, el colombiano sigue entrenando por su cuenta en su residencia de Medellín.

