Juan Carlos Osorio levantó su primer título en el fútbol brasileño: rompió sequía de 12 años

El Clube do Remo es el nuevo inquilino de la primera división del fútbol de Brasil y su localía está en la ciudad de Belém, en el estado de Pará en la región del Amazonas

El técnico colombiano Juan Carlos Osorio inició un nuevo ciclo exitoso al conquistar la Supercopa Grão-Pará con el Clube do Remo en Brasil, apenas días después de asumir el cargo, y tras doce años sin ganar títulos.

La victoria, conseguida por 2-1 frente al Águia de Marabá en el estadio Mangueirão, marca no solo el primer trofeo del equipo blanquiazul desde su ascenso a la primera división, sino también la mejor entrada posible para Osorio en el fútbol brasileño, quien no lograba un campeonato desde su etapa con Atlético Nacional en 2014.

En el tramo final del partido, Remo revirtió el marcador gracias a los goles de Yago Pikachu y Eduardo Melo. Esta remontada permitió a Osorio cortar una sequía de doce años, lapso en el que dirigió equipos como São Paulo, América de Cali, Zamalek, Athletico Paranaense, Xolos de Tijuana y la selección mexicana, sin conseguir nuevos títulos.

Consultado al término del encuentro, el entrenador manifestó su alegría con palabras dirigidas a la afición: “Hoy quiero festejar con la hinchada, agradecer a los jugadores. Fue un buen juego contra un gran rival y nosotros mostramos que estamos mejorando, formando un equipo muy fuerte y competitivo”.

El reto inmediato de Osorio será el campeonato Paraense, donde enfrentará a clubes regionales como Castanhal EC, Paysandú y el propio Águia de Marabá. El debut está programado para el sábado 24 de enero contra el Bragantino, mientras que el primer partido por el Brasileirão será el miércoles 28 de enero visitando a Vitória. La directiva de Remo procura consolidar al equipo en la máxima categoría y aspira a clasificarse a torneos internacionales, objetivo que el colombiano respaldó en sus primeras declaraciones.

Durante su comparecencia, el estratega analizó el trabajo de las dos primeras semanas: “En las dos primeras semanas de trabajo, nos centramos en dos puntos. Primero, que los atletas volvieran a entrenar a diario y mejorar su condición física y fisiológica para correr, saltar, girar, esprintar”. Osorio estimó el rendimiento actual del equipo en “70%, quizás, siendo optimista”, y proyectó: “Espero que mejoremos un 20% o un 30% más y nos convirtamos en un mejor equipo”.

La plantilla de Osorio está conformada principalmente por jugadores locales, a quienes recientemente se sumó el volante Víctor Cantillo, proveniente de Huracán de Argentina por pedido del cuerpo técnico. El entrenador subrayó la importancia de contar con una base sólida: “Seguiremos buscando maneras de reforzarla, especialmente a este grupo de 20 o 25 jugadores que serán la base del equipo para competir en el Campeonato Brasileño, la Copa y el campeonato estatal”.

Su retorno al fútbol brasileño supone para él un desafío a gran escala, teniendo en cuenta que deberá enfrentar a potencias como Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Gremio y Cruzeiro. Osorio definió el contexto liguero de este modo: “Como dije, desde mi llegada, es la segunda mejor liga del mundo, después de la Premier League. Por eso necesitamos una plantilla bien estructurada”.

El éxito obtenido con el Remo fue destacado por el medio Globo Esporte, donde se calificó su presentación oficial como “a lo grande, con un título que celebrar”, resaltando tanto la victoria como la rápida adaptación de Osorio y su cuerpo técnico al fútbol del estado de Pará.

Calendario de partidos del Clube do Remo

24 de enero

  • Remo vs. Bragantino-PA - Campeonato Paraense

28 de enero

  • Vitória vs. Remo - Brasileirao

31 de enero

  • São Francisco vs. Remo - Campeonato Paraense

3 de Febrero

  • Remo vs. Águia - Campeonato Paraense

4 de febrero

  • Remo vs. Mirassol - Brasileirao

8 de febrero

  • Paysandú vs. Remo - Campeonato Paraense

11 de febrero

  • Atlético-MG vs. Remo - Brasileirao

12 de febrero

  • Castanhal vs. Remo - Campeonato Paraense

15 de febrero

  • Remo vs. Amazonia - Campeonato Paraense

25 de febrero

  • Remo vs Internacional - Brasileirao

12 de marzo

  • Remo vs. Fluminense - Brasileirao

15 de marzo

  • Coritiba vs. Remo - Brasileirao

19 de marzo

  • Flamengo vs. Remo - Brasileirao

22 de marzo

  • Remo vs Bahía - Brasileirao

