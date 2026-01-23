Deportes

Extécnico de Jhon Jáder Durán en Aston Villa reconoció que lamentó la partida del colombiano: “Queríamos retenerlos”

El técnico español reconoce que el atacante colombiano era vital en sus planes para el Aston Villa y admite la dificultad de suplir su talento tras la costosa transferencia al fútbol turco, donde ahora brilla con el Fenerbahce

Durán fue titular en los 90 minutos del partido que perdió el Fenerbahçe ante Aston Villa por la fecha 7 de la UEFA Europa League - crédito Murad Sezer / REUTERS

La relación entre Unai Emery y Jhon Jader Durán continúa marcando el presente de ambos, pese a la distancia que separa sus carreras desde la transferencia del delantero colombiano a Al Nassr.

El técnico español, tras una reciente victoria del Aston Villa sobre el Fenerbahce en la Europa League, volvió a manifestar su pesar por la salida de Durán, en un momento en que el atacante se prepara para nuevos desafíos en la Superliga Turca.

El traspaso, hace un año, superó los 80 millones de euros incluyendo complementos, reflejando el alto valor que había alcanzado Durán en Villa Park.

Unai Emery se lamentó de la salida de Jhon Durán del Aston Villa, en una venta al Al-Nassr que estuvo por los 75 millones de euros - crédito Umit Bektas / REUTERS

Al analizar el impacto de la partida, Emery reconoció tras el encuentro en Turquía que jugadores como el español Marco Asensio y el mismo Durán eran esenciales en sus planes:

“Queríamos retenerlos, pero ahora están con nuestros rivales”, en la rueda de prensa tras la victoria del Aston Villa frente al Fenerbahçe por la fecha 7 de la UEFA Europa League, el 22 de enero de 2026. Esta frase expone un sentimiento persistente de pérdida por parte del técnico, quien había considerado al colombiano pieza clave en la estrategia del club inglés.

Los conflictos de Jhon Durán con el Aston Villa

Jhon Durán tuvo un buen paso por el fútbol inglés, pero sus malos comportamientos, según reportes de la prensa inglesa aceleraron su venta al Al-Nassr - crédito Tony O Brien / REUTERS

El final de Durán en el Aston Villa estuvo marcado por episodios de tensión. Uno de los hechos cruciales ocurrió en el denominado ‘Boxing Day’ de 2024, cuando el delantero fue expulsado a los 31 minutos durante un partido ante Newcastle.

Según relató el medio The Athletic, dicha expulsión reveló “la otra cara” de Durán, evidenciando dificultades en su adaptación y gestión emocional. Emery había intentado convertirse en una figura de apoyo casi paternal, pero nunca obtuvo la respuesta esperada: tras la sanción, el jugador modificó su comportamiento e incluso fingió lesiones, lo que profundizó la distancia con el cuerpo técnico.

El rendimiento del colombiano, entonces, contrastaba con su comportamiento fuera del terreno. Durante esa etapa, Durán acumuló varios partidos como titular y registró más goles que Watkins, el delantero referencia de la plantilla. La capacidad futbolística de Durán no pasó desapercibida para Emery, quien declaró en su momento:

“Le dije que quería que estuviera aquí, pero el jugador ya tenía su propio objetivo y ambición”.

Estadísticas de Jhon Jáder Durán durante la temporada 2025-2026

Jhon Durán sigue consolidándose en el fútbol turco - crédito Murad Sezer / REUTERS

Actualmente, Jhon Jader Durán integra el plantel del Fenerbahçe bajo la dirección del italiano Domenico Tedesco. El colombiano suma 20 partidos, 12 como titular, 5 goles y 2 asistencias desde su arribo al club.

En lo que se refiere a la UEFA Europa League, el cuadro turco perdió ante los Villanos del Aston Villa por 1-0, con el gol de Jadon Sancho al minuto 25, en puestos de playoffs del certamen.

A continuación, estos fueron los detalles de sus goles:

  • 12 de agosto de 2025 - Champions League: 62 minutos y gol en el Fenerbahçe 5-2 Feyenoord
  • 2 de noviembre de 2025 - Superliga de Turquía: 24 minutos y gol en el Beşiktaş 2-3 Fenerbahçe
  • 1 de diciembre de 2025 - Superliga de Turquía: 27 minutos y gol en el Fenerbahçe 1-1 Galatasaray
  • 20 de diciembre de 2025 - Superliga de Turquía: 90 minutos y gol en el Eyüpspor 0-3 Fenerbahçe
  • 6 de enero de 2026 - Copa de Turquía: 90 minutos y gol en el Fenerbahçe 2-0 Samsunspor

Su próximo compromiso será ante el Göztepe en la fecha 19 de la Superliga Turca, el 25 de enero de 2026, a partir de las 12:00 p. m. donde Fenerbahçe se ubica segundo, con 42 puntos, a un punto de Galatasaray.

A continuación, estos son los partidos que tendrán en el cierre del mes de enero de 2026:

  • 25 de enero de 2026 - Superliga de Turquía: Fenerbahçe vs. Göztepe
  • 29 de enero de 2026 - UEFA Europa League: Steaua Bucarest vs. Fenerbahçe

