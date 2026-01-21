Deportes

Otro colombiano brilla en la Champions: así fue el doblete de Camilo Durán con el Qarabag ante Eintracht Frankfurt

En la misma semana, dos atacantes cafeteros hicieron doblete en la séptima jornada de la fase principal del certamen, además de que están igualados en la tabla de máximos artilleros

Los colombianos siguen brillando en el fútbol europeo, en especial en la Champions League, y previo al final de la fase de liga, hay dos jugadores que destacaron en la séptima fecha, disputada entre el 20 y 21 de enero, dando sorpresas en el certamen de la Uefa.

Ese es el caso de Camilo Durán, delantero que fue la figura del Qarabag de Azerbaiyán, que venció a nada menos que el Eintracht Frankfurt por 3-2 en su casa, para dar un salto enorme camino a los playoffs, pues ese es el deseo principal de la humilde institución en el torneo.

De otro lado, el atacante cafetero igualó lo hecho por Luis Javier Suárez, que también brilló en la séptima fecha con su doblete frente al PSG con el Sporting de Lisboa, demostrando que tiene la capacidad para ser el goleador en el fútbol portugués y de la selección Colombia.

Doblete de Camilo Durán

La edición 2025/2026 de la Liga de Campeones ha dejado varias sorpresas, en especial por conjuntos que, en el papel, parecían débiles y sin opciones de destacar a lo largo de la ronda principal, pero con el paso de los partidos, se vieron a escuadras muy fuertes y dando la pelea.

El Qarabag es uno de esos equipos considerados “pequeños” que ha brillado en la Champions, prueba de ello es que venció al Eintracht Frankfurt por 3-2 en condición de local, con dos de sus goles gracias a Camilo Durán, el delantero que es sensación de la institución.

La primera anotación del colombiano fue a los cuatro minutos, para abrir el marcador frente a los alemanes y se dio luego de tomar un rebote en el área del portero Kauã Santos, que no pudo controlar el balón después de un remate en el área chica y el cafetero apareció en el momento justo.

El segundo tanto de Camilo Durán se dio cuando faltaban 10 minutos en el reloj, al recibir el pase de Elvin Jafarguliyev en el área para colocar el 2-2 parcial, que al final se convirtió en 3-2 para el Qarabag, que celebró a rabiar el triunfo porque es clave para avanzar de ronda.

Actualmente, el equipo de Azerbaiyán es decimoctavo con 10 puntos, entrando en lugares de los playoffs a falta de una jornada para terminar la fase de liga, mientras que Frankfurt tiene un pie afuera de la Champions con cuatro unidades, además de que el club del cafetero quedó a solo tres unidades de llegar a octavos.

Igualando a otro colombiano

De otro lado, el atacante del Qarabag vive su mejor momento en la temporada, pues nadie lo tenía en sus planes para ser la figura del equipo y en la Champions League, pues gracias a sus anotaciones es que el equipo se acerca a superar la fase principal de la competencia europea.

Luis Javier Suárez se ha
Luis Javier Suárez se ha convertido en la figura del Sporting de Lisboa, con 20 goles en 27 partidos - crédito Rita Franca/REUTERS

Camilo Durán igualó al samario Luis Javier Suárez como los goleadores colombianos de la Liga de Campeones, pues los dos llegaron a cuatro tantos en las siete jornadas del torneo, aunque aún lejos del máximo anotador en la tabla que es Kylian Mbappé, con 11 celebraciones.

Suárez, que es también delantero de la Tricolor, logró dos de sus tantos el 20 de enero, cuando el Sporting de Lisboa se enfrentó al PSG en Lisboa, dándole una sorpresa al actual campeón del certamen y de la Copa Intercontinental, además de consolidar el buen momento del goleador previo a la convocatoria para los amistosos frente a Francia y Croacia en marzo, cuando será la prueba antes del mundial de la FIFA.

