Colombia

La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente ya tendría cerca de un millón de firmas, señaló vocero de la propuesta

La iniciativa ciudadana, que necesita más de 2 millones de apoyos para que sea una realidad, cuenta con el respaldo del presidente Gustavo Petro y parte de su gabinete ministerial

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Convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente
El comité deberá sumar más de dos millones de firmas - crédito Colprensa

El proceso hacia una Asamblea Nacional Constituyente impulsado por sectores afines al Gobierno colombiano ha alcanzado cerca de un millón de firmas.

Así lo notificó Javier García Felizzola, miembro del comité promotor que, en declaraciones a Semana, especificó que la convocatoria ya tendría la mitad de los apoyos ciudadanos requeridos legalmente en el país, que son más de dos millones de rúbricas, respectivamente.

La propuesta ha tenido gran acogida por parte del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro y su gabinete ministerial.

Gustavo Petro y su ministro de Hacienda, Germán Ávila, firmaron para la convocatoria de una constituyente - crédito Ovidio González/Presidencia
Gustavo Petro y su ministro de Hacienda, Germán Ávila, firmaron para la convocatoria de una constituyente - crédito Ovidio González/Presidencia

De hecho, en el consejo de ministros desarrollado el 24 de febrero en Cartagena, el mandatario nacional junto a sus ministros —entre ellos Nhora Mondragón Ortiz (Departamento Administrativo de la Presidencia), José Raúl Moreno (jefe de despacho), Edwin Palma (ministro de Minas), Daniel Rojas (Educación), Helga María Rivas (Vivienda), Yannai Kadamani (Culturas), Diana Morales (Comercio) y Germán Ávila (Hacienda)— firmaron la solicitud.

Adicionalmente, el vocero del comité promotor publicó una fotografía en sus redes sociales en donde se observa el respaldo a la iniciativa ciudadana por parte del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, también firmó la iniciativa de Constituyente - crédito Javier García Felizzola/Facebook
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, también firmó la iniciativa de Constituyente - crédito Javier García Felizzola/Facebook

Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, se reunió con el comité para manifestar el apoyo de la actual administración.

En dicho encuentro, según reveló García Felizzola en una publicación de Facebook, se abordaron temas como la ratificación del respaldo del Ejecutivo a la propuesta, así como la notificación de una movilización en apoyo al proceso ciudadano que se realizará el viernes 1 de mayo de 2026, que conmemora el día internacional del Trabajo.

El encuentro estuvo liderado por el ministro del Trabajo Antonio Sanguino - crédito Javier García Felizzola/Facebook
El encuentro estuvo liderado por el ministro del Trabajo Antonio Sanguino - crédito Javier García Felizzola/Facebook

“Se confirma el apoyo de los movimientos políticos y el gobierno nacional; lo cual se constituye en un parte de Victoria para el cambio de Colombia...que tanto anhelan los sectores populares”, manifestó el representante de la iniciativa ciudadana.

Al mismo tiempo, actividades de coordinación con brigadas de recolección de apoyos avanzaron en Antioquia y otros departamentos, con la participación de la senadora Isabel Cristina Zuleta.

Esta decisión se produce en el contexto de un aparente “bloqueo institucional” que, según Petro, ha dificultado la aplicación de sus reformas sociales, y coincide con la organización de varios eventos electorales clave en el país.

La propuesta también fue apoyada por la senadora Isabel Zuleta - crédito Javier García Felizzola/Facebook
La propuesta también fue apoyada por la senadora Isabel Zuleta - crédito Javier García Felizzola/Facebook

Iván Cepeda no respaldará la Asamblea Nacional Constituyente

Mientras que el Gobierno nacional reafirma su compromiso con la iniciativa, la campaña electoral del Pacto Histórico ha mostrado un distanciamiento estratégico hacia la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente.

De hecho, el propio candidato presidencial de la colectividad oficialista Iván Cepeda dejó en claro que priorizará un “acuerdo nacional” antes que impulsar la propuesta ciudadana.

El senador, en entrevista con el programa El Reporte Coronell que dirige el periodista colombiano Daniel Coronell, señaló que el diálogo entre diversos sectores será el mecanismo central de su política para afrontar desafíos como el narcotráfico, la corrupción y la transición energética, destacando que las reformas estructurales deben ser precedidas por consensos amplios.

No es una prioridad una Asamblea Nacional Constituyente (…) lo que debe ocurrir en el país es un acuerdo nacional sobre temas que son de carácter estratégico”, afirmó el candidato del Pacto Histórico.

El candidato presidencial aseguró que, antes de una Asamblea Constituyente, impulsaría un 'acuerdo nacional' - crédito Nathalia Angarita/Reuters
El candidato presidencial aseguró que, antes de una Asamblea Constituyente, impulsaría un 'acuerdo nacional' - crédito Nathalia Angarita/Reuters

A su vez, Cepeda enfatizó que, para el periodo legislativo de 2026 a 2030, la bancada del Pacto Histórico contará con 66 congresistas en el Congreso de la República, cifra que constituye la más numerosa de la historia del movimiento y que será estratégica para impulsar la agenda de reformas.

“Yo creo que lo que debe ocurrir en el país es un diálogo y un acuerdo nacional sobre temas que son de carácter estratégico. Hemos tocado aquí en esta conversación al menos dos o tres de ellos: el problema de la corrupción, el problema de la transición energética, pero podríamos sumar a ellos el problema del narcotráfico, el problema de cómo hacemos para transformar los territorios”, complementó.

Para el candidato, que se encuentra liderando las encuestas, la única justificación para promover una asamblea constituyente surgiría de un consenso posterior. “Si como parte de esa concertación surge un consenso o por lo menos un mínimo acuerdo de que la forma de implementar eso a lo que lleguemos como consenso nacional es una Asamblea Constituyente, perfecto, pero no al contrario”, puntualizó.

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