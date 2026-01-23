Juan Sebastián Cabal analizó el presente deportivo de los tenistas colombianos y los grandes favoritos para ganar el Australian Open: “No se puede descartar”

Uno de los tenistas en la modalidad de dobles más importantes, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, habló sobre lo que ve para las raquetas colombianas para la temporada 2026 - crédito Carlos Pulido / Infobae Colombia

Juan Sebastián Cabal, referente histórico del tenis colombiano, (ganador en la modalidad de dobles junto a Robert Farah del Wimbledon y Abierto de Estados Unidos) expuso en entrevista con Infobae Colombia sus proyecciones de cara a la temporada 2026.

El extenista resaltó el potencial de Camila Osorio y Emiliana Arango para encabezar la rama femenina nacional, y defendió que el reto principal está en la preparación física y el trabajo mental.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En charla con Infobae Colombia, el extenista colombiano (y Embajador de Stake) habló sobre lo que espera de la cucuteña en la presente temporada - crédito Edgar Su / REUTERS

El 18 de enero de 2026, Camila Osorio jugó ante la norteamericana Ann Li y cayó en parciales de 6-4, 6-7 (tie break a favor de la colombiana 7-5) y 7-5 en un partido que duró 2 horas y 33 minutos.

Al ser consultado por Infobae Colombia sobre la proyección deportiva y visión de lo que puede hacer la cucuteña en este año, fue claro que, pese a los resultados y las situaciones, la situación no pasa por las condiciones y capacidad.

“Camila, Emiliana tienen las condiciones, Camila ya ha estado entre las treinta del mundo, ganando a tenistas muy buenas, de talla mundial, que hacen cosas grandes”, afirmó Cabal.

Según el caleño (embajador de Stake), se puede hacer una revisión sobre la estrategia a la hora de trabajar en la previa los partidos: “El problema no es de tenis, por así decirlo, ninguna de las dos. Es la forma como estén trabajando, cómo estén planteando los partidos, cómo están evolucionando en su juego, preparación física, parte mental, parte tenística”.

“La verdad es que las dos pueden hacer grandes cosas, ya lo han demostrado. Entonces la pregunta que yo me hago es el porqué no”, agregó.

Cabal también mostró ilusión por el futuro del tenis femenino colombiano, pero insistió: “Para mí el problema de ellas no ha sido la parte tenística, que es lo primordial. Entonces de ahí uno se ilusiona mucho con ellas”.

Nicolás Mejía es uno de los tenistas colombianos en proyección de la rama masculina - crédito Luisa González / REUTERS

En la rama masculina, el análisis de Cabal se centró en Daniel Galán y Nicolás Mejía:

“Está Dani Galán y Nicolás, son dos tenistas diferentes, digamos un Dani Galán que ya ha demostrado en el circuito grandes cosas, con grandes triunfos, buenos resultados, ha tenido un bajón, pero pues... vuelvo a decir lo mismo de lo que dije de las mujeres, es cómo están trabajando para evolucionar en su tenis, en su físico, en su carrera”, explicó.

Sobre Mejía, Cabal señaló evolución y crecimiento en su carrera, a los 26 años, en donde pudo conseguir una victoria importante en la fase previa del Abierto de Australia ante el finlandés Otto Virtanen, el 12 de enero de 2026, pero cayó ante el chino Yibing Yu en doble 6-4 en una hora y 42 minutos, el 13 de enero:

“Está creciendo, está en carrera ascendente, ya el ranking ha mejorado, está jugando torneos cada vez más grandes; ojalá se adapte rápido a ese cambio de nivel”.

El extenista remarcó a Infobae Colombia que “al final es un año crítico para los dos. Tienen que meterse entre los cien y mantenerse y hacer cosas grandes”. La clave, apuntó, está en la regularidad:

“El tenis está porque ambos han demostrado que lo tienen. Entonces, al final, es mantener la regularidad y poderlo demostrar durante todo el año y poder tener buenos resultados”.

Análisis de los favoritos en el Abierto de Australia

Cabal analizó que la paridad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner está latente - crédito Antonio Calanni / AP Photo

Respecto al Abierto de Australia 2024, el famoso extenista colombiano destacó el esperado duelo entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz. “No es un secreto que Jannik y Carlos están dominando el circuito. Hoy por hoy es raro ver que pierdan en rondas no finales”, afirmó.

Consultado sobre quién llega mejor para las pistas australianas, argumentó que a Sinner lo favorecen las condiciones:

“Las condiciones de Australia le favorecen más a Sinner. Porque una superficie rápida que pueda hacer calor, que la bola puede volar más rápido. Entonces es una condición que yo creo que le favorece más a Jannik”.

Cabal, sin embargo, destacó que el favoritismo para uno y otro no iría tan lejos: “Si vamos a echarle números, te diría que sería un 52% vs. 48% a favor de Jannik Sinner. No por mucho. No hay un amplio favorito y es que descarto a Alcaraz totalmente, no. Es una cosa muy cerrada porque por eso son el uno y el dos y se pelean todos los torneos y las victorias van repartidas”.

Para Cabal, pese al favoritismo de Sinner y Alcaraz, no hay que dejar de lado a Novak Djokovic, el más veces ganador del torneo y al norteamericano Taylor Fritz - crédito Eduardo Muñoz / REUTERS

Cabal también incluyó en el abanico de candidatos al serbio Novak Djokovic y al estadounidense Taylor Fritz.

“No se puede descartar a Djokovic. Es un jugador que, si tiene la oportunidad de ganarles, no se va a achicar ante la situación y es el momento, porque ya lo ha vivido, ya sabe lo que es, sabe cómo vivirlo y sabe cómo hacer para ganar”.

Sobre Fritz, recordó las ocasiones en las cuales derrotó al español en pista dura (tal como ocurrió el 20 de septiembre de 2025 en la Laver Cup entre Europa y el resto del mundo):

“Ya le ha ganado a Alcaraz en condiciones rápidas, que con Sinner ha tenido buenos partidos. Hay buenos que pueden dar una sorpresita por ahí”.

El extenista advirtió sobre la exigencia del torneo y la importancia de preparar los partidos: “Es un Grand Slam, un torneo largo, el físico te tiene que rendir”. Evalúa que avanzar con comodidad en los primeros partidos puede ser decisivo en las rondas finales.