Millonarios confirmó cambios en su plantilla antes del debut en la Liga BetPlay 2026

Millonarios concluyó su preparación de pretemporada con una exigente gira internacional, enfrentando a River Plate y Boca Juniors, dos de los equipos más importantes e históricos de Argentina y del mundo, pues han obtenido Copas Libertadores y Sudamericanas.

El conjunto bogotano compitió ante los riverplatenses en el estadio Gran Parque Central de Montevideo, donde cayó por la mínima diferencia, y luego igualó sin goles con los Xeneizes en La Bombonera, en Buenos Aires; estos encuentros sirvieron para probar el esquema táctico y el plan de juego que quiere el entrenador Hernán Torres.

El club capitalino enfoca ahora sus esfuerzos en el arranque de la temporada 2026, cuando buscará ser protagonista en la Liga BetPlay y aspira a ingresar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Para lograrlo, deberá superar primero a Atlético Nacional, su clásico rival, en una llave que definirá el avance en el segundo certamen continental más importante de la Conmebol.

Con miras a fortalecer la estructura institucional y deportiva, la directiva albiazul oficializó en noviembre de 2025 la llegada del argentino Ariel Michaloutsos como director deportivo. Bajo su gestión, se han concretado tanto fichajes como salidas, en una estrategia que apunta a renovar la plantilla y mejorar los resultados en el ámbito local e internacional.

Las bajas anunciadas de Millonarios

El club anunció a través de sus redes sociales dos movimientos que ya se venían anticipando: la salida de Edwin Shirra Mosquera y la transferencia de Nicolás Arévalo. Respecto al extremo chocoano, la institución explicó que la rescisión del contrato se dio por mutuo acuerdo, quedando seis meses pendientes de vínculo.

El jugador debía regresar a Atlanta United en los Estados Unidos al finalizar el semestre, aunque en días previos se filtró que Independiente Santa Fe abrió negociaciones formales para adquirir sus derechos, en una operación avalada por Pablo Repetto, nuevo entrenador del equipo Cardenal.

El técnico uruguayo expresó en diálogo con medios locales que “el semestre pasado no fue el mejor para él, pero lo conocemos, lo hemos evaluado y creemos en su potencial. No lo fichamos por lo que hizo últimamente, sino por lo que puede volver a demostrar”; con este cambio, Mosquera buscará una oportunidad de relanzar su carrera y ganarse un lugar en el once inicial de los leones.

La otra salida de Millonarios fue la de Nicolás Arévalo; cómo le fue en el azul

Por otro lado, el mediocampista bogotano fue transferido al FC Metalist 1925 de la Liga de Ucrania. El club comunicó la noticia en su cuenta oficial de X, detallando que el futbolista tendrá su primera experiencia internacional. Aunque no se reveló el monto de la operación, el portal Transfermarkt estima su valor de mercado cerca a un millón de euros.

Durante su paso por el equipo azul, el nacido en la capital del país disputó 51 partidos oficiales, anotó un gol –precisamente frente a Junior de Barranquilla– y participó en competencias como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. El debut profesional del volante ocurrió el 18 de febrero de 2023, bajo la dirección técnica de Alberto Gamero, que le concedió un par de minutos en la victoria ante Jaguares en El Campín.

A pesar de los partidos jugados, su continuidad se vio en el limbo por una jugada polémica en la última fecha de los cuadrangulares del primer semestre de 2025, cuando estuvo involucrado en el gol de Hugo Rodallega para Santa Fe. Tras ese episodio, el nivel del mediocampista no logró estabilizarse en el segundo semestre, lo que llevó a la determinación de buscar nuevos horizontes para su carrera.