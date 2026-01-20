Nairo Quintana anunció su primera carrera de 2026, entre especulaciones de que sea el año de su “último baile”

La participación de Nairo Quintana en la Clàssica Comunitat Valenciana marca su regreso a una carrera europea tras su lesión a finales de 2025 - crédito @Movistar_Team / X

El ciclismo colombiano afronta 2026 con incertidumbre, pues podría ser un momento definitorio en la carrera de Nairo Quintana. El pedalista de 35 años, ganador del Giro de Italia y la Vuelta a España, ya aparece en lista para la que será su primera carrera del año en el Viejo Continente, en medio de crecientes rumores sobre su retiro.

Más allá de que en 2025 su mánager, Luisa Fernanda Ríos, afirmó que este sería su último año como profesional, el boyacense no se ha pronunciado para confirmar o negar dicha información. En cambio, ya se dejó ver en sus redes sociales acumulando kilometros de preparación de cara a su primera carrera de 2026.

La organización de la Clàssica Comunitat Valenciana, una de las carreras de un día más prestigiosas de España, confirmó la presencia del colombiano en la línea de partida, el próximo domingo 25 de enero.

Esta carrera se realiza sobre un trazado de 199,5 kilómetros con salida en La Nucía y final en Valencia, poniendo a prueba a los escaladores con dos ascensos relevantes: el Coll de Rates, de segunda categoría, y el Alto de Beniarrés, de tercera. Se espera que ambas cumbres den pistas sobre las condiciones físicas y la ambición renovada de Quintana por completar participaciones destacadas durante el calendario ciclístico.

Nairo espera con esto sentar las bases para concretar un 2026 que se aleje de las decepciones que protagonizaron el cierre de 2025, cuando una lesión en la Vuelta a Burgos lo obligó a darse de baja para la Vuelta a España. Sin embargo, los movimientos del Movistar Team añaden incertidumbre al papel que tendrá el escarabajo en la estructura ibérica.

Y es que con la llegada de nuevos pedalistas como Cian Uijtdebroeks, Roger Adrià, Raúl García Pierna y Juanpe López, sumado al ascenso del colombiano Jonathan Guatibonza desde su academia de formación; no parece claro su rol o inclsuive su participación en las tres grandes vueltas del calendario: el Giro de Italia, el Tour de Francia y la propia Vuelta.

Pese a esa incertidumbre, Quintana fue claro en sus objetivos en declaraciones para ESPN: “El inicio será en España, luego viajaré a Emiratos Árabes y más adelante correré en Italia, entre otras competencias. Estamos entrenando bien y preparándonos de la mejor manera para lo que viene”.

Aunque Nairo parece consciente de que su rol podría variar para servir de apoyo en vez de líder del equipo, tiene clara su meta de asegurarse un lugar entre los pedalistas que disputen la Vuelta a España. “Es la carrera más importante para el equipo y se necesita llegar con los hombres más fuertes. Yo estaré trabajando para ganarme ese lugar”, afirmó.

Sobre los rumores de que podría retirarse al finalizar el año, el boyacense aseguró que todavía no hay nada seguro. “Estoy mirando si compito después de 2026. Todavía no hemos tomado una decisión y más adelante anunciaremos lo que va a pasar”, detalló al mismo medio.

Sumaron a Nairo Quintana al reto “2026 es el nuevo 2016″

Una de las dinámicas virales más destacadas en el inicio del año incluyó al boyacense. Esto fue gracias a la cuenta oficial de la Vuelta a España, que compartió algunas imágenes de la edición celebrada 10 años atrás, en la que Nairo se coronó vencedor.

“DE VUELTA A 2016. Cuando los frenos de zapata mandaban y nadie preguntaba por el ancho de las cubiertas”, escribió la cuenta oficial, compartiendo instantaneas mientras nombres fuertes del pelotón de entonces como Alberto Contador, Alejandro Valverde y Chris Froome, buscaban seguir el ritmo de Nairo con la camiseta roja del líder.

