Club colombiano denunciará a sus hinchas por amenazas contra sus dirigentes: esto es lo que se sabe

A pesar de que en 2025 jugó la final del torneo apertura y de la Copa Colombia, los hinchas de Independiente Medellín se encuentran molestos por la falta de títulos en la institución antioqueña durante los últimos años.

De la misma forma, en redes sociales han cuestionado las decisiones de la junta directiva, que ha oficializado la venta de jugadores, pero en consideración de la hinchada, el dinero recibido no está siendo administrado de la mejor manera.

El enojo de un sector de la hinchada desencadenó una serie de ataques sistemáticos en redes y amenazas contra la vida de algunos de los dirigentes.

Debido a esta situación, Independiente Medellín emitió un comunicado en el que rechazó los ataques y las amenazas, anunciando que denunciarán a las personas que han protagonizado estos actos criminales.

En la parte inicial del documento se expone que la mayoría de amenazas son contra el máximo accionista del club, Federico Spada, además de otros dirigentes y hasta jugadores del equipo profesional.

“Expresamos nuestra total solidaridad y respaldo a ambos directivos, reiterando el apoyo a la gestión profesional que vienen desarrollando en favor del proyecto deportivo, administrativo e institucional del club”.

Desde el club argumentaron que, desde su perspectiva, el manejo del equipo en los últimos años ha sido positivo, mencionando que además del desempeño del plantel de primera división, han promocionado a jugadores formados en la institución.

“Condenamos firmemente todo acto que atente contra la integridad y seguridad de quienes hacen parte de nuestra organización y sus familias. Estas conductas son inadmisibles, contrarias a los valores del deporte y serán enfrentadas con todo el rigor de la ley”.

Sobre las amenazas recibidas, revelaron que denunciarán ante la Fiscalía General de la Nación a los hinchas que han protagonizado los ataques a través de WhatsApp y otras redes sociales.

“Informamos que los números telefónicos y nombres de las personas involucradas ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, para que las autoridades adelanten las investigaciones y adopten las medidas legales correspondientes. El club seguirá colaborando activamente hasta que se impongan las sanciones que la ley contempla”.

Por último, emitieron un mensaje para el resto de la hinchada, a la que pidió seguir apoyando al equipo, puesto que al interior del club tienen el objetivo de ser campeones en 2026.

“Hacemos un llamado a la calma, al respeto y a la responsabilidad. El fútbol debe ser siempre un espacio de encuentro y convivencia, nunca de violencia o intimidación. El Deportivo Independiente Medellín reafirma su compromiso con la legalidad, la seguridad y los valores que nos identifican”, se lee en la parte final del comunicado.

Minutos después de que Independiente Medellín publicó el comunicado citado, la Dimayor emitió un documento similar en el que pidió respeto por todas las personas involucradas en el fútbol profesional en el país.

“La División Mayor del Fútbol Colombiano rechaza categóricamente las amenazas dirigidas contra dirigentes, técnicos, jugadores y árbitros, así como cualquier forma de violencia, intimidación o presión que atente contra las personas y las instituciones. Hacemos un llamado a todos los hinchas y seguidores a disfrutar de un nuevo año que viene cargado de fútbol y emociones, con todos nuestros campeonatos profesionales y el Mundial en el que participará nuestra Selección Colombia. El fútbol debe ser sinónimo de paz y alegría”.

Hasta el momento, debido a que el proceso fue entablado hace poco tiempo, la Fiscalía General de la Nación no se ha pronunciado sobre algún tipo de avance para identificar a las personas que amenazaron de muerte a los directivos y jugadores de Independiente Medellín.