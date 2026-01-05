Millonarios jugará partido amistoso contra Boca Juniors: será en La Bombonera y con público

Millonarios jugará en La Bombonera contra Boca Juniors - crédito Reuters

Desde Argentina confirmaron que Millonarios será el primer rival de Boca Juniors en la pretemporada del equipo argentino. La visita del cuadro Embajador al sur de continente, para disputar la Serie Río de la Plata, organizada por Espn, en Uruguay, fue ideal para acordar el partido amistoso.

El partido se llevaría a cabo en La Bombonera con hinchas en la tribuna, el miércoles 14 de enero. Los socios adherentes y socios activos serían los que podrían acceder a las entradas, por lo que los hinchas de Millonarios deberán aguardar para saber si se habilitará una tribuna visitante en el mítico estadio de la ciudad de Buenos Aires.

El primer partido de Millonarios en su gira por el sur del continente será ante River Plate en el Campus de Maldonado, Uruguay, el 11 de enero a las 7:00 p. m. (hora colombiana). Luego, el 13 de enero, un día antes del partido contra Boca, enfrentaría a Independiente de Avellaneda a las 7:00 p. m. en el Parque Viera de Montevideo.

Este sería el cuarto partido amistoso que jugarán Millonarios y Boca Juniors. El primer fue en 1957 cuando empataron 0-0; luego, en 2005, se volvieron a enfrentar con victoria para Millonarios 2-1 con doblete de Martín García en un partido que tuvo como trasfondo la lucha contra el narcotráfico; el antecedente más reciente fue el 25 de julio del 2012 con victoria para el Xeneize, el tanto del Embajador fue obra de Jose Luis “Gato” Tancredi. Todos los antecedentes entre colombianos y argentinos se habían disputado en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

La difícil gestión de Boca Juniors para fichar a Marino Hinestroza

La transferencia de Marino Hinestroza permanece en suspenso mientras diversos actores financieros y deportivos continúan definiendo su destino. En medio de la puja internacional, la dirigencia de Boca Juniors mantiene como argumento de mayor peso la confirmación directa del futbolista colombiano, quien expresó a Juan Román Riquelme su inclinación por sumarse al club argentino.

El avance de la operación, no obstante, está condicionado por la intervención de entidades como Columbus Crew, que posee el 50% de los derechos económicos, y por la aparición de competidores brasileños que podrían alterar el desenlace.

Fuentes citadas por el periodista Germán García Grova en TyC Sports detallaron que en los últimos días surgió el interés de Santos y Fluminense por sumar a Hinestroza para disputar torneos internacionales. El periodista brasileño Victor Lessa, cuyo análisis fue retomado por Caracol Radio, desestimó la existencia de negociaciones reales con Fluminense y afirmó: “Actualmente, el Fluminense no está negociando con el jugador colombiano, y ni la directiva ni el cuerpo técnico están hablando de su nombre. El problema es que, dado que despertó el interés del Fluminense a mediados de año, el nombre del club siempre genera especulaciones, y las noticias que llegan desde Colombia indican que el jugador les fue ofrecido y que las negociaciones están en marcha”.

En el caso de Fluminense, la institución carece de cupo para incorporar extranjeros en este momento y tiene a Hulk como prioridad, por lo cual la candidatura de Hinestroza perdería fuerza. Por su parte, Santos podría canalizar la transferencia si no logra avanzar en conversaciones con Independiente por Felipe Loyola, operación valuada en USD 6 millones (aprox. 5,5 millones de euros). De concretarse esa alternativa, Santos haría una oferta formal a Atlético Nacional para incorporar al delantero colombiano.

Mientras tanto, Boca Juniors enfrenta retos adicionales en la compleja estructura económica de la transferencia. Según los términos preliminares pactados, Columbus Crew reclama USD 2,5 millones por su parte en los derechos de Hinestroza, un punto que suma presión a las gestiones. La situación se ha visto demorada en virtud de discrepancias sobre los aspectos finales del acuerdo. Además, Atlético Nacional debe asumir el pago del 8% del pase correspondiente al propio jugador, lo que obliga al club colombiano a exigir un incremento en el valor pretendido para no disminuir su ingreso neto, superando los USD 2 millones originalmente planteados por la institución.