Óscar Cortés vuelve al fútbol sudamericano: el tiempo que estará y el valor que pagará su nuevo equipo

El atacante tuvo su paso por Europa, donde jugó en Francia, Escocia y España, ahora buscará ganarse un puesto en el once titular de su nuevo equipo

Óscar Cortés llegó a Rangers
Óscar Cortés llegó a Rangers en préstamo desde el Lens de Francia en enero de 2024 - crédito Rangers FC

Óscar Cortés, delantero de 22 años, suma un nuevo capítulo en su carrera futbolística tras ser oficializado como refuerzo de Huracán de Argentina para la temporada 2026. El club hizo el anuncio en la tarde del martes 13 de enero a través de sus redes sociales y detalló los términos del acuerdo con Rangers de Escocia, su equipo de origen.

La noticia marca un giro importante para el atacante nacido en Tumaco, que busca consolidarse en el fútbol sudamericano luego de un paso irregular por Europa donde no pudo demostrar sus habilidades futbolísticas.

Esta será su primera experiencia
Esta será su primera experiencia en el fútbol de Argentina - crédito @CAHuracan / X

“El delantero colombiano de 22 años proveniente del Rangers de Escocia firmó un préstamo por un año, con un cargo de 80.000 dólares”, fue el trino en X manifestando las cifras y el tiempo que estará en Argentina.

Huracán, dirigido por Diego Martínez, informó que Cortés llega en condición de préstamo por un año, con un cargo de 80.000 dólares. Además, el contrato incluye tres opciones de compra semestrales: 1.800.000, 2.000.000 y 2.200.000 dólares por el 50% de los derechos deportivos del jugador.

Estas cifras reflejan la apuesta del club argentino por el colombiano, quien tendrá la oportunidad de demostrar su nivel y convencer a la dirigencia para ejecutar alguna de las opciones de compra fijadas en el acuerdo.

El atacante inició su carrera profesional en Millonarios, equipo en el que fue protagonista en la conquista del título de la Liga BetPlay 2023-I frente a Atlético Nacional. Su rendimiento con el equipo Embajador llamó la atención en el fútbol internacional y despertó el interés del Lens de Francia, que lo sumó inicialmente a su categoría juvenil.

Aunque el colombiano mostró destellos de su talento, solo alcanzó a disputar diez partidos entre el equipo juvenil y el plantel profesional durante esa temporada en Francia, donde convirtió cuatro goles.

El atacante solamente logró anotar
El atacante solamente logró anotar en cuatro oportunidades - Pascal Rossignol / Reuters

En 2024, Rangers de Escocia adquirió los derechos deportivos del colombiano, con la expectativa de que el extremo pudiera consolidarse en el fútbol europeo. Sin embargo, el exjugador de Millonarios no logró continuidad ni regularidad en el equipo de Glasgow.

Por esa razón, la directiva optó por cederlo en préstamo al Sporting de Gijón, equipo de la segunda división de España, en busca de minutos y rodaje. Durante su paso por el club, participó en ocho partidos oficiales, pero no logró marcar goles ni afianzarse como titular.

Ante la falta de oportunidades en Gijón y el interés de Huracán, Rangers decidió interrumpir el préstamo en España para facilitar el arribo del deportista al fútbol argentino. El conjunto escocés emitió un comunicado oficializando la operación.

Óscar Cortés sale en condición
Óscar Cortés sale en condición de préstamo a Huracán; llega proveniente de Rangers - crédito @RangersFC/ X

Hoy podemos confirmar que Óscar Cortés ha sido recuperado de su préstamo con el Sporting de Gijón y ahora se unirá al club argentino Huracán en calidad de préstamo para su temporada 2026 con una opción de compra. Todos en Rangers le deseamos lo mejor a él para el año que viene”, finalizó el mensaje.

El objetivo de este movimiento es que el cafetero recupere el nivel que lo llevó a Europa y vuelva a ser protagonista. Según el portal Transfermarkt, el valor de mercado del atacante colombiano ronda los 2 millones de euros, una cifra que Huracán podría igualar si decide ejercer alguna de las opciones de compra.

El Globo tiene la mira puesta en mejorar sus resultados en la liga local y en pelear por un cupo a torneos internacionales, luego de quedar fuera de la Copa Libertadores y la Sudamericana para la edición 2026. La llegada de Cortés responde a la necesidad de sumar variantes en el ataque y encontrar soluciones ofensivas que permitan al club alcanzar sus objetivos deportivos.

