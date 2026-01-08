Deportes

Real Cartagena se quedaría sin estadio hasta ponerse al día con impagos: esto dijo el alcalde Dumek Turbay

El mandatario local reveló que el club debe una millonaria suma a la alcaldía por conceptos que incluyen el arriendo del estadio Jaime Morón

Guardar
El alcalde de Cartagena, Dumek
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, exigió al Real Cartagena ponerse al día con sus deudas con el Ider para poder usar el estadio Jaime Morón durante 2026 - crédito Real Cartagena/X y Colprensa

Real Cartagena viene haciendo un esfuerzo significativo durante los últimos años para regresar a la máxima categoría del fútbol colombiano. El cuadro de la Heroica acumula ya 13 años en la segunda división desde que descendiera en 2012.

Pese a que en 2024 y 2025 fue animador del campeonato, no logró avanzar a las instancias finales, aún contando con veteranos del calibre de Teófilo Gutiérrez y Fredy Montero.

Ahora seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El impulso de los últimos años viene dado en parte por la participación de la Alcaldía de Cartagena como sponsor, gracias a la iniciativa de la administración de Dumek Turbay. Sin embargo, el uso del escenario deportivo por parte de los Auriverdes para el Torneo BetPlay 2026 fue puesto en duda por el propio mandatario durante una reciente interacción con los medios de comunicación.

Según dio a conocer Turbay al portal Primer Tiempo, el Real Cartagena debe una suma millonaria al Instituto Distrital de Deporte y Recreación de Cartagena (Ider), misma que debe pagarse en su totalidad antes de que puedan volver a usar el estadio Jaime Morón.

“Ahora lo primero que hay que hacer es que le paguen al Ider. Le deben 300 millones al Ider. Para que puedan jugar en el Morón, tienen que pagar“, expresó Turbay. Cuando le preguntaron si el dinero correspondía a los costos del arriendo del escenario, el alcalde afirmó que se trataba de ”una cantidad de deudas acumuladas que creo que ya el director del Ider les manifestó”.

Las obras de remodelación del
Las obras de remodelación del estadio Jaime Morón de Cartagena son el motivo por el que Dumek Turbay exige al club el pago total de sus deudas antes de volver a prestarles el escenario - crédito @dumek_turbay/X

Turbay aprovechó para lanzar una pulla a las directivas del Real Cartagena, luego de concretarse la transferencia de José Enamorado del Junior de Barranquilla al Gremio de Porto Alegre. Debido a que el club cartagenero percibió un porcentaje del valor del traspaso por tener parte de sus derechos deportivos, el alcalde advirtió que ese dinero debería usarse para pagar la deuda.

“Si vendieron a Enamorado, creo que ahí queda una plata importante que se ganan ellos. Entonces, creo que lo primero que tienen que hacer es cumplir con su obligación. Para que puedan jugar en el Morón, tienen que pagar”, expresó, asegurando que ya fueron notificados formalmente por el Ider con relación a la deuda y exigiendo que paguen “hasta el último peso”.

Turbay sugirió que Real Cartagena
Turbay sugirió que Real Cartagena podría pagar la deuda con la Alcaldía usando el dinero que les llegó por la reciente transferencia de José Enamorado al Gremio de Porto Alegre - crédito Junior FC

Tomando en cuenta lo anterior, Dumek Turbay aseguró que “no se permitirán acuerdos de pago”, recalcando que la deuda debe saldarse en su totalidad.

Por otra parte el alcalde insistió en que Cartagena necesita este dinero para continuar con las mejoras que se vienen realizando en el estadio por estos días. Además de las reparaciones que se realizaron por los disturbios de noviembre de 2025 durante el partido de Real Cartagena ante Real Cundinamarca por los cuadrangularesd el segundo semestre, las obras buscan adecuar el escenario de cara a su uso por parte del Junior de Barranquilla durante su participación en la próxima Copa Libertadores.

“Vamos a mejorar iluminación, vamos a poner otra pantalla... Ustedes saben todo el esfuerzo que hemos hecho pa’ que el estadio sea un estadio digno. Tan digno que es el estadio de la Copa Libertadores este año pa’ Junior”, afirmó Turbay.

Cabe recordar que el cuadro Tiburón debió recurrir a Cartagena para ejercer de local durante el certamen continental, debido a las obras que se adelantarán en el estadio Metropolitano de Barranquilla durante buena parte de 2026, con el fin de poner a punto dicho escenario para albergar la final de la Copa Sudamericana.

El alcalde cerró su intervención dirigiéndose nuevamente a las directivas del Real Cartagena. “Ahí también tienen que comenzar a valorar lo que somos y lo mínimo que tienen que hacer es pagarle al Ider y a la ciudad lo que corresponde”, concluyó.

Temas Relacionados

Real CartagenaDumek TurbayEstadio Jaime MorónFútbol colombianoColombia-Deportes

Más Noticias

EN VIVO Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos de la liga colombiana hoy, 8 de enero

Tras el fichaje de Radamel Falcao por Millonarios; Junior se prepara para sacudir la bolsa de jugadores con la confirmación de Luis Fernando Muriel como su nuevo delantero

EN VIVO Mercado de fichajes:

Campeón de Copa Libertadores tendrá su nombre en estadio de fútbol en Colombia: vea de quién se trata

El colombiano es el reciente ganador de la edición 2025 del certamen de la Conmebol con Flamengo de Brasil ante Palmeiras en territorio peruano

Campeón de Copa Libertadores tendrá

Manchester City se interesa en un defensor colombiano ante crisis de lesiones en el equipo de Guardiola

El club inglés ha sufrido la pérdida de varios jugadores destacados en el final de 2025 y el inicio de 2026

Manchester City se interesa en

Falcao García ya se reunió con Millonarios: así fue el emotivo encuentro con sus compañeros

El delantero volvió al club después de seis meses y fue recibido en Buenos Aires, para integrar la pretemporada y podría debutar en los partidos amistosos

Falcao García ya se reunió

Esta será la “ayudita” de la Dimayor para reducir la sanción de Falcao con Millonarios en la Liga BetPlay

El delantero volverá a jugar con los azules después de seis meses, cuando causó polémica por unas declaraciones a la prensa y que significó una suspensión de cuatro fechas

Esta será la “ayudita” de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Mayor (r) de la reserva

Mayor (r) de la reserva de Infantería de Marina cuestionó cómo se manejan las bases de datos de Indumil: “Esta presunta filtración no es nueva”

Madre del subintendente asesinado en Caquetá reveló la gran sorpresa que el oficial le dio antes de morir

Revelan funcionamiento de red de narcotráfico: la relación de Diosdado Cabello con grupos armados ilegales colombianos y “el Chapo” Guzmán

Juan Carlos Pinzón aseguró que en Colombia “hay zonas vedadas” para algunos candidatos presidenciales

Bloqueo en la vía Pereira–Chocó: autoridades investigan instalación de supuesto paquete bomba

ENTRETENIMIENTO

Ranking Spotify: las 10 canciones

Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

La romántica cita de J Balvin y Valentina Ferrer al iniciar el 2026: “Puro amor”

‘La casa de los famosos Colombia’ anunció nuevo formato de análisis de la competencia: todo lo que debe saber

La amabilidad colombiana confunde a los extranjeros: “Pensaban que yo coqueteaba”

La propuesta que Jhovanoty le dejó a Donald Trump, tras confirmarse que habló con Petro por teléfono: “Bórreme de la Lista Clinton, yo lo borro de Datacrédito”

Deportes

EN VIVO Mercado de fichajes:

EN VIVO Mercado de fichajes: altas, bajas y rumores de los equipos de la liga colombiana hoy, 8 de enero

Campeón de Copa Libertadores tendrá su nombre en estadio de fútbol en Colombia: vea de quién se trata

Manchester City se interesa en un defensor colombiano ante crisis de lesiones en el equipo de Guardiola

Falcao García ya se reunió con Millonarios: así fue el emotivo encuentro con sus compañeros

Esta será la “ayudita” de la Dimayor para reducir la sanción de Falcao con Millonarios en la Liga BetPlay