Así fue el debut de Falcao García con Millonarios: hinchas de Boca lo silbaron en La Bombonera

Falcao García volvió a jugar al fútbol después de siete meses con Millonarios, enfrentando a Boca en La Bombonera - crédito Fotobaires

El partido de Millonarios y Boca Juniors no dejó muchas cosas para destacar, pues quedó empatado sin goles y ambos conjuntos levantaron la Copa Miguel Ángel Russo, como homenaje al fallecido entrenador, además de que fue el cierre de pretemporada para los embajadores.

Uno de los momentos más importantes fue el ingreso de Falcao García, delantero que volvió a jugar después de siete meses como agente libre, volvió al conjunto azul y esperando sumar más oportunidades en el primer semestre, ya que su objetivo es salir campeón antes del retiro.

De esta manera, el equipo de Hernán Torres vuelve a Bogotá para alistar el debut en la Liga BetPlay contra Bucaramanga, la verdadera prueba para la nueva plantilla, los siete refuerzos y un nuevo proyecto deportivo que promete grandes cosas, pero deberá demostrarlo en el campo de juego.

El debut de Falcao en La Bombonera

Durante la tarde del 14 de enero, el Ballet Azul disputó su primer partido en la historia en el estadio Alberto Armando, además de que era la cuarta ocasión que se veía las caras con los Xeneizes, todas en duelos amistosos, así que la obligación de un buen resultado era enorme.

Sumado a eso, todas las miradas estaban puestas en Falcao García, pues el delantero Hernán Torres decidió que entrara en la convocatoria y arrancó el compromiso en el banco de suplentes, junto a Leonardo Castro, mientras que Rodrigo Contreras tuvo sus primeros minutos en el club al lado de Julián Angulo.

Falcao peleando el balón ante Lautaro Di Lollo, en el amistoso de Millonarios y Boca Juniors - crédito Luis ROBAYO / AFP

Con el paso de los minutos, los embajadores sufrieron mucho porque no tenían peso ofensivo, los dos atacantes no se entendían y en el segundo tiempo se dieron los cambios en el planteamiento, para equilibrar el compromiso y una de la variantes fue la del Tigre.

Al momento en que Falcao entró por Rodrigo Contreras, los hinchas de Boca lo silbaron, producto de su pasado con River Plate, equipo en el que debutó como profesional en 2005 y jugó hasta 2009, siendo referente de la institución y en muchas ocasiones lo buscaron para que regresara.

El delantero no tuvo una buena presentación en el compromiso, producto de la para de siete meses y la falta de pretemporada, pero se espera que, con el paso de los días, mejore su nivel y sea clave para la Liga BetPlay, en la que no jugará los primeros cuatro partidos por suspensión.

De Amores fue el héroe

Aparte del ingreso del “Tigre”, a sus 39 años, también se dieron otros hechos destacados en el compromiso en La Bombonera, que además sirvió para que los argentinos probaran jugadores y miraran alternativas en la plantilla, de cara al inicio del Torneo Apertura y la Copa Libertadores.

Sobre el final del compromiso, Guillermo de Amores fue figura de Millonarios, pues atajó un penal en el último minuto y fue el responsable de que el compromiso terminara sin goles, además de que es un espaldarazo para el guardameta uruguayo por su mala campaña de 2025.

A los 88 minutos, Jorge Arias le cometió falta a Exequiel Zeballos, que se encargó de cobrar el penalti y el arquero Charrúa, analizando bien el cobro, voló al palo izquierdo y controló el balón con sus manos, salvando a los embajadores y llevándose los aplausos de sus compañeros.

De Amores venía de atajar seis partidos con Millonarios en el segundo semestre de 2025, cuando le marcaron 11 goles y solo en una ocasión mantuvo su portería en cero, sufrió una lesión y perdió el puesto con Diego Novoa, pero le dieron una segunda oportunidad para 2026 y parece que la está aprovechando.