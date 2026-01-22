Juan Guillermo Cuadrado y una curiosa historia: futbolista hondureño afirmó ser hermano del colombiano

Juan Guillermo Cuadrado espera ser la figura del Pisa para mantenerse en la Serie A la próxima temporada - crédito Pisa SC

Juan Guillermo Cuadrado se encuentra en la Serie A de Italia con el Pisa SC, y quiere seguir ratificando su vigencia en el fútbol profesional y sueña con llegar al Mundial de Norteamérica de 2026 con la Tricolor.

Pero en esta ocasión, el exjugador de la Juventus, Chelsea y que fue una de las grandes figuras para la selección Colombia en Brasil 2014, está envuelto en medio de una curiosa historia revelada por un futbolista hondureño.

La confesión del jugador se hizo en la prensa de Honduras - crédito @gustavorocagolhn / Instagram

En charla con el diario Diez de Honduras, el futbolista Solani Solano reveló el momento cuando se enteró de que era medio hermano de Juan Guillermo Cuadrado en un encuentro casual durante la convocatoria de selecciones.

“Fue algo bien curioso, ni yo mismo me lo creía”, recuerda el futbolista hondureño. Fíjate que tu papá fue marido de la mamá de Juan Guillermo Cuadrado. Mi tío es bien pajero, yo decía: está hablando paja”

La coincidencia salió a la luz cuando, en 2022, ambos coincidieron en un hotel de Curazao, donde Solano se animó a preguntarle directamente a Cuadrado sobre el parentesco:

“Marica, ¿es en serio? ¿Usted es hijo de tal y tal? Su papá me dio los pasajes para irme a probar a Argentina", recordó el jugador hondureño.

Allí recordó Solano que se probó en el fútbol argentino, pero fue rechazado.

Desde entonces, el contacto entre Solano y Cuadrado se mantiene a través de Instagram, donde reconocieron la relación, aunque Solano bromeó sobre la situación:

“Ahí me confesó que mi papá había sido marido de la mamá de él. Ahí me confesó que mi papá había sido marido de la mamá de él. Medio hermano, solo que aquel es millonario y yo no”.

El vínculo entre Solani y Cuadrado

Juan Guillermo Cuadrado acumula pocos minutos de juego con el Inter debido a sus lesiones - crédito @Inter/X.

Dentro de la charla que tuvo con el diario Diez de Honduras, al referirse sobre la relación familiar, lo recordó con gracia:

“Medio hermano, solo que aquel es millonario y yo no. Mi papá fue marido de la mamá de él cuando Juan ya estaba grandecito, ya se estaba probando en el fútbol”, finalizó.

Recorrido de Juan Guillermo Cuadrado

Cuadrado jugó durante varias temporadas en Juventus - crédito AFP

Juan Guillermo Cuadrado no llegó al fútbol para decorar una cancha: llegó para sobrevivir y para crecer. Desde Necoclí, con el ruido del mar cerca y la vida exigiendo madurez demasiado temprano, entendió que correr era una forma de avanzar, y que gambetear era una manera de no dejarse alcanzar por nada. Su historia se hizo fuerte en la ausencia, en el dolor, pero también en esa fe silenciosa que lo acompañó siempre.

En Colombia empezó a mostrarse como un jugador distinto: rápido, atrevido, con esa chispa de barrio que no se enseña. En Independiente Medellín se fue haciendo nombre y con el Atlético Nacional se confirmó como una promesa seria. El salto a Europa fue otro examen: en Udinese aprendió el rigor, en Lecce sumó minutos y carácter, y en Fiorentina explotó con una mezcla de desborde y madurez que ya pedía un escenario más grande.

Entonces llegó el Chelsea, una vitrina enorme donde no siempre es fácil sostenerse, pero Cuadrado no se rompió: se reinventó. Y cuando Italia volvió a abrirle la puerta, lo hizo para quedarse. En Juventus construyó su versión más completa: de extremo eléctrico pasó a carrilero, luego a lateral, y terminó siendo una pieza de confianza, capaz de atacar y de sufrir, de asistir y de cerrar partidos. Ganó títulos, se acostumbró a la presión y a la exigencia de no fallar.

Con la Selección Colombia, su recorrido fue igual de intenso: Mundial, Copas América, Eliminatorias, tardes de alegría y noches de frustración, pero siempre presente, siempre corriendo. Cuadrado se convirtió en símbolo porque nunca pidió atajos: hizo de su carrera un viaje de resistencia, talento y transformación.

Independiente Medellín (2008-2009)

Udinese (2009-2011)

Lecce (2011-2012)

Fiorentina (2012-2015)

Chelsea (2014-2015)

Juventus (2015-2023)

Inter (2023-2024)

Atalanta (2024-2025)

Pisa (2025-2026)