Real Cartagena se quedaría sin estadio hasta ponerse al día con impagos: esto dijo el alcalde Dumek Turbay

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, exigió al Real Cartagena ponerse al día con sus deudas con el Ider para poder usar el estadio Jaime Morón durante 2026 - crédito Real Cartagena/X y Colprensa

Real Cartagena viene haciendo un esfuerzo significativo durante los últimos años para regresar a la máxima categoría del fútbol colombiano. El cuadro de la Heroica acumula ya 13 años en la segunda división desde que descendiera en 2012.

Pese a que en 2024 y 2025 fue animador del campeonato, no logró avanzar a las instancias finales, aún contando con veteranos del calibre de Teófilo Gutiérrez y Fredy Montero.

El impulso de los últimos años viene dado en parte por la participación de la Alcaldía de Cartagena como sponsor, gracias a la iniciativa de la administración de Dumek Turbay. Sin embargo, el uso del escenario deportivo por parte de los Auriverdes para el Torneo BetPlay 2026 fue puesto en duda por el propio mandatario durante una reciente interacción con los medios de comunicación.

Según dio a conocer Turbay al portal Primer Tiempo, el Real Cartagena debe una suma millonaria al Instituto Distrital de Deporte y Recreación de Cartagena (Ider), misma que debe pagarse en su totalidad antes de que puedan volver a usar el estadio Jaime Morón.

“Ahora lo primero que hay que hacer es que le paguen al Ider. Le deben 300 millones al Ider. Para que puedan jugar en el Morón, tienen que pagar“, expresó Turbay. Cuando le preguntaron si el dinero correspondía a los costos del arriendo del escenario, el alcalde afirmó que se trataba de ”una cantidad de deudas acumuladas que creo que ya el director del Ider les manifestó”.

Las obras de remodelación del estadio Jaime Morón de Cartagena son el motivo por el que Dumek Turbay exige al club el pago total de sus deudas antes de volver a prestarles el escenario - crédito @dumek_turbay/X

Turbay aprovechó para lanzar una pulla a las directivas del Real Cartagena, luego de concretarse la transferencia de José Enamorado del Junior de Barranquilla al Gremio de Porto Alegre. Debido a que el club cartagenero percibió un porcentaje del valor del traspaso por tener parte de sus derechos deportivos, el alcalde advirtió que ese dinero debería usarse para pagar la deuda.

“Si vendieron a Enamorado, creo que ahí queda una plata importante que se ganan ellos. Entonces, creo que lo primero que tienen que hacer es cumplir con su obligación. Para que puedan jugar en el Morón, tienen que pagar”, expresó, asegurando que ya fueron notificados formalmente por el Ider con relación a la deuda y exigiendo que paguen “hasta el último peso”.

Turbay sugirió que Real Cartagena podría pagar la deuda con la Alcaldía usando el dinero que les llegó por la reciente transferencia de José Enamorado al Gremio de Porto Alegre - crédito Junior FC

Tomando en cuenta lo anterior, Dumek Turbay aseguró que “no se permitirán acuerdos de pago”, recalcando que la deuda debe saldarse en su totalidad.

Por otra parte el alcalde insistió en que Cartagena necesita este dinero para continuar con las mejoras que se vienen realizando en el estadio por estos días. Además de las reparaciones que se realizaron por los disturbios de noviembre de 2025 durante el partido de Real Cartagena ante Real Cundinamarca por los cuadrangularesd el segundo semestre, las obras buscan adecuar el escenario de cara a su uso por parte del Junior de Barranquilla durante su participación en la próxima Copa Libertadores.

“Vamos a mejorar iluminación, vamos a poner otra pantalla... Ustedes saben todo el esfuerzo que hemos hecho pa’ que el estadio sea un estadio digno. Tan digno que es el estadio de la Copa Libertadores este año pa’ Junior”, afirmó Turbay.

Cabe recordar que el cuadro Tiburón debió recurrir a Cartagena para ejercer de local durante el certamen continental, debido a las obras que se adelantarán en el estadio Metropolitano de Barranquilla durante buena parte de 2026, con el fin de poner a punto dicho escenario para albergar la final de la Copa Sudamericana.

El alcalde cerró su intervención dirigiéndose nuevamente a las directivas del Real Cartagena. “Ahí también tienen que comenzar a valorar lo que somos y lo mínimo que tienen que hacer es pagarle al Ider y a la ciudad lo que corresponde”, concluyó.