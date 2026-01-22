Alfredo Arias causó escándalo por sus declaraciones tras perder la Superliga con Junior: “Como digo yo, comer mier...”

Alfredo Arias fue muy crítico con el juego del Junior y la manera como afrontó la Superliga 2026 - crédito Colprensa

Junior de Barranquilla viene de recibir uno de los golpes más duros en la temporada 2026, pues perder la Superliga no estaba en los planes del club por la fuerte inversión en la plantilla, el rendimiento para ganar la Liga BetPlay en 2025 y que se mantuvo a la mayoría de jugadores.

El técnico Alfredo Arias se desahogó por la caída en la final, pues uno de los puntos que más criticó fue la actitud de la nómina para afrontar los dos compromisos, sumado a que venía de perder por 2-0 contra el Deportes Tolima en el inicio de la Liga BetPlay y en el estadio Metropolitano.

Los tiburones ahora deberán reponerse el domingo 25 de enero, cuando visite en Bogotá a nada menos que Millonarios, equipo al que no supera en la capital desde 2017 y perdió dos finales de Copa Colombia 2022 y Superliga 2024, lo que será un compromiso muy complicado.

“Debemos cambiar la actitud”

En rueda de prensa, el entrenador uruguayo reaccionó a la caída en Bogotá y dejó claro que la clave estuvo en la actitud de los jugadores, que no estuvieron a la altura de la situación y por eso se dio la goleada por 3-0 en la vuelta, lo que significó una humillación para la institución.

“También tiene que ver mucho con la actitud. Yo creo que, como dijo Guillermo (Celis) ahora, podemos plantear cualquier cosa, pero si no la acompañamos de una actitud que tuvimos y que debemos recuperar rápido, de nada sirve plantear lo que quieras plantear”, dijo el timonel", dijo.

Arias añadió que “es como en la vida, si vos no le pones el pecho a las balas, pero de verdad, y sos valiente, pero de verdad, no sólo de la boca para afuera, y compites… todos quieren jugar esta final, más allá de si se le da más importancia o no, más allá de lo que sea, es una final, es ser campeón. Muchos de nosotros no percibimos eso, no estuvimos a esa altura y no tuvimos la actitud para jugar la final”.

“Debemos cambiar la actitud y ser bien autocríticos todos, saber que estamos cometiendo errores. Hay veces que el rival te somete o te supera. Hoy fuimos superados, sí, en el score, pero en el trámite más que nada. Nos pusimos a perder solos. Nosotros cometemos dos errores graves que nos ponen a perder el partido. Eso nos sepulta prácticamente”, señaló el timonel.

El técnico de Junior terminó al decir que “esto es de encerrarse, fortalecerse de puertas para adentro, hacer la autocrítica. Como digo yo, comer mierda y apechugar. Saber que hoy merecemos todas las críticas que nos hagan. Así como hace un mes fuimos los campeones, hoy somos merecedores de las críticas. De esto se sale como todo en la vida, siendo valiente, teniendo actitud y levantando la cabeza”.

El esquema de juego

De otro lado, Alfredo Arias explicó cómo fue que le quiso jugar a Santa Fe: “Nosotros con Guerrero y con Herrera controlando en el sector derecho a Francisca, con Suárez y Canchimbo por la izquierda desbordando, con Chará ahí cerca de Paiva, tuvimos más llegadas en el primer tiempo que las que tuvimos en el segundo tiempo con los cambios”, consideró.

“Yo sentí que nos pusimos en desventaja nosotros, y que después tuvimos ahí un par de ocasiones donde no la metimos. Y ese es el resumen de lo que nos viene pasando desde que empezamos otra vez esto. Estamos cometiendo errores, pero errores muy graves. Y muchos de ellos después no los podemos revertir, no nos ha dado para revertirlos”, agregó.

Para Arias, “los partidos se ganan en las áreas, en los arcos. Y estamos recibiendo los goles muy fácil, muy fácil. Ni siquiera el rival tiene que crear, es que nosotros entregamos la pelota al rival para que nos convierta. Y después no estamos precisos, ni tenemos peso, ni tenemos profundidad para poder revertir eso”.