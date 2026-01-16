Deportes

Millonarios confirmó cambios en su plantilla antes del debut en la Liga BetPlay 2026

El Embajador ha sido uno de los equipos que más anuncios hizo en el mercado de fichajes del fútbol colombiano

Guardar
El Tigre se sumó como
El Tigre se sumó como nuevo jugador de Millonarios - crédito fotobaires

Millonarios concluyó su preparación de pretemporada con una exigente gira internacional, enfrentando a River Plate y Boca Juniors, dos de los equipos más importantes e históricos de Argentina y del mundo, pues han obtenido Copas Libertadores y Sudamericanas.

El conjunto bogotano compitió ante los riverplatenses en el estadio Gran Parque Central de Montevideo, donde cayó por la mínima diferencia, y luego igualó sin goles con los Xeneizes en La Bombonera, en Buenos Aires; estos encuentros sirvieron para probar el esquema táctico y el plan de juego que quiere el entrenador Hernán Torres.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En el partido amistoso entre
En el partido amistoso entre colombianos y argentinos, el técnico azul probó los nuevos refuerzos - crédito fotobaires

El club capitalino enfoca ahora sus esfuerzos en el arranque de la temporada 2026, cuando buscará ser protagonista en la Liga BetPlay y aspira a ingresar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Para lograrlo, deberá superar primero a Atlético Nacional, su clásico rival, en una llave que definirá el avance en el segundo certamen continental más importante de la Conmebol.

Con miras a fortalecer la estructura institucional y deportiva, la directiva albiazul oficializó en noviembre de 2025 la llegada del argentino Ariel Michaloutsos como director deportivo. Bajo su gestión, se han concretado tanto fichajes como salidas, en una estrategia que apunta a renovar la plantilla y mejorar los resultados en el ámbito local e internacional.

Las bajas anunciadas de Millonarios

Edwin Shirra Mosquera sale de
Edwin Shirra Mosquera sale de la plantilla albiazul - crédito Millonarios FC

El club anunció a través de sus redes sociales dos movimientos que ya se venían anticipando: la salida de Edwin Shirra Mosquera y la transferencia de Nicolás Arévalo. Respecto al extremo chocoano, la institución explicó que la rescisión del contrato se dio por mutuo acuerdo, quedando seis meses pendientes de vínculo.

El jugador debía regresar a Atlanta United en los Estados Unidos al finalizar el semestre, aunque en días previos se filtró que Independiente Santa Fe abrió negociaciones formales para adquirir sus derechos, en una operación avalada por Pablo Repetto, nuevo entrenador del equipo Cardenal.

El técnico uruguayo expresó en diálogo con medios locales que “el semestre pasado no fue el mejor para él, pero lo conocemos, lo hemos evaluado y creemos en su potencial. No lo fichamos por lo que hizo últimamente, sino por lo que puede volver a demostrar”; con este cambio, Mosquera buscará una oportunidad de relanzar su carrera y ganarse un lugar en el once inicial de los leones.

La otra salida de Millonarios fue la de Nicolás Arévalo; cómo le fue en el azul

El bogotano tendrá su primera
El bogotano tendrá su primera experiencia en el fútbol de Ucrania - crédito Colprensa

Por otro lado, el mediocampista bogotano fue transferido al FC Metalist 1925 de la Liga de Ucrania. El club comunicó la noticia en su cuenta oficial de X, detallando que el futbolista tendrá su primera experiencia internacional. Aunque no se reveló el monto de la operación, el portal Transfermarkt estima su valor de mercado cerca a un millón de euros.

Durante su paso por el equipo azul, el nacido en la capital del país disputó 51 partidos oficiales, anotó un gol –precisamente frente a Junior de Barranquilla– y participó en competencias como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. El debut profesional del volante ocurrió el 18 de febrero de 2023, bajo la dirección técnica de Alberto Gamero, que le concedió un par de minutos en la victoria ante Jaguares en El Campín.

A pesar de los partidos jugados, su continuidad se vio en el limbo por una jugada polémica en la última fecha de los cuadrangulares del primer semestre de 2025, cuando estuvo involucrado en el gol de Hugo Rodallega para Santa Fe. Tras ese episodio, el nivel del mediocampista no logró estabilizarse en el segundo semestre, lo que llevó a la determinación de buscar nuevos horizontes para su carrera.

Temas Relacionados

MillonariosEdwin MosqueraNicolás ArévaloIndependiente Santa FeAtlético NacionalLiga BetPlayColombia-Deportes

Más Noticias

EN VIVO Junior vs. Santa Fe, minuto a minuto de la Superliga: Hugo Rodallega abrió el marcador para el rojo en el Metropolitano

El campeón del segundo semestre de la Liga BetPlay I-2025 recibe al ganador del primer semestre del campeonato del año pasado, abriendo la nueva temporada

EN VIVO Junior vs. Santa

James Rodríguez, reconocido como “el más creativo” con el que jugó un viejo conocido del colombiano en el AS Mónaco

Durante una dinámica de preguntas rápidas, Dimitar Berbatov reconoció el impacto del colombiano cuando ambos coincidieron en el equipo del Principado

James Rodríguez, reconocido como “el

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay hoy, 15 de enero

El torneo de primera división en Colombia iniciará el fin de semana del 16 de enero y contará con varios jugadores de proceso por selecciones sudamericanas y la selección Colombia

EN VIVO - Mercado de

Fenerbahce le daría un duro golpe a Jhon Jáder Durán: este es el delantero que buscaría en el mercado

El colombiano sigue sin convencer en el cuadro turco, que se movería para fichar a un jugador muy conocido en Europa, pensando en pelear la Superliga y la Europa League

Fenerbahce le daría un duro

Lesión de Richard Ríos: Benfica confirmó el tiempo que el colombiano estará fuera de las canchas

El mediocampista fue sustituido en el partido de la Taca de Portugal en el que las “Águilas” perdieron ante Porto

Lesión de Richard Ríos: Benfica
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay:

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay: por video de ‘Gabriela’ pidiéndole disculpas a la familia, Juan Carlos Pinzón lo calificó como una “desgracia”

Las preguntas que Lina Garrido le dejó al presidente Trump, antes de la reunión bilateral con su homólogo colombiano: “Dejará petrificado a Petrico”

Diez militares heridos tras ola de ataques con drones explosivos en Chocó: también se reportó hostigamiento en Cauca

Exmiembros del Clan del Golfo se están asesinando entre ellos: uno de los criminales habría ejecutado masacre en Amalfi, Antioquia

Menor que fue secuestrada en el Catatumbo denunció que las disidencias la obligaron a grabar mensaje de terror a otros niños

ENTRETENIMIENTO

La Solar Medellín 2026 confirmó

La Solar Medellín 2026 confirmó a Crudo Means Raw como su primer artista cabeza de cartel

Luis Alfonso le rindió emotivo homenaje a Yeison Jiménez en su casa: “Lo queremos como un hijuep...”

Murió Dogardisc, reconocido champetero y voz de la emblemática canción “El Viejo Zorro”

Yeison Jiménez encabeza el ranking de las canciones más sonadas hoy en Spotify Colombia

Luis Ángel “el Flaco” se quebró al cantar ‘Mi último deseo’, tema que interpretó varias veces con Yeison Jiménez

Deportes

EN VIVO Junior vs. Santa

EN VIVO Junior vs. Santa Fe, minuto a minuto de la Superliga: Hugo Rodallega abrió el marcador para el rojo en el Metropolitano

James Rodríguez, reconocido como “el más creativo” con el que jugó un viejo conocido del colombiano en el AS Mónaco

EN VIVO - Mercado de jugadores: fichajes, salidas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay hoy, 15 de enero

Fenerbahce le daría un duro golpe a Jhon Jáder Durán: este es el delantero que buscaría en el mercado

Lesión de Richard Ríos: Benfica confirmó el tiempo que el colombiano estará fuera de las canchas