Carlos Antonio Vélez eligió a sus dos jugadores fijos de la selección Colombia para el Mundial de 2026: “Son propietarios indiscutidos”

El periodista deportivo fue bastante duro con el arbitraje del torneo de clubes más importante del mundo - crédito Mariano Vimos / Colprensa

El 21 de enero de 2026, Carlos Antonio Vélez afirmó en su programa Palabras Mayores de Win Sports y Deportes RCN que, en este momento, solo dos jugadores tienen asegurado un lugar en la alineación titular de la selección Colombia: Luis Suárez y Luis Díaz.

Según Vélez, el rendimiento de ambos en sus clubes les otorga ese estatus de “propietarios indiscutidos” de los puestos ofensivos del equipo nacional.

Luis Díaz sigue destacándose en el Bayern Múnich - crédito Agustin Marcarian / REUTERS

El periodista expuso que para él, por el buen presente que viven Luis Suárez con Sporting de Lisboa y Luis Díaz con el Bayern Múnich, tienen un cupo asegurado dentro de la lista final de futbolistas que irán al Mundial de 2026:

“Nos vamos a poner de acuerdo, facilito en dos. En dos jugadores. Bueno, la mayoría no crea. Pero hay dos jugadores que tienen hoy, hoy, sitio fijo con el rendimiento en selección nacional. Son Luis Suárez y Luis Díaz”.

Sostuvo también que, para el resto de las posiciones, debe prevalecer la meritocracia y el desempeño individual:

“Los otros nueve puestos se lo pueden repartir como quieren. Me imagino que desde el rendimiento, eso sería lo ideal, la meritocracia. Le vas a dar el puesto de arquero, de defensor, de centrocampista, al que esté bien, al que ande bien, al que llegue bien. Estos dos hoy son propietarios indiscutidos de esas dos posiciones de ataque”.

Luis Suárez, el primer jugador fijo para Carlos Antonio Vélez con la selección Colombia

Luis Javier Suárez se destacó en la victoria del Sporting de Lisboa ante PSG - crédito Pedro Nunes / REUTERS

En otro tramo de su intervención en Palabras Mayores, Vélez analizó el aporte de Luis Suárez en el Sporting de Lisboa, subrayando tanto su capacidad goleadora como su trabajo colectivo:

“Luis Suárez, por ejemplo, es un hombre que habla y hoy, en sus declaraciones, lo deja claro, es que no solamente son mis goles, es el trabajo defensivo del equipo”, dijo.

Destacó elementos de su último partido frente al París Saint Germain:

“En la primera parte se retrasó con frecuencia para actuar como pivote ofensivo y dio un pase magistral a Jenny. Jugador de ida y vuelta. Viene, marca, corre, saca, recupera. Tiene unos números muy buenos, menos en la entrega de la pelota. Si uno le mira la data ayer, contundente, aprovechó las oportunidades, colaboró defensivamente, recuperó balones, en donde no estuvo muy acertado fue en la entrega de la pelota”, explicó.

Además remarcó las cifras del delantero durante la temporada 2025-2026:

“Son quince goles en liga, cuatro goles en Champions, diecinueve goles”. Y valoró el desafío de sustituir a un referente anterior del equipo: “Tenía una obligación, mire el poder de este hombre, de reemplazar a un goleador que peleó la bota de oro. Gyokeres peleó la bota de oro en Europa. Y él llegó a reemplazarlo con perfil bajo y mire hasta dónde llegó y hasta dónde ha llegado. Fabuloso”.

Luis Díaz, el otro jugador fijo para Carlos Antonio

Luis Díaz también es uno de los jugadores fijos para el analista - crédito Michaela Stache / REUTERS

Respecto a Luis Díaz, actual atacante del Bayern Múnich, Vélez sostuvo que siempre es destacado cada fin de semana con los Gigantes de Baviera:

“Lucho Díaz es noticia todos los días por todo lo que hace”. Consideró que su actuación, tanto en Liga de Campeones como en Bundesliga, lo convierte en un fijo para la selección nacional.

En el debate sobre los posibles acompañantes para estos dos delanteros, Carlos Antonio Vélez abrió el listado de candidatos y matizó sus perfiles:

“La discusión llegará en quiénes van a ser las alternativas en el caso de punta por el medio. Yo ya les he dado mi lista, que es mi lista. Yo, pues, a Durán no lo bajo, que es caprichoso, que es rebelde, todas esas cosas que se dicen. Es una cuestión de manejo. Si el señor que tiene el mando de la selección cree tener muñeca, lo va a manejar y lo va a explotar y le va a sacar lo mejor. Y el buen técnico es aquel que hace eso”.

Puntualizó su preferencia: “Durán tendría que estar sí o sí. Es muy difícil encontrar un hombre con las condiciones que tiene Durán, salvo Luis Suárez. Y son dos jugadores diferentes, totalmente distintos”.

Vélez detalló sobre otras alternativas, en dónde expresó su gusto por Jhon Córdoba, y recordó:

“A mí me encanta, Jhon Córdoba, es que tienes que tener jugadores de distintas características y esos tres podrían parecerse, Durán y Córdoba, podrían parecerse. Pero hay unos valores que los diferencian. Tienes que tener esa gama. A Cuchito le va muy bien en sus equipos, pero en selección no le va bien, nunca le ha ido bien. Y el asunto es Borré, que es uno de los hijos del técnico, comillas. Pero si uno se pone a mirar desde el punto de vista futbolístico, esos tres son. Por lo menos para mí, ya está”.

Colombia jugará sus dos últimos amistosos de preparación en marzo

La "Tricolor" cerró el 2025 con una goleada destacada ante los "Socceroos" en Nueva York - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Los próximos retos de la Tricolor se darán entre el 26 y 29 de marzo de 2026.

El primer partido será ante Croacia en el estadio Camping World, de Orlando, Florida, a la espera de la hora oficial, y el segundo juego será ante Francia en el estadio Northwest de Maryland.