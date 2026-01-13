Deportes

Dirigente de San Lorenzo lanzó fuerte comentario en contra de Jhohan Romaña, que presiona para salir a River Plate: “Es un mal tipo”

El defensor central colombiano, que ha sido bloqueado en ocasiones por Néstor Lorenzo para llamarlo a la selección Colombia, jugó 36 partidos en 2025, con destacado rendimiento

El defensor central Jhohan Romaña
El defensor central Jhohan Romaña llegó a San Lorenzo tras jugar 35 partidos con Austin FC de la MLS en Estados Unidos - crédito Prensa San Lorenzo

El traspaso de Jhohan Romaña se ha convertido en uno de los focos más intensos del presente mercado de pases, marcado no solo por las negociaciones abiertas entre San Lorenzo y River Plate, sino también por una fuerte controversia interna.

Mientras el club azulgrana intenta capitalizar al máximo el valor del defensor colombiano de 27 años, la tensión crece a raíz de las declaraciones de dirigentes y la reacción directa del propio jugador ante lo que percibe como una campaña en su contra.

Durante una reciente reunión de la Comisión Directiva celebrada en el Polideportivo Roberto Pando, el vocal Ulises Morales expresó una crítica extraordinariamente dura: “Romaña es un mal tipo. Hizo todo lo posible para irse libre, hace circo en la cancha”, afirmó Morales ante la presencia de 30 socios.

La reacción de Morales, que fue vicepresidente durante la gestión de Marcelo Moretti y hoy es uno de los veinte miembros electos en la Asamblea Extraordinaria, generó rechazo en el encuentro y avivó la polémica pública en torno a la negociación.

Morales sostiene que las actitudes de Romaña han complicado su permanencia. Estas palabras cobran mayor relevancia frente a la incertidumbre sobre el futuro inmediato del futbolista y el interés manifiesto de River Plate. La oferta presentada por el club de Núñez fue oficialmente confirmada por el presidente interino de San Lorenzo, Sergio Costantino, quien detalló: “River ofreció por Romaña USD 2.600.000 brutos por el 50%, con la posibilidad de comprar el resto en tres años o pagar una multa en un solo pago”.

Costantino, intentando restarle gravedad al tenor de las declaraciones de Morales, aclaró ante la prensa que se trataba de la “opinión personal de un miembro de Comisión Directiva”. A su vez, Costantino explicó la posición oficial del club: si bien reconocen la inquietud del jugador por buscar nuevos horizontes, las decisiones estarán guiadas por la protección del patrimonio institucional. El dirigente precisó que San Lorenzo aspira a vender el 80% del pase en USD 5 millones, una cifra que hasta ahora River Plate no ha igualado.

Storie de Jhohan Romaña criticando
Storie de Jhohan Romaña criticando la actitud de los dirigentes de San Lorenzo - crédito Instagram

Por su parte, el propio Romaña expresó su descontento a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde escribió: “Tuvieron que hablar mal de mí para quedar bien con otros” y acompañó el mensaje con corazones azulgranas. Fuentes del círculo del defensor señalan que considera injusto el trato recibido de la conducción actual y analiza la posibilidad de brindar públicamente su versión.

En medio de este clima tenso, Constantino buscó diferenciar la gestión actual de las anteriores: “Si otras comisiones directivas se portaron mal con los jugadores, nosotros vamos a ser distintos. Vamos a cumplir con la palabra”. El dirigente recalcó el compromiso del club tanto con sus activos como con la carrera profesional de los futbolistas: los encuentros recientes han incluido revisiones de contratos y pago de deudas.

En cuanto a lo futbolístico, Romaña disputó 36 partidos en 2025 con la camiseta azulgrana. El defensor se mantiene como pieza clave en el plantel, mientras River Plate, dirigido por Marcelo Gallardo, insiste en sumarlo. El club de Núñez diseña el plantel con la intención de dejar atrás una temporada insatisfactoria y buscar protagonismo tanto en la liga local como en la Conmebol Sudamericana.

Colombia, el tercer país con más jugadores extranjeros en Argentina

Millonarios perdió por la mínima
Millonarios perdió por la mínima diferencia ante River Plate en partido amistoso - crédito Fotobaires

Según datos de Transfermarkt, En la liga de Argentina hay 22 jugadores, cifra superada solo por Uruguay con 53 futbolistas y Paraguay con 35 deportistas. Esa cantidad representa que Colombia cuenta con el 14% del 100% de jugadores extranjeros. River Plate es el club con más cafeteros (3).

San LorenzoJhohan RomañaRiver PlateFútbol ArgentinoColombia-Deportes

