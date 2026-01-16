Luis Fernando Muriel le trajo más problemas que soluciones al Junior: Alfredo Arias reveló el pésimo estado de la figura

Luis Fernando Muriel habría llegado del Orlando City en un pésimo estado y en Junior lo descartarían para jugar un tiempo - crédito @OrlandoCitySC/X

Luis Fernando Muriel llegó con mucha ilusión al Junior de Barranquilla, equipo que aprovechó que iba a salir de Orlando City y es hincha para enviarle una oferta y llegar a un acuerdo, siendo presentado el 15 de enero ante los aficionados en la ida de la Superliga frente a Santa Fe.

Sin embargo, el debut de Muriel con los tiburones demorará más de lo esperado, según lo revelado por el técnico Alfredo Arias, que pese a su deseo de que juegue lo antes posible, la realidad es que su estado físico no es el mejor y se someterá a un proceso estricto para recuperarse.

Por lo pronto, el club se alista para su debut en la Superliga contra el Deportes Tolima, en el último partido en el estadio Metropolitano antes de su remodelación, y después afrontar la vuelta de la Superliga con Santa Fe, empatando 1-1 en la ida y dejando todo para la revancha en El Campín.

“Muriel está sin competir”

Aunque los aficionados esperaban que el delantero tuviera minutos en el primer encuentro de la Superliga, en la que se extrañó porque el club no concretó la mayoría de sus opciones, la documentación para el fichaje demoró más de lo esperado y solo hasta el 14 de enero se logró.

Sumado a eso, el técnico Alfredo Arias reveló que Luis Fernando Muriel llegó con sobrepeso al Junior de Barranquilla, pues venía de varias semanas sin jugar con Orlando City y por eso será sometido a un plan físico para recuperar su condición y esté listo para el debut.

Luis Fernando Muriel ya viste los colores del Junior de Barranquilla para la temporada 2026 - crédito Junior FC

“Un jugador como Muriel me gustaría tenerlo para ayer, pero no llegaron los papeles todavia. Viene de una inactividad, le hicimos análisis y tiene exceso de peso, lógicamente porque está sin competir“, fueron las palabras del timonel uruguayo, durante una rueda de prensa en Barranquilla.

Arias dejó claro que no se desespera por tener a Muriel, sabe que necesita tiempo y confía en el resto de atacantes en la plantilla, como son Guillermo Paiva, Teófilo Gutiérrez y Carlos Bacca, este último volviendo después de un semestre en el que no fue inscrito por lesión.

El técnico Alfredo Arias quiere ganar su segundo título con Junior en la Superliga ante Santa Fe - crédito Junior FC

“Tenemos que cuidar que nuestra desesperación no nos lleve a cometer errores y lastimar a un jugador, lesionarlo. Paiva está suspendido para el inicio y mañana cuando lo vea entrenando vamos a definir cómo seguimos, además de si llegan los papeles. Depende más de lo reglamentario y su condición física que el deseo mío“, señaló.

“Deseando ya vivir ese debut”

Por su parte, Luis Fernando Muriel, en entrevista con El Heraldo, afirmó que está listo para afrontar el reto de vestir la camiseta de Junior, pese a que su condición física no es la mejor, pero dispuesto a entregar todo por el equipo, pues lo hinchas lo quieren ver el 18 de enero contra Tolima.

“Tengo pocos entrenamientos en las piernas, pero bien. Creo que las ganas y el deseo que tengo de jugar están por encima de todo eso, y seguramente que si me hacen correr 120 minutos dentro de esa cancha, lo voy a hacer. Deseando ya vivir ese debut, que llegue rápido”, dijo.

El delantero firmó contrato con los tiburones y fue presentado en sus redes sociales, esperando que sea la estrella del fútbol colombiano en 2026 - crédito Junior FC

Muriel también ha conversado mucho con Alfredo Arias: “Con el profe he hablado todo lo que va a ser el plan de ahora en adelante conmigo, lo que van a ser las próximas semana, los partidos, los entrenamientos. Dejando claro todo. Y nada, con sensaciones muy buenas después del primer entrenamiento y muy feliz por empezar esta nueva aventura. Es un sueño que estoy cumpliendo y espero que todo termine bien, como siempre lo he anhelado”.

Finalmente, el delantero dio su opinión sobre la ida de la Superliga: “La verdad, bien. Para ser el primer partido de la temporada creo que bastante bien. No es fácil, con tan pocos entrenamientos, con cargas físicas encima, jugar un partido como este, y más una final. Creo que el equipo se vio bastante bien. El resultado capaz no es el que la gente esperaba o el que el equipo salió a buscar, pero está todo abierto para irlo a buscar el próximo miércoles en Bogotá”.