Colombia

Sindicato de trabajadores de Ecopetrol reveló sus condiciones para evitar una huelga en las próximas semanas: pidieron hasta camionetas 4x4

En un documento de 150 páginas, la Unión Sindical Obrera pidió el aumento del 20% sobre la base salarial, además de mayores beneficios para familiares y una millonaria donación para fortalecer el movimiento sindical

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- crédito Usoaracua/Sitio web - Presidencia
El sindicato USO exige a Ecopetrol un incremento salarial del 20% en 2026 y aumentos anuales ligados a la inflación - crédito Usoaracua/Sitio web - Presidencia

Pese a que la Unión Sindical Obrera (USO) anunció un levantamiento de la amenaza de huega por parte de los trabajadores de la petrolera más grande del país, Ecopetrol, tras la salida temporal de Ricardo Roa, en la mañana del domingo 19 de abril se conoció el nuevo pliego de condiciones que exige el sindicato para evitar un cese de actividades.

La propuesta llega tras la decisión de finalizar de manera anticipada la convención colectiva anterior, hecho que sorprendió por acortar su vigencia original, que debía extenderse hasta finales de 2026.

Entre los puntos centrales, la USO planteó un aumento salarial del 20% sobre el salario básico para 2026, seguido de incrementos anuales ligados a la inflación, un extra del 10% por productividad y la diferencia positiva entre el salario mínimo y la inflación. Además, el sindicato exigió un reajuste adicional del 5% en los rangos salariales, aplicable una vez consolidado el primer aumento.

El pliego incluye también una serie de exigencias materiales y de protección para sus afiliados. Por ejemplo, la organización solicitó la entrega de siete camionetas 4x4 nuevas y financiamiento total para la construcción y mantenimiento de varias sedes sindicales.

Entre las exigencias sindicales a Ecopetrol se incluyen la entrega de siete camionetas y financiamiento para sedes de la organización - crédito USO
Miembros de una organización social posan frente a banners promocionando la negociación de la Convención Colectiva de Trabajo 2026, buscando acuerdos sostenibles para los trabajadores del país. (USO)

A esto se suma la petición de un “auxilio de seguridad” trimestral, que oscila entre 212,4 millones de pesos para la junta directiva y montos superiores a los 10 millones para otros comités, argumentando una grave situación de orden público.

El sindicato también reclamó una partida única de 4.500 millones de pesos para 2026, monto que Ecopetrol debería indexar con la inflación a partir del siguiente año. Así mismo, las peticiones contemplan apoyos directos a la familia del trabajador, como el reembolso total de cursos de informática e idiomas para los hijos, sin importar el nivel educativo, y créditos de hasta 100 salarios mínimos para proyectos de energías alternativas en las viviendas de los empleados.

Cambios en la jornada laboral y recargos

En el documento de más de 150 páginas, la USO busca modificar la estructura de la jornada laboral, proponiendo una reducción a 39 horas semanales para el personal administrativo y a 42 horas para quienes trabajan por turnos.

En cuanto a los recargos, la petición establece que el trabajo nocturno, comprendido entre las 6:00 p. m. a las 6:00 a. m., reciba un pago adicional del 50% sobre la tarifa diurna.

La USO considera que la presencia de Ricardo Roa en Ecopetrol afecta a la empresa - crédito USO/Reuters
La USO había levantado las amenazas de huega con la salida de Ricardo Roa de Ecopetrol - crédito USO/Reuters

La propuesta también abarca la entrega de viáticos internacionales de entre 400 y 500 dólares diarios para comisiones en el exterior, subsidios mensuales de combustible para vehículos particulares y una prima de instalación equivalente a 70 días de salario para quienes sean trasladados de municipio, consolidando así una serie de beneficios económicos complementarios.

Un apartado del pliego es la solicitud de estabilidad laboral para los empleados contratados hace 16 meses, quienes, según la exigencia, solo podrían ser despedidos por “justa causa legal, debidamente comprobada”. Además, el sindicato busca que se condonen todas las deudas con la empresa para trabajadores que acumulen más de 180 días de incapacidad y estén en proceso de evaluación de pérdida de capacidad laboral.

Los representantes sindicales también aspiran a ganar un papel directo en la administración de la compañía. Entre sus propuestas, figura la potestad de presentar candidatos para la junta directiva y la presencia de un delegado sindical en el comité directivo cuando lo consideren necesario.

El presidente de la USO, Martín Ravelo defiende la producción nacional de hidrocarburos y prioriza el mantenimiento de Ecopetrol como patrimonio público y generador de empleo en Colombia - crédito @MartinRaveloR/X
La propuesta contempla una reducción de la jornada laboral a 39 horas para personal administrativo y a 42 horas para trabajadores por turnos - crédito @MartinRaveloR/X

El documento presentado por la USO incluye la exigencia de contratar 1.000 nuevos trabajadores para la nómina directa de Ecopetrol. Además, solicita recursos por 12.500 millones de pesos para remodelar clubes sociales y 3.500 millones adicionales para la creación de un centro de memoria histórica del sector petrolero.

De acuerdo con lo planteado, todos estos beneficios tendrían una vigencia de tres años, de 2026 a 2028, y su cumplimiento sería condición indispensable para evitar una huelga en la principal empresa petrolera del país.

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