América de Cali prendió las alarmas previo al inicio de la Liga BetPlay: tres lesionados ante Once Caldas

El equipo rojo tuvo problemas con la plantilla en el duelo amistoso en el estadio Pascual Guerrero, pues las molestias físicas afectaron a dos jugadores y otro ni siquiera inició el encuentro

América de Cali jugó su
América de Cali jugó su último duelo amistoso previo al inicio de la Liga BetPlay, aunque con bajas por lesión

Los conjuntos de la Liga BetPlay entraron en la etapa final de la pretemporada, afinando las plantillas, buscando refuerzos y jugando partidos preparatorios de alto nivel, para ultimar detalles en las nóminas para el inicio de la campaña, pues todos le apuntan a salir campeón.

En el caso del América de Cali, perdió tres hombres por lesión en el amistoso frente a Once Caldas, como parte de la Serie Colombia y prendió las alarmas en el cuerpo técnico, porque tienen juego el sábado 17 de enero contra Internacional de Bogotá en el Pascual Guerrero.

Por lo pronto, la escuadra escarlata termina su preparación y quiere salir campeón en el primer semestre, en especial por los refuerzos para el campeonato, uno de ellos proviene de Brasil y es un volante que tuvo paso por Atlético Nacional y Millonarios lo buscó en 2025.

Lesionados en el América

América de Cali enfrentó un contratiempo durante el partido amistoso ante Once Caldas en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, obligado a realizar tres sustituciones por molestias físicas en los primeros 20 minutos de juego. Esta situación genera preocupación entre los seguidores y el cuerpo técnico de cara al inminente inicio de la temporada, programado para el sábado 17 de enero.

El equipo debió ajustar su esquema cuando el delantero venezolano Jhon Murillo fue retirado de la titularidad antes del inicio tras una molestia física sufrida durante el calentamiento. El extremo, que recién se había recuperado de una lesión que lo marginó del cierre de la temporada pasada, fue reemplazado por Jhon Tilman Palacios.

Jan Lucumí, uno de los
Jan Lucumí, uno de los jugadores lesionados con América en el amistoso frente a Once Caldas

Pocos minutos después del inicio, el técnico David González tuvo que sustituir a Jan Lucumí y a Dylan Borrero, ambos delanteros, debido a molestias físicas y en el primer tiempo, lo que llamó la atención porque fueron acciones poco violentas y producto del choque normal. Las tres bajas prematuras afectaron la zona ofensiva del conjunto escarlata.

Esta seguidilla de lesiones revive los antecedentes del club en la última campaña, cuando situaciones similares, como la de Rodrigo Holgado, generaron alerta por la fragilidad física en el ataque. La cercanía del debut oficial incrementa la incertidumbre sobre la disponibilidad de los jugadores clave para el torneo.

América de Cali y Once
América de Cali y Once Caldas jugaron amistoso previo al inicio de la Liga BetPlay en el Pascual Guerrero

El entorno del América de Cali, incluidos hinchas y directiva, se mantiene atento a conocer un diagnóstico oficial sobre el estado de Murillo, Lucumí y Borrero. Hasta ahora, no se han publicado detalles sobre la gravedad ni los plazos de recuperación, según detalló Deportes RCN.

Nuevo fichaje del rojo

Yeison Guzmán se suma como el sexto refuerzo de América para la temporada 2026. Con 27 años, el mediapunta llegará procedente de Fortaleza de Brasil tras disputar 5 partidos en ese club, y buscará aportar su experiencia en el equipo que compite también en la Copa Sudamericana.

El internacional colombiano acumula 310 partidos, 70 goles y 43 asistencias en su carrera, habiendo pasado por Envigado, Nacional, Tolima, Torpedo Moscú y Fortaleza de Brasil antes de recalar en el conjunto caleño.

Yeison Guzmán llega procedente del
Yeison Guzmán llega procedente del fútbol brasileño, en el Fortaleza

En el plantel de América, Guzmán se une a otros refuerzos confirmados: Dany Rosero, Darwin Machís, Carlos Sierra, Jean Fernandes y Marlon Torres, en el objetivo de luchar tanto por el título local como por avanzar a la fase de grupos de la Sudamericana, donde deberán enfrentar a Bucaramanga.

La oficialización del fichaje incluyó un mensaje del club en sus redes sociales, con la frase “¡La varita ya eligió a su dueño!“, abriendo la campaña de bienvenida al nuevo 10 del equipo esta temporada y que esperan sea la estrella que brilló con Tolima hasta 2024.

El perfil futbolístico del volante destaca por su despliegue a lo largo del campo, especialmente en el sector izquierdo, donde incide de manera significativa sin desempeñarse como extremo. Tras su último paso por el fútbol colombiano, en el que fue subcampeón con Tolima, buscará revancha en su regreso.

