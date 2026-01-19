Deportes

Jhon Jader Durán es cuestionado en Turquía por su actitud: “Cuando no juega, se enfada”

Pese al reciente título de la Supercopa y algunos destellos en el ataque, el comportamiento y rendimiento del colombiano han generado cuestionamientos

Jhon Jáder Durán ha estado
Jhon Jáder Durán ha estado en la lupa por sus actitudes extrafutbolísticas - crédito Fenerbahce SK

Jhon Jader Durán, delantero del Fenerbahce de Turquía, suma nuevas páginas a su historia en el fútbol europeo, aunque no todas han sido positivas. Tras su llegada al club de Estambul, el atacante antioqueño se mantiene en el centro de la atención mediática debido a su rendimiento deportivo y las situaciones extradeportivas que han generado diversas opiniones en la prensa local y entre los seguidores del equipo.

El arranque de la temporada 2026 ha sido exigente para el futbolista que debutó en Envigado Fútbol Club. El excompañero de Cristiano Ronaldo participó en los tres compromisos iniciales del año y marcó un gol en las semifinales de la Supercopa de Turquía, contribuyendo al avance de Fenerbahce en el torneo. Sin embargo, su rendimiento no ha cumplido plenamente con las expectativas de la afición y los analistas, que siguen esperando un mejor rendimiento en su aporte ofensivo.

Jhon Jáder Durán tiene contrato
Jhon Jáder Durán tiene contrato con Fenerbahce hasta julio de 2026, cuando termina su préstamo - crédito SKcrédito Murad Sezer/REUTERS

El periodista turco Sercan Hamzaoglu dio a conocer su visión crítica sobre el colombiano en el portal 343 Digitale. Pese a la experiencia acumulada en Europa durante su paso por Aston Villa y su presencia en la selección Colombia durante las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, Durán evidencia actitudes propias de un jugador joven al que “todos toleran”, y lo describió como un futbolista con mucho talento, pero falto de madurez en ciertos momentos clave del calendario.

Jhon Duran es un gran jugador y, como es el más pequeño de la familia, todos lo toleran. Cuando el niño no juega, se enfada”, sentenció el periodista.

Las actitudes fuera del campo han sido otro foco de atención. A finales de 2025, el cafetero y algunos compañeros sudamericanos solicitaron permiso al técnico del club, Domenico Tedesco, para viajar a sus países de origen y pasar las fiestas de fin de año con sus familias.

El entrenador italiano, de 40 años, explicó que la decisión fue consensuada y que comprendía la importancia de la Navidad para los jugadores sudamericanos: “No tomé esta decisión solo, la tomamos juntos. Hablo de la importancia de ser una familia. No somos máquinas, somos seres humanos, y las personas tienen necesidades. La Navidad es muy importante para los jugadores sudamericanos. Los jugadores vinieron y me lo pidieron”. Esta flexibilidad fue vista con buenos ojos para algunos, pero también generó cuestionamientos sobre la disciplina interna en el grupo.

Dávinson Sánchez y Jhon Jáder
Dávinson Sánchez y Jhon Jáder Durán se enfrentarón en el partido Galatasaray vs. Fenerbahce, por la final de la Supercopa de Turquía - crédito Reuters / Fenerbahce

En las últimas semanas, el antioqueño se vio envuelto en una nueva polémica. Tras consagrarse campeón de la Supercopa de Turquía con Fenerbahce al imponerse sobre su histórico rival, Galatasaray (donde juega Davinson Sánchez), el delantero colombiano fue sancionado por el Comité Disciplinario de la Federación Turca de Fútbol.

La multa de 9.300 dólares, aplicada bajo el artículo 46 del Reglamento Disciplinario, se debió a publicaciones en redes sociales consideradas antideportivas durante los festejos por el título. Este episodio sumó un capítulo más a su historial de situaciones extrafutbolísticas que han sido tema de debate en Turquía.

El club donde juega Jhon
El club donde juega Jhon Durán venció 0-2 a Galatasaray y se quedó con el título de la Supercopa de Turquía - crédito REUTERS/Stringer

A pesar de la sanción, el entorno del club no ha dejado de respaldarlo. Según el medio local Sporx, la directiva de Fenerbahce ofreció una recompensa de 1.5 millones de euros para repartir entre los jugadores en caso de conquistar la Supercopa. El equipo cumplió el objetivo y el monto fue distribuido entre los miembros del plantel, lo que permite a Jhon Durán afrontar la sanción económica sin mayores inconvenientes, considerando además su salario mensual como futbolista profesional en el fútbol turco.

En el plano deportivo, el delantero nacido en Zaragoza (Antioquia) ha disputado 19 partidos oficiales con Fenerbahce entre competencias locales e internacionales. Sus cifras incluyen cinco goles y tres asistencias, números que, si bien no lo posicionan como máximo artillero, han sido suficientes para llamar la atención de grandes clubes europeos.

