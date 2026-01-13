La selección Colombia conoció el tiempo de recuperación de dos de los jugadores lesionados que serían convocados contra Francia y Croacia

Jhon Lucumí con el Bologna y Juan Camilo Hernández con Real Betis tendrán que recuperarse de algunas lesiones - crédito Reuters y Real Betis

La selección Colombia enfrenta un escenario de incertidumbre por las lesiones de dos de sus principales figuras en Europa, cuando apenas restan semanas para la doble fecha FIFA de marzo de cara al Mundial del 2026.

El defensor Jhon Lucumí y el delantero Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández se encuentran fuera de competencia por lesiones musculares, aunque los partes médicos prevén que ambos estarán en condiciones de retomar la actividad antes de los compromisos internacionales.

En el caso de Jhon Lucumí, la alarma se encendió durante el encuentro entre Bologna y Como en la jornada 20 de la Serie A de Italia. El defensor vallecaucano debió abandonar la cancha a los 26 minutos tras evidenciar molestias musculares, hecho que inquietó al cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo.

Mensajes del Bologna y los hinchas a Jhon Lucumí tras su lesión - crédito Instagram

El club italiano publicó el informe médico confirmando que se trata de “una leve distensión en el isquiotibial derecho, con un tiempo de recuperación previsto de tres a cuatro semanas”, según comunicó Bologna a través de un comunicado recogido por Claro Sports. En ese mensaje, el club envió ánimos a su jugador: “Mucho ánimo y una pronta recuperación”.

Las proyecciones de la institución señalan que Lucumí se perderá entre seis y siete partidos con el conjunto boloñés, que se mantiene en la lucha por acceder a las competiciones internacionales en la próxima temporada. La evolución del defensor podría permitirle regresar para el duelo por Serie A ante Parma el 8 de febrero, aunque su retorno quedará supeditado a su recuperación completa.

Simultáneamente, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, delantero del Betis, sufrió una lesión muscular durante el empate 1-1 con Real Oviedo en la jornada 19 de la liga española. Según confirmó el técnico Manuel Pellegrini y reportó la prensa española, el atacante oriundo de Pereira permanecerá alejado de las canchas de tres a cuatro semanas.

El periodista Gonzalo Tortosa, de El Chiringuito, precisó que esta ausencia lo marginará de al menos cinco encuentros oficiales, incluyendo la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey ante Elche, el partido de liga ante Villarreal el 17 de enero, además de los duelos de Europa League ante PAOK y Feyenoord, y el enfrentamiento ante Alavés.

Juan Camilo Hernández venía siendo titular en el frente de ataque del Real Betis - crédito Real Betis

El retorno de Hernández se proyecta para el primero de febrero contra Valencia en el estadio Benito Villamarín, un periodo en el que el Betis busca consolidarse en los puestos europeos. Antes de la lesión, el atacante se había destacado como titular indiscutido y pieza clave del equipo, liderando el ataque con asociaciones y remates al arco que lo posicionaron como uno de los jugadores más incisivos de la plantilla.

Las lesiones de ambos futbolistas no solo afectan a sus respectivos clubes en la recta decisiva de la temporada europea. Su recuperación resulta prioritaria para la Selección Colombia, que afrontará partidos amistosos frente a Croacia y Francia en territorio estadounidense durante la próxima ventana FIFA de marzo.

De acuerdo con la información divulgada por Bologna y la prensa española, no existen riesgos de que Lucumí ni Hernández queden descartados para la convocatoria del seleccionador argentino Néstor Lorenzo en marzo, siempre y cuando sus evoluciones clínicas sean favorables.

Hora y fecha de los partidos de la selección Colombia contra Croacia y Francia

La selección Colombia jugará por séptima vez la Copa Mundial de la FIFA - crédito FCF

La selección Colombia afrontará dos enfrentamientos de alto nivel como parte de su ruta de preparación para la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Estos amistosos ante Francia y Croacia, que se disputarán durante la ventana FIFA de marzo, representan la última prueba antes de la convocatoria definitiva para el torneo. Además, el sorteo ya definió los grupos, de manera que Colombia integrará el Grupo K junto a Portugal, Repechaje 1 y Uzbekistán.

La selección nacional abrirá la serie de amistosos contra Croacia el jueves 26 de marzo, también en territorio estadounidense. Este duelo se jugará en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, recinto con capacidad para 65.000 personas. El balón rodará a partir de las 7:30 p. m. (hora colombiana).

El último contacto competitivo de la Tricolor en la fecha FIFA de marzo será contra Francia, equipo que cayó en la final de Qatar 2022 y cuenta con una plantilla entre las más competitivas del mundo. Este compromiso está programado para el domingo 29 de marzo, a las 3:00 p. m. (hora colombiana), en el estadio Northwest, en Landover, Maryland.