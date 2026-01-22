Así se jugará el torneo de ascenso en Colombia en 2026: primera fecha, sistema de ascenso y equipos participantes

Real Cartagena es uno de los equipos favoritos a conseguir el ascenso en 2026 - crédito Real Cartagena

El torneo de ascenso de fútbol en Colombia comenzó con 16 equipos, entre los que destacan Deportes Quindío, Real Cartagena, Unión Magdalena, Patriotas de Boyacá y Envigado FC, todos enfocados en lograr un lugar en la primera división.

Una característica clave del formato actual es que el sistema de ascenso únicamente se definirá al cierre de la temporada 2026. En cada semestre se desarrollará una fase inicial de todos contra todos, con 15 partidos, seguida de cuadrangulares para los ocho mejores y, posteriormente, finales para definir a los campeones.

El subcampeón de la serie final obtendrá la posibilidad de disputar el segundo cupo de ascenso en una eliminatoria ante el equipo que haya acumulado la mayor cantidad de puntos en la clasificación anual. Según el reglamento, el campeón del año logrará el ascenso directo, mientras que el otro puesto se definirá en un repechaje entre el subcampeón de 2026 y el club más regular de la temporada. Los ganadores de cada semestre se enfrentarán para definir al primer ascendido.

Envigado FC es penúltimo en la tabla del descenso - crédito Colprensa

Entre las novedades, el torneo marca la llegada de Independiente de Yumbo, conjunto que anteriormente se llamaba Atlético Huila y que, tras abandonar Neiva, compite bajo una nueva identidad pero con la misma propiedad. Además, Unión Magdalena y Envigado regresan al certamen tras su descenso desde la Liga Betplay en 2025, ocupando los lugares de Jaguares de Córdoba y Cúcuta Deportivo, quienes ascendieron recientemente. Estos son los equipos participantes:

Atlético FC

Barranquilla FC

Boca Juniors de Cali

Bogotá FC

Deportes Quindío

Envigado FC

Independiente Yumbo

Internacional F. C.

Leones F. C.

Orsomarso S. C.

Patriotas F. C.

Real Cartagena

Real Cundinamarca

Real Santander S. A.

Tigres F. C.

Unión Magdalena

La competencia ya presenta sus primeros partidos: Real Santander enfrenta a Real Cartagena el viernes 23 de enero a las 3:30 p. m.; Barranquilla FC se mide ante Orsomarso S. C. el sábado 24 de enero a las 5:00 p. m.

El domingo 25 de enero hay doble jornada a las 4:00 p. m. con Inter de Palmira vs. Patriotas y Independiente Yumbo, nuevo equipo, ante Atlético FC. El lunes 26 de enero, Leones F. C. choca con Tigres F. C. a las 2:00 p. m., Boca Juniors de Cali juega contra Deportes Quindío a las 4:00 p. m., Real Cundinamarca enfrenta a Envigado F. C. a las 5:00 p. m. en Techo y a las 6:00 p. m. Unión Magdalena cierra ante Bogotá FC en Barranquilla.

Real Cartagena, el llamado a ser favorito al ascenso

Real Cartagena lleva 13 temporadas y sumará una más en la segunda división del fútbol colombiano - crédito Real Cartagena

Real Cartagena ajusta a contrarreloj su plantilla para el debut ante Real Santander el próximo 23 de enero, en la que será su decimocuarta presencia consecutiva en el Torneo de la Primera B. El enfrentamiento comenzará a las 15:30, con transmisión del canal Win Sport +.

La presión de la hinchada, que suma 14 años de espera por el ascenso, marca la temporada como decisiva para el equipo. Los recientes amistosos frente a Barranquilla dejaron un empate 1-1 y una derrota 1-0, resultado que, al tratarse de la pretemporada y de un conjunto en proceso de construcción, no alarma al cuerpo técnico dirigido por Álvaro Hernández.

En el último amistoso, Real Cartagena alineó como titulares a Guillermo Gómez en el arco; en defensa, Cristian Graciano, Andrés Escobar, Ronaldo Lora y Guillermo Tegue; en la mitad, Juan David Rodríguez, Jheison Solarte y Luis Guevara; al ataque, Luis Yanes, Álvaro Meléndez y Fredy Montero. Este último firmó el único gol del equipo, confirmando su protagonismo tras un año con 30 anotaciones (17 en el primer semestre y 13 en el segundo).