Ella es Mia Orejuela, la esposa de Marino Hinestroza, la nueva figura de Boca Juniors

El extremo se vestirá con la camiseta del Xeneize en 2026, con el objetivo de seguir los pasos de otros cafeteros que triunfaron en la institución

El extremo fue una de
El extremo fue una de las figuras de Nacional en 2025 - crédito Colprensa

Tras varias semanas de negociación, se confirmó que Atlético Nacional vendió parte de los derechos deportivos de Marino Hinestroza a Boca Juniors, haciendo que el extremo de 23 años tenga que viajar a Buenos Aires para sumarse a la pretemporada del Xeneize.

Sin que Hinestroza sea presentado de manera oficial en su nuevo club, los fanáticos del equipo argentino se han interesado en conocer más detalles de la vida del colombiano, que tendrá su tercera experiencia a nivel internacional.

El oriundo de Cali, Valle del Cauca, debutó en 2018 con Orsomarso, equipo de la segunda división en Colombia; después tuvo un paso por América de Cali, en el que sumó pocos minutos debido a su juventud; sin embargo, en esa etapa fue visto por un veedor internacional.

En 2022 fue anunciado como refuerzo de Pachuca, en México, en donde disputó 46 partidos, entregó cuatro asistencias y anotó dos goles durante las dos temporadas que jugó en el país norteamericano.

Cuando estaba en México se casó

Hinestroza ha estado acompañado de
Hinestroza ha estado acompañado de su esposa desde que estaba en Pachuca - crédito @correa_mia_2007

Algo que llama la atención de las personas que no conocen la historia de vida de Hinestroza es que el extremo de 23 años es casado, ya que estando en México oficializó su compromiso con Mia Orejuela.

Orejuela acompañó a Hinestroza en Estados Unidos cuando fue jugador de Columbus Crew, en donde vivió un año y tuvo uno de los rendimientos más positivos de su carrera.

De la misma forma, cumpliendo con el requisito –no oficial–, que tienen los directivos de Atlético Nacional, Hinestroza firmó con el club Verdolaga en 2024 y en poco tiempo se consolidó como una de las figuras de la institución.

Sobre el requisito mencionado, en Medellín se afirma que, debido a casos negativos que se han registrado en los últimos años, Atlético Nacional solo ficha a jugadores que estén casados o tengan una pareja estable.

Orejuela ha compartido lives en
Orejuela ha compartido lives en redes sociales junto con Hinestroza - crédito @correa_mia_2007

¿Quién es Mia Orejuela?

Sobre la pareja de Marino Hinestroza se tiene poca información, puesto que el futbolista ha optado por exponer poco sobre su vida privada en redes sociales, aunque eso generó que se registraran comentarios sobre su orientación sexual tras un video que se hizo viral en el que estaba acompañado de René Higuita, leyenda de la selección Colombia.

En redes sociales, Orejuela publica videos sobre su estilo de vida y consejos sobre entrenamientos y aspectos del contexto fitness, puesto que en algunos videos muestra cómo son sus rutinas en el gimnasio.

Marino Hinestroza es menor por dos días, puesto que el futbolista nació el 8 de julio de 2002, mientras que su pareja lo hizo el 6 del mismo mes. La pareja tiene dos hijos, Tyler Gael, que ha sido visto en fotografías junto con Hinestroza y Orejuela en redes sociales, mientras que su segundo bebé nació en 2025 y no se han conocido detalles sobre su identidad hasta el momento.

Mia Orejuela mantiene su cuenta de Instagram privada, en la que tiene poco más de 3.000 seguidores, mientras que es más activa en TikTok y Threads, que son las redes sociales en las que suma más fanáticos.

Orejuela está casada con el
Orejuela está casada con el nuevo jugador de Boca desde 2022 - crédito @correa_mia_2007

Además de un hombre de familia, en Argentina los hinchas de Boca Juniors también podrán disfrutar de uno de los extremos más talentosos del FPC, motivo por el que ha sido convocado de manera regular a la selección Colombia en los últimos meses.

En Nacional, el vallecaucano ganó cuatro títulos (dos copas, una liga y una superliga), disputó 84 partidos y anotó 15 goles. Además de su llegada al área, Hinestroza se consolidó como un armador de juego, logrando sumar 20 asistencias en el equipo Verdolaga.

