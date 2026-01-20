Deportes

Bayern Múnich vs. Union Saint-Gilloise: hora y dónde ver el regreso de Luis Díaz a la Champions League

Después de cumplir dos fechas de suspensión por la fuerte falta cometida contra el marroquí Achraf Hakimi, el colombiano regresará a la competencia en el torneo de clubes más relevante a nivel mundial

Luis Díaz volverá a la
Luis Díaz volverá a la acción de la Liga de Campeones - crédito Michaela Stache / REUTERS

La acción de la UEFA Champions League tendrá un condimento especial en la fecha 7 de la fase de liga, cuando Bayern Múnich reciba al Unión Saint - Gilloise de Bélgica.

Además, el atractivo principal pasará por el regreso del delantero colombiano Luis Díaz al torneo de clubes más importante del mundo, y donde espera tener un gran rendimiento.

El Guajiro no juega desde
El Guajiro no juega desde el 4 de noviembre de 2025 la Champions League - crédito Michaela Stache / REUTERS

El partido se jugará el 21 de enero de 2026 a partir de las 3:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Allianz Arena, de Múnich, y se podrá ver a través de las pantallas de Espn y de la aplicación de Disney Plus Premium.

El árbitro será el esloveno Rade Obrenovic.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Bayern Múnich

Harry Kane es otro de
Harry Kane es otro de los llamados para ser claves en el equipo de los Gigantes de Baviera - crédito Maryam Majd / REUTERS

El Bayern Múnich viene de seguir su campaña casi perfecta en la Bundesliga: el 17 de enero de 2026 en el estadio Red Bull Arena, venció por 5-1 al RB Leipzig, pese a comenzar perdiendo el partido.

El gol inicial para los locales fue del brasileño Romulo Cardoso al minuto 20, pero en el segundo tiempo, las anotaciones de Serge Gnabry al 50, de Harry Kane al 67. de Jonathan Tah al 82, de Aleksandar Pavlović al 85 y el gol final de Michael Olise al 88, los Gigantes de Baviera sumaron 50 puntos y llegaron a su victoria 16 en el campeonato.

A continuación, así vienen los dirigidos por Vincent Kompany en sus últimos 5 juegos:

  • 17 de enero de 2026 - Bundesliga: RB Leipzig 1-5 Bayern Múnich
  • 14 de enero de 2026 - Bundesliga: Colonia 1-3 Bayern Múnich
  • 11 de enero de 2026 - Bundesliga: Bayern Múnich 8-1 Wolfsburgo
  • 6 de enero de 2026 - Amistosos internacionales: Salzburgo 0-5 Bayern Múnich
  • 21 de diciembre de 2025 - Bundesliga: Heidenheim 0-4 Bayern Múnich

Unión Saint-Gilloise

Desde su último partido en
Desde su último partido en Champions League, el equipo belga acumula cinco partidos sin perder - crédito Yves Herman / REUTERS

En el cuadro Unión Saint Gilloise, viene de vencer por 1-0 también el 17 de enero de 2026 al KV Mechelen por la fecha 21 de la Jupiler Pro League (Primera división de Bélgica).

El gol llegó por medio del canadiense Promise David al minuto 35 de partido. De esta forma, el cuadro belga llegó al liderato del campeonato local, con 35 puntos, gracias a sus trece victorias y seis empates. A continuación, así le fue en sus últimos cinco partidos:

  • 17 de enero de 2026 - Liga de Bélgica: Royale Union SG 1-0 KV Mechelen
  • 14 de enero de 2026 - Copa de Bélgica: Dender 0-2 Royale Union SG
  • 26 de diciembre de 2025 - Liga de Bélgica: Círculo Brujas 1-1 Royale Union SG
  • 20 de diciembre de 2025 - Liga de Bélgica: Royale Union SG 2-0 Waregem
  • 14 de diciembre de 2025 - Liga de Bélgica: Charleori 1-1 Royale Union SG

Estos son los partidos de la semana 7 de la fase liga de la Champions League

Martes 20 de enero

Kairat Almaty vs. Club Brujas

  • Hora: 10:30 a. m.
  • TV: ESPN y Disney +

Bodo Glimt vs. Manchester City

  • Hora: 12:45 p. m.
  • TV: ESPN y Disney +

Copenhague vs. Napoli

  • Hora: 3:00 p. m.
  • TV: ESPN 6 y Disney +

Inter de Milán vs. Arsenal

  • Hora: 3:00 p. m.
  • TV: ESPN 2 y Disney +

Olympiacos vs. Bayer Leverkusen

  • Hora: 3:00 p. m.
  • TV: ESPN 4 y Disney +

Real Madrid vs. Mónaco

  • Hora: 3:00 p. m.
  • TV: ESPN y Disney +

Sporting de Lisboa (Luis Suárez) vs. PSG

  • Hora: 3:00 p. m.
  • TV: ESPN 5 y Disney +

Tottenham vs. Borussia Dortmund

  • Hora: 3:00 p. m.
  • TV: ESPN 3 y Disney +

Villarreal vs. Ajax

  • Hora: 3:00 p. m.
  • TV: ESPN 7 y Disney +

Miércoles 21 de enero

Galatasaray (Davinson Sánchez) vs. Atlético de Madrid

  • Hora: 12:45 p. m.
  • TV: ESPN y Disney +

Qarabag (Camilo Durán y Kevin Medina) vs. Eintracht Frankfurt

  • Hora: 12:45 p. m.
  • TV: ESPN 2 y Disney +

Atalanta vs. Athletic Club

  • Hora: 3:00 p. m.
  • TV: ESPN 4 y Disney +

Chelsea vs. Pafos

  • Hora: 3:00 p. m.
  • TV: ESPN 3 y Disney +

Bayern Múnich (Luis Díaz) vs. Union Saint-Gilloise

  • Hora: 3:00 p. m.
  • TV: ESPN y Disney +

Juventus (Juan David Cabal) vs. Benfica

  • Hora: 3:00 p. m.
  • TV: ESPN 7 y Disney +

Newcastle vs. PSV

  • Hora: 3:00 p. m.
  • TV: ESPN 6 y Disney +

Olympique de Marsella vs. Liverpool

  • Hora: 3:00 p. m.
  • TV: ESPN 5 y Disney +

Slavia Praga vs. Barcelona

  • Hora: 3:00 p. m.
  • TV: ESPN 2 y Disney +

