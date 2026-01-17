Arturo Reyes armó polémica por el arbitraje tras la derrota del Deportivo Pereira por la Liga BetPlay: “Le dañó el esmalte”

La derrota del Deportivo Pereira frente a Llaneros en su debut por la Liga BetPlay, en el estadio Centenario de Armenia, el 16 de enero de 2026, suscitó un debate intenso por dos decisiones arbitrales que impactaron de lleno en el resultado.
Las intervenciones polémicas del VAR marcaron el primer encuentro de la Liga BetPlay I-2026, dejando al conjunto pereirano sin puntos y generando una oleada de reacciones sobre la actuación arbitral y su influencia en el marcador de 2-0, con goles de Daniel Mantilla y Jhon Vásquez para el conjunto visitante.
Al concluir el partido, Arturo Reyes mostró su inconformidad no solo por la expulsión de Gustavo Torres, sino or la sanción de un penalti a favor de Llaneros que, según sus palabras, consolidó la ventaja rival. Reyes, con evidente molestia, destacó que su análisis de las jugadas tras el encuentro le llevó a considerar que la expulsión fue desproporcionada y que la acción en que el jugador de Pereira fue penalizado ni siquiera merecía tarjeta amarilla.
En una de sus declaraciones más significativas, Reyes relató su experiencia posterior a la revisión de una de las acciones cuestionadas de forma irónica de la siguiente forma:
“Ya después de mirarlas en el camerino le dije a Gustavo Torres que si podía ir a pedirle disculpas a Riascos, jugador de Llaneros, que creo que le dañó el esmalte de las uñas. No pasó absolutamente nada, ni para amarilla es”.
El técnico agregó sobre el penalti sancionado que no tuvo la intención de interferir en el pase:
“La mano está de apoyo, va resbalando, ni siquiera cambia la dirección del balón”, describiendo así la segunda jugada clave que terminó de sellar la derrota de los suyos.
En ambos incidentes, el árbitro accedió a la revisión por el VAR, a cargo de Jhon Ospina, pero mantuvo las decisiones iniciales. Reyes subrayó la avalancha de mensajes recibidos tras el pitazo final, expresando:
“Tengo en mi teléfono cualquier cantidad de mensajes de gente en Colombia, jugadores, exjugadores, periodistas, y todos me dicen lo mismo”.
Análisis de la expulsión de Gustavo Torres ante Llaneros
La revisión externa llegó por parte del analista arbitral José Borda, quien respaldó la postura del entrenador samario. En su cuenta en ‘X’, Borda fue enfático:
“Iniciamos mal. En el juego Pereira vs. Llaneros, ante el mal llamado del VAR, el árbitro debutante Ramiro Pabón expulsó precipitadamente a Torres del ‘matecaña’. El punto de contacto fue en el pie, y además recoge la pierna tratando de evitar el contacto de intensidad media. No era roja”, dijo Borda, reforzando la percepción de error en las decisiones arbitrales adoptadas por Ricardo Pabón y en coordinación con el equipo del VAR.
Ahora, Deportivo Pereira, que actuó como local en esta primera fecha de la Liga I, tendrá la oportunidad de buscar su recuperación en la siguiente jornada, cuando enfrente a Fortaleza, el 24 de enero de 2026, partido programado para las 2:00 p. m.
A continuación, así se jugará el complemento de la fecha 1:
16 de enero de 2026
Pereira 0-2 Llaneros
- Estadio: Manuel Murillo Toro
- Árbitro: Ricardo Pabón
- Goles: Daniel Manitlla al minuto 56 y Jhon Vásquez al 67 de tiro penal para Llaneros, Gustavo Torres salió expulsado al 45+7
Fortaleza 1-0 Alianza FC
- Estadio: Metropolitano de Techo de Bogotá
- Árbitro: Ferney Trujillo
- Goles: Richardson Rivas al 82 para Fortaleza
17 de enero de 2026
América de Cali vs. Inter de Bogotá
- Estadio: Pascual Guerrero de Cali
- Hora: 4:10 p. m.
- Árbitro: Héctor Rivera
- Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol
Atlético Nacional vs. Boyacá Chicó
- Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
- Hora: 6:20 p. m.
- Árbitro: Carlos Marquez
- Transmisión de TV: Win + Fútbol
18 de enero de 2026
Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín
- Estadio: Departamental Libertad de Pasto
- Hora: 2:00 p. m.
- Árbitro: Sebastián Toro
- Transmisión de TV: Win + Fútbol
Jaguares vs. Deportivo Cali
- Estadio: Jaraguay de Montería
- Hora: 4:10 p. m.
- Árbitro: Wilmar Montaño
- Transmisión de TV: Win + Fútbol
Junior vs. Deportes Tolima
- Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla
- Hora: 6:20 p. m.
- Árbitro: Alejandro Moncada
- Transmisión de TV: Win + Fútbol
Santa Fe vs. Águilas Doradas
- Estadio: El Campín de Bogotá
- Hora: 8:30 p. m.
- Árbitro: Jonathan Ortiz
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Sports
19 de enero de 2026
Cúcuta Deportivo vs. Once Caldas
- Estadio: General Santander de Cúcuta
- Hora: 4:00 p. m.
- Árbitro: Luis Matorel
- Transmisión de TV: Win + Fútbol y Win Sports