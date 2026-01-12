Esta sería la razón por la que no jugó Radamel Falcao con Millonarios contra River Plate: no hay certeza de cuándo será su debut

Radamel Falcao compartió con Marcelo Gallardo y Juan Fernando Quintero durante el partido amistoso de River Plate contra Millonarios - crédito River Plate

El esperado reestreno de Radamel Falcao García con Millonarios no se dio en el primer partido de la pretemporada 2026, que se desarrolla el cuadro capitalino al sur del continente.

El futbolista oriundo de Santa Marta llegó a la pretemporada de Millonarios tras un periodo de seis meses alejado de la competición oficial. Este contexto motivó al club a no incluirlo en el amistoso frente a River Plate disputado en el estadio Gran Parque Central de Montevideo, donde los Embajadores perdieron por la mínima diferencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El técnico Hernán Torres optó por Leonardo Castro y Carlos Darwin Quintero, debutante con la camiseta azul, en la línea ofensiva para el partido ante el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, mientras que Falcao acompañó a la delegación desde la tribuna, luciendo la indumentaria oficial del club.

Radamel Falcao se pone a punto físicamente, luego de estar seis meses sin actividad profesional - crédito Millonarios

Dicha ausencia responde tanto a su reciente incorporación, solo cuenta con un par de entrenamientos desde su fichaje oficial, como a la necesidad de un proceso de acondicionamiento físico supervisado por el preparador Jhon Durango. La decisión sobre su regreso a las canchas recae en el cuerpo técnico que deberá determinar si está listo para competir. Hasta ahora, el atacante ha practicado de manera individual en Argentina, donde reside junto a su familia.

El calendario indica que Millonarios disputará pronto un amistoso clave frente a Boca Juniors el miércoles 14 de enero en La Bombonera. Con más entrenamientos, existe la posibilidad de que Falcao sume sus primeros minutos no oficiales en ese escenario. Sin embargo, su ausencia contra River y el tiempo que estuvo por fuera de la alta competencia, hace pensar que es bastante acelerado contar con su presencia en el partido que se jugará en Buenos Aires.

La sanción en contra de Falcao que retrasará su debut en la Liga BetPlay I-2026

Radamel Falcao tiene contrato con Millonarios, inicialmente, por seis meses - crédito Millonarios

La Liga BetPlay I-2026 iniciará el fin de semana del 16 de enero, pero de arranque se sabe que Radamel Falcao no estará en estos partidos por la sanción en su contra, por culpa de sus declaraciones en la rueda de prensa de la fecha 6 de los cuadrangulares semifinales del primer semestre del 2025, en donde el máximo goleador de la selección Colombia acusó a los árbitros de estar en contra de Millonarios.

En su resolución 065 de 2025, el Comité Disciplinario de la Dimayor impuso la suspensión de cuatro fechas al delantero y también una multa de $21.352.500. Argumentó que las declaraciones de Falcao constituían una falta grave al buen nombre de la Federación Colombiana de Fútbol y sus miembros. El texto oficial enfatizó: “Las declaraciones emitidas por el jugador Radamel Falcao García Zárate no pueden pasar desapercibidas. Este Comité ha rechazado sistemáticamente cualquier acto que comprometa la buena imagen de la FCF, sus afiliados o los afiliados a estos, la Dimayor y Difutbol, así como cualquier afectación a la honra de sus miembros”.

No obstante, el club adelantará gestiones para reducir la sanción amparándose en el artículo 42 del Código Único Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol, que podría habilitar la suspensión parcial de la ejecución y posibilitar su regreso en la tercera fecha frente a Deportivo Pasto, si la Dimayor acepta la petición. El reglamento establece: “Tal suspensión parcial solo cabe acordarse si la duración de la sanción no excede de seis partidos o de seis meses y si la apreciación de las circunstancias concurrentes lo permiten, teniendo en cuenta particularmente, los antecedentes de la persona (natural o jurídica) sancionada”.

Millonarios debutará en la Liga ante Bucaramanga en el estadio Américo Montanini - crédito Millonarios FC

El debut del club en la Liga BetPlay será el sábado 17 de enero, visitando a Bucaramanga a las 8:30 p. m. El atacante no podrá actuar en esa jornada ni en las siguientes contra Junior de Barranquilla, Deportivo Pasto e Independiente Medellín, salvo que prospere la apelación ante la Dimayor.

Durante su primera etapa con la camiseta albiazul, Falcao participó en 29 encuentros y marcó 11 goles, incluyendo dos actuaciones en los cuadrangulares semifinales.