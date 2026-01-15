Así es la camiseta titular de Junior para la temporada 2026: diseño, colores y fecha de venta a los hinchas

El rojo y blanco se mantendrán en la camiseta para esta temporada - crédito Jairo Cassiani / Colprensa

Junior de Barranquilla disputará en la noche del jueves 15 de enero su primer encuentro oficial de la temporada 2026 frente a Independiente Santa Fe, en el partido de ida de la Superliga BetPlay Dimayor. El estadio Metropolitano será el escenario donde el equipo buscará comenzar el año sumando ante su público.

El club ya confirmó la nómina que afrontará los torneos nacionales como la Superliga, la Liga y la Copa BetPlay. Sin embargo, el objetivo internacional pasa por avanzar en la fase de grupos de la Copa Libertadores, reto para la plantilla y el cuerpo técnico de Alfredo Arias.

En las últimas horas, la marca Adidas, encargada de la indumentaria del equipo desde hace varias temporadas, presentó oficialmente la nueva camiseta que los jugadores vestirán durante los compromisos de 2026.

A través de la cuenta oficial de Instagram, se publicó una galería de imágenes en la que aparecen modelos y futbolistas como Jermein Peña, Deiber Caicedo y el arquero uruguayo Mauro Silvera luciendo la prenda, que estará disponible para la afición a partir del viernes 16 de enero; el diseño mantiene los colores tradicionales blanco y rojo, símbolos históricos del club.

El patrocinador oficial del Tiburón presentó la nueva prenda que llevarán los jugadores - crédito @adidasco / Instagram

El mensaje publicado por la marca alemana acompañando la presentación fue “El orgullo Tiburón. Un diseño que honra la historia rojiblanca y el presente del campeón”. La publicación generó cerca de 28 mil reacciones y varios comentarios entre los seguidores del equipo.

Hasta el momento, la institución barranquillera no ha confirmado en sus canales oficiales si la nueva camiseta será utilizada en el debut ante Santa Fe, aunque se espera que los jugadores salten al campo con el nuevo uniforme en la apertura de la temporada.

En la previa del compromiso, Junior también fue noticia por la oficialización de un refuerzo de peso. El miércoles 14 de enero se anunció la llegada del delantero esperado por la afición, Luis Fernando Muriel, luego de que se completara la documentación necesaria con su anterior club en Estados Unidos, Orlando City, y superar los exámenes médicos requeridos.

Esta fue la imagen con la que le dieron la bienvenida a Luis Fernando Muriel en el Junior - crédito Junior FC

La incorporación de Muriel representa una apuesta significativa del conjunto atlántico para fortalecer la ofensiva en todas las competiciones, donde estará el atacante Guillermo Paiva.

El plantel campeón que logró el título frente a Deportes Tolima en diciembre de 2025 se mantiene en gran medida bajo la dirección del charrúa Arias. Entre los nombres que continuarán en la institución figuran el volante ofensivo Yimmi Chará y el atacante Teófilo Gutiérrez, que seguirán defendiendo la camiseta, por lo menos, durante el primer semestre del año y serán parte de la búsqueda de nuevos objetivos deportivos.

Se confirmó la continuidad de Yimmy Chará y Teófilo Gutiérrez - crédito @JuniorClubSA / X

Los refuerzos de Junior para la temporada 2026

El equipo dirigido por su actual entrenador sumó incorporaciones en varias posiciones clave del esquema táctico. Los jugadores que llegaron en el actual mercado de pases son:

Luis Fernando Muriel

Jean Carlos Pestaña

Jannenson Sarmiento

Juan David Ríos

Kevin Pérez

Además, han circulado versiones sobre el posible fichaje de Cristian Barrios, actual jugador de América de Cali, que podría sumarse como la última incorporación que cierre el ciclo de movimientos en el plantel. De concretarse su llegada, buscará un lugar en el esquema titular del estratega uruguayo.

En cuanto a las salidas, la transferencia más relevante fue la de José Enamorado al club brasileño Gremio, operación que se cerró por una cifra cercana a los tres millones de dólares. El monto será distribuido entre Junior y Real Cartagena, entidades que compartían los derechos deportivos del futbolista. Cabe señalar que el equipo cartagenero fue donde debutó como profesional, por lo que conservaba un porcentaje de los beneficios económicos de su transferencia.