José Enamorado está a un paso de sumarse al Gremio de Porto Alegre: así van las negociaciones con el Junior de Barranquilla

No cabe duda que José Enamorado fue uno de los nombres destacados de la Liga BetPlay. Durante los dos torneos de 2025, el atacante fue la principal baza ofensiva del Junior de Barranquilla. Fue así que a pesar de un primer semestre más irregular, en el segundo desplegó su mejor fútbol, sobre todo en los cuadrangulares y la final ante Deportes Tolima, en la que fue la gran figura y lideró la consecución de la estrella 11 del Tiburón.

Su desempeño generó interés en el exterior, y todo indica que su transferencia al Gremio de Porto Alegre está prácticamente cerrado, a falta de completar la documentación y aprobar los exámenes médicos pertinentes.

Según la información divulgada por Diario Gaúcho, las partes aún se encuentran afinando detalles antes de formalizar el acuerdo, con el que el Tricolor busca compensar las salidas del uruguayo Cristian Kike Oliveira y Alysson. Este ultimo se sumó a las filas del Aston Villa en el actual mercado de fichajes.

En cuanto al monto total de la transferencia, Julián Capera reveló en AS Colombia que este alcanza los 3 millones de dólares que beneficiarían tanto a Junior como a Real Cartagena —que tenía un porcentaje de sus derechos deportivos—. Del valor de la transferencia que es el mismo de su clausula de rescisión, 1,8 millones de dólares corresponderán al Junior de Barranquilla y 1,2 millones de dólares al club cartagenero.

Mientras los términos financieros se ajustan, se espera que Enamorado viaje en el transcurso de la semana a Porto Alegre para someterse a los exámenes médicos y firmar un contrato que lo ligará con Gremio hasta diciembre de 2028. Sobre los detalles pendientes, el periodista Paolo Arenas sostuvo que aún se negocia lo relacionado con plazos y cuotas de pago del monto acordado por las partes.

En un ambiente de incertidumbre, el jugador enfrentó las preguntas de los medios sobre su futuro durante este periodo de transferencias al arribar la mañana del lunes 5 de enero a la sede administrativa del club para iniciar la pretemporada. “Estamos a la espera, en estos días sabremos qué me depara el futuro”, declaró.

De confirmarse el fichaje, Enamorado se sumaría a un plantel que ya cuenta con otros dos colombianos: Miguel Monsalve y Gustavo Cuéllar. De igual modo, engrosaría la lista de colombianos que han pasado por el Tricolor y que actualmente incluye a nombres como Rubén Darío Bustos, Edixon Perea, Luis Orejuela, Jáminton Campaz, y Miguel Ángel Borja.

Cabe señalar que días atrás, ante la posibilidad de que Enamorado se despida de Junior, el periodista Juan Felipe Cadavid reveló que el club ya tiene en la mira un reemplazo: Cristian Barrios, del América de Cali, con el que ya habría un principio de acuerdo que se concretaría a la espera de que se cierre la venta del ‘11′.

El ‘Tren’ Valencia pidió que le den oportunidad en la selección Colombia a José Enamorado

Adolfo “el Tren” Valencia elogió el rendimiento del extremo rojiblanco y sugirió que su evolución podría abrirle las puertas a una convocatoria con la Selección Colombia, según expresó en el programa Balón Dividido de ESPN, el 17 de diciembre de 2025.

“Es un muchacho con carácter, está pasando por un gran momento y se le puede dar la oportunidad de verlo en la Selección. Para eso está el técnico, para analizar posibilidades. Lo que más me gusta de él es que es muy inteligente para jugar: antes tenía el vicio de cortar siempre la jugada y ahora toca, busca el espacio y aprovecha mejor su velocidad”, señaló en el programa deportivo.