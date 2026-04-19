Colombia

Extraña muerte de una mujer tras ser impactada por una llanta en Ciudad Bolívar: todo quedó en video

Las grabaciones de cámaras de seguridad revelaron que el objeto cayó desde una posición elevada mientras la víctima se encontraba en la calle. Las investigaciones sobre la causa del incidente continúan bajo dirección de las autoridades

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Las imágenes muestran que la víctima recibió el impacto de la llanta mientras se detenía a abrir una sombrilla - crédito @PasaenBogota/X

El viernes 17 de abril, una mujer perdió la vida tras recibir el impacto de una llanta en el barrio Perdomo, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar.

El hecho ocurrió en plena vía pública y generó consternación entre los habitantes de la zona. Las cámaras de seguridad registraron que el incidente sucedió a las 11:40 a. m., cuando la víctima se encontraba en la calle.

Según las imágenes, la mujer detuvo su camino para abrir una sombrilla, momento en que fue golpeada con violencia por una llanta que bajó rodando desde la parte alta del barrio.

El golpe provocó lesiones graves que requirieron la intervención inmediata de los equipos de salud. La mujer fue trasladada de urgencia a un hospital, donde finalmente falleció debido a la gravedad de las heridas.

Una mujer murió en Ciudad Bolívar tras ser golpeada por una llanta arrojada desde una zona más alta - crédito Visuales IA/Captura video
Una mujer murió en Ciudad Bolívar tras ser golpeada por una llanta arrojada desde una zona más alta - crédito Visuales IA/Captura video

Las autoridades locales han iniciado una investigación para esclarecer cómo se originó el suceso. Por el momento, se estima que la llanta habría sido lanzada desde un sector elevado del barrio, aunque no se han confirmado más detalles sobre los responsables ni las circunstancias exactas del hecho.

El caso ha causado preocupación entre los residentes, quienes esperan que las pesquisas permitan determinar si se trató de un acto intencional o de un accidente.

La comunidad de Ciudad Bolívar permanece atenta al avance de la investigación y exige respuestas claras sobre lo ocurrido.

“Cuando a uno le toca le toca, que mierda morirse así”; “Destino final. Literal. Matarla una jodida llanta”; “¿Cómo te va matar una llanta?“; ”El impacto del neumático hizo que ella se golpeara la cabeza (?)“; ”1000 maneras de morir"; “Cuando a uno le toca”; “Ni aunque te quites...”; “Dios santo”: fueron algunos de los comentarios en las redes sociales.

La gravedad de las heridas obligó al traslado inmediato de la mujer a un hospital, donde falleció poco después - crédito Captura video
La gravedad de las heridas obligó al traslado inmediato de la mujer a un hospital, donde falleció poco después - crédito Captura video

Motociclista quedó debajo de la llanta de un vehículo de carga al sur de Bogotá

Las consecuencias del accidente ocurrido la tarde del domingo en Kennedy, Bogotá, dejaron el saldo más grave posible: un motociclista perdió la vida de forma inmediata tras quedar atrapado bajo las ruedas de un camión.

El hecho tuvo lugar sobre la avenida Boyacá con calle 39B Sur, en dirección norte-sur, y provocó el cierre parcial de la vía, lo que derivó en una marcada congestión vehicular.

El incidente involucró a tres vehículos: un camión, un bus del Sitp y una motocicleta. De acuerdo con el reporte oficial emitido por la cuenta de X de Bogotá Tránsito, el accidente se registró a las 4:17 p. m.

Las autoridades debieron restringir el paso por el carril lento para permitir el desarrollo de las labores investigativas en el sitio, lo que generó molestia e inquietud entre los conductores y peatones que circulaban por la zona.

Quienes transitaban por el sector aprovecharon la situación para capturar imágenes y videos del lugar, documentos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales. El impacto visual de las escenas provocó alarma entre los residentes y usuarios habituales de la vía, especialmente porque, como advierten varios habitantes, no es la primera vez que ocurre un siniestro de estas características en ese punto.

Curiosos acudieron al lugar mientras las autoridades adelantaban el levantamiento del cuerpo - crédito Pasa en Bogotá / X

La información oficial de las unidades de tránsito aclara que el motociclista murió en el acto, producto de quedar debajo de una de las llantas traseras del camión que participó en el accidente.

El equipo de criminalística realizó el levantamiento del cuerpo en el sitio, mientras la movilidad continuaba restringida para no interferir con las diligencias.

Este hecho pone nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de los motociclistas y la peligrosidad que representa la interacción entre distintos tipos de vehículos en arterias principales de la ciudad. Las autoridades reiteran la importancia de extremar las precauciones al conducir por corredores viales de alto flujo, sobre todo en puntos donde ya se han registrado incidentes similares en el pasado.

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